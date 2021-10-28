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https://tr.sputniknews.com/20211028/yavastan-adaylik-yorumu-ben-ankara-halkina-hizmete-odaklandim-1050271689.html
Yavaş’tan adaylık yorumu: Ben Ankara halkına hizmete odaklandım
Yavaş’tan adaylık yorumu: Ben Ankara halkına hizmete odaklandım
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yabancı basın kuruluşu temsilcileri ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerine Ankara projeleri hakkında... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T17:18+0300
2021-10-28T17:26+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
ankara büyükşehir belediyesi
melih gökçek
meral akşener
cumhurbaşkanlığı
mansur yavaş
ankapark
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Aralarında Sputnik’in de olduğu yabancı basın kuruluşu temsilcileri ve büyükelçiliklerin diplomatik temsilcileri ile bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığından, merkezi hükümetle ilişkilere, Ankapark projesinden, önceki belediye başkanı Melih Gökçek hakkından gerçekleştirdiği suç duyurularına ilişkin soruları yanıtladı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Millet Bahçesi açılışına ise kendisinin davet edilmediğini açıkladı.‘Şu anda Ankara’ya hizmet ediyorum’İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sözleri hatırlatılan Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüp düşünmediği soruldu. Yavaş bu soruya, "Ankara halkı beni Ankara Belediye Başkanlığı ve Ankara’yı yönetmek için seçti. Belediye başkanlığı yaparken bir başka hedefe odaklanma gibi bir niyetim yok. Öncelikli olarak 6 milyon Ankaralıya sorumluluğumu yerine getirmem gerekiyor. Onların keyif içinde yaşadığı bir Ankara, konfor içinde yaşadıkları bir Ankara, açta açıkta kimsenin olmadığı bir Ankara hedefliyorum. Bu vaadimi yerine getirmeye çalışıyorum. Yapılan anketler hep bizim dışımızda yapılıyor. Ankara için yaptığımız hizmetlerinden duyulan memnuniyet bir şekilde Türkiye’ye yansıyor. Sayın Akşener iltifat etmiş, kendisi düşüncesini belirtmiş ama kendisi ile görüşmüş değilim” cevabını verdi.Kara kış fonuAnkara’daki dar gelirli vatandaşlar için 600 milyon TL'lik 'Kara Kış Destek Paketi'nin detaylarını açıklayan Yavaş, "Pandemiyi fırsat bilerek insanlarımızın birbirleri ile dayanışmalarını sağladık. Binlerce insan birbirini tanımadan görmeden birbirlerine destek oldu. Bu yılda pandemi devam ediyor. Çok soğuk bir kış olacak. Ekonomik sıkıntı, doların yükselmesi, dünyada yaşanan iklim krizi yaşanıyor. Ülkemizde kuraklıkta var, çiftçilerimiz üretim yapamadı. Bu nedenle böyle bir fon hazırlandı. Genel başkanımızın açıklamasından sonra bir haftada hazırlıklarımız tamamladık. 28 bin ailenin kartlarına 2 bin 150 lira yatırmıştık. 180 bin civarında aileye de doğal gaz yardımı vereceğiz. Biz yönettiğimiz kentte hiç kimsenin yatağa aç girmesini istemiyoruz” dedi.‘Millet bahçesi açılışına çağırılmadım’Ankara Büyükşehir Belediyesinin karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 'millet bahçesi' açılışına davet edilmediğini belirten Yavaş, "Benim rekabetim yok ben işbirliğine açığım. Zaman zaman işbirliği oluyor. Zaman zaman da bize hiç sorulmadan bazı şeyler yapılıyor. Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanıyor ve yetkilerini kullanmaya başlıyorlar” ifadelerini kullandı.‘Eski başkanın eşinin vakfına otoparklar verilmiş’Kendisinden önceki dönemde vakıflara kiralanan bina ve işletmelerle ilgili de bilgi veren Yavaş, "Önceki demen belediye başkanın eşinin vakfına otoparklar, kullanılacak yerler, depolar verilmiş uzun vadeli olarak. Veya kendine yakın insanlara verilmiş. Bunların hepsiyle ilgili hukuk mücadelemiz devam ediyor. Bunları mutlaka geri alıp tekrar Ankara halkına kazandıracağız. Tügva’ya ait bir tane yer var. Kullanmıyorlar ama kiralarını veriyorlar. Kullanmamaları durumunda burayı kendilerinden talep ettik. Geri vermeleri ve kiralarını ödemeleri durumunda sürenin bitmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.‘Ankaparkı geriye almak istiyoruz’Ankapark projesinde 800 milyon doların harcandığını hatırlatan Mansur Yavaş, "Seçim öncesi açılışı yapıldı ama işletmecisi bunu işletemedi. Bunu geri almak için mahkemeye başvurduk. 50 bin lira bir tedbirle burası bize teslim edilmedi. Kasımın 10’nunda bir mahkeme var. Önce tedbir verilen davayı kazandık. Ayın 10’nunda da mahkeme bizim talebimizi kabul ederse orayı tekrar gri alacağız. Bu geçen süre zarfında kapalı kaldığı için çok sayıda orada hasar var. Onları da ayrıca bir kamu zararı olarak ortaya çıkacak” dedi.‘Büyükelçi krizinin çözülmesi memnun edici’Büyükelçi krizine ilişkin görüşleri sorulan Belediye Başkanı Yavaş, "Ben belediye başkanı olarak, bu tür hükümetin, siyasi partilerin siyaset konusu olarak gördüğü, ön plana şıkmış konularda görüş belirtmiyorum. Bir diplomatik kriz ortaya çıktı. Bunun Viyana sözleşmesinin 41’nci maddeye mutabık kalındığının açıklanmasının çok olumlu gördüm. Tansiyon azaldı ve diplomatik kriz çözüldü" değerlendirmesini yaptı.
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kemal kılıçdaroğlu, ankara büyükşehir belediyesi, melih gökçek, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, mansur yavaş, ankapark

Yavaş’tan adaylık yorumu: Ben Ankara halkına hizmete odaklandım

17:18 28.10.2021 (güncellendi: 17:26 28.10.2021)
© Fotoğraf : ABB mansur yavaş
mansur yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Fotoğraf : ABB
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yabancı basın kuruluşu temsilcileri ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerine Ankara projeleri hakkında bilgi verdi. Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ise “Şu anda Ankara’ya hizmete odaklandım” yanıtını verdi
Aralarında Sputnik’in de olduğu yabancı basın kuruluşu temsilcileri ve büyükelçiliklerin diplomatik temsilcileri ile bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığından, merkezi hükümetle ilişkilere, Ankapark projesinden, önceki belediye başkanı Melih Gökçek hakkından gerçekleştirdiği suç duyurularına ilişkin soruları yanıtladı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Millet Bahçesi açılışına ise kendisinin davet edilmediğini açıkladı.

‘Şu anda Ankara’ya hizmet ediyorum’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sözleri hatırlatılan Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüp düşünmediği soruldu. Yavaş bu soruya, "Ankara halkı beni Ankara Belediye Başkanlığı ve Ankara’yı yönetmek için seçti. Belediye başkanlığı yaparken bir başka hedefe odaklanma gibi bir niyetim yok. Öncelikli olarak 6 milyon Ankaralıya sorumluluğumu yerine getirmem gerekiyor. Onların keyif içinde yaşadığı bir Ankara, konfor içinde yaşadıkları bir Ankara, açta açıkta kimsenin olmadığı bir Ankara hedefliyorum. Bu vaadimi yerine getirmeye çalışıyorum. Yapılan anketler hep bizim dışımızda yapılıyor. Ankara için yaptığımız hizmetlerinden duyulan memnuniyet bir şekilde Türkiye’ye yansıyor. Sayın Akşener iltifat etmiş, kendisi düşüncesini belirtmiş ama kendisi ile görüşmüş değilim” cevabını verdi.

Kara kış fonu

Ankara’daki dar gelirli vatandaşlar için 600 milyon TL'lik 'Kara Kış Destek Paketi'nin detaylarını açıklayan Yavaş, "Pandemiyi fırsat bilerek insanlarımızın birbirleri ile dayanışmalarını sağladık. Binlerce insan birbirini tanımadan görmeden birbirlerine destek oldu. Bu yılda pandemi devam ediyor. Çok soğuk bir kış olacak. Ekonomik sıkıntı, doların yükselmesi, dünyada yaşanan iklim krizi yaşanıyor. Ülkemizde kuraklıkta var, çiftçilerimiz üretim yapamadı. Bu nedenle böyle bir fon hazırlandı. Genel başkanımızın açıklamasından sonra bir haftada hazırlıklarımız tamamladık. 28 bin ailenin kartlarına 2 bin 150 lira yatırmıştık. 180 bin civarında aileye de doğal gaz yardımı vereceğiz. Biz yönettiğimiz kentte hiç kimsenin yatağa aç girmesini istemiyoruz” dedi.

‘Millet bahçesi açılışına çağırılmadım’

Ankara Büyükşehir Belediyesinin karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 'millet bahçesi' açılışına davet edilmediğini belirten Yavaş, "Benim rekabetim yok ben işbirliğine açığım. Zaman zaman işbirliği oluyor. Zaman zaman da bize hiç sorulmadan bazı şeyler yapılıyor. Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanıyor ve yetkilerini kullanmaya başlıyorlar” ifadelerini kullandı.
© Fotoğraf : ABBMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
Mansur Yavaş
© Fotoğraf : ABB

‘Eski başkanın eşinin vakfına otoparklar verilmiş’

Kendisinden önceki dönemde vakıflara kiralanan bina ve işletmelerle ilgili de bilgi veren Yavaş, "Önceki demen belediye başkanın eşinin vakfına otoparklar, kullanılacak yerler, depolar verilmiş uzun vadeli olarak. Veya kendine yakın insanlara verilmiş. Bunların hepsiyle ilgili hukuk mücadelemiz devam ediyor. Bunları mutlaka geri alıp tekrar Ankara halkına kazandıracağız. Tügva’ya ait bir tane yer var. Kullanmıyorlar ama kiralarını veriyorlar. Kullanmamaları durumunda burayı kendilerinden talep ettik. Geri vermeleri ve kiralarını ödemeleri durumunda sürenin bitmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

‘Ankaparkı geriye almak istiyoruz’

Ankapark projesinde 800 milyon doların harcandığını hatırlatan Mansur Yavaş, "Seçim öncesi açılışı yapıldı ama işletmecisi bunu işletemedi. Bunu geri almak için mahkemeye başvurduk. 50 bin lira bir tedbirle burası bize teslim edilmedi. Kasımın 10’nunda bir mahkeme var. Önce tedbir verilen davayı kazandık. Ayın 10’nunda da mahkeme bizim talebimizi kabul ederse orayı tekrar gri alacağız. Bu geçen süre zarfında kapalı kaldığı için çok sayıda orada hasar var. Onları da ayrıca bir kamu zararı olarak ortaya çıkacak” dedi.

‘Büyükelçi krizinin çözülmesi memnun edici’

Büyükelçi krizine ilişkin görüşleri sorulan Belediye Başkanı Yavaş, "Ben belediye başkanı olarak, bu tür hükümetin, siyasi partilerin siyaset konusu olarak gördüğü, ön plana şıkmış konularda görüş belirtmiyorum. Bir diplomatik kriz ortaya çıktı. Bunun Viyana sözleşmesinin 41’nci maddeye mutabık kalındığının açıklanmasının çok olumlu gördüm. Tansiyon azaldı ve diplomatik kriz çözüldü" değerlendirmesini yaptı.
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