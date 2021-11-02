https://tr.sputniknews.com/20211102/dogu-akdeniz-turkiyenin-gundeminden-cikti-mi-1050408038.html

Doğu Akdeniz, Türkiye’nin ‘gündeminden’ çıktı mı?

Doğu Akdeniz, Türkiye’nin ‘gündeminden’ çıktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Görüşmemizde Doğu Akdeniz hiç gündemimize gelmedi. Gelmediğine göre demek ki Sayın Biden'in de şu anda gündeminde değil... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T14:59+0300

2021-11-02T14:59+0300

2021-11-02T14:59+0300

görüş

abd

recep tayyip erdoğan

doğu akdeniz

türkiye

joe biden

cem gürdeniz

mavi vatan

ali deniz kutluk

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yukarıdaki açıklamasını G20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından yaptı. Ancak Erdoğan, Biden ile görüşmelerinde Doğu Akdeniz konusunun ele alınmadığını belirtse de Beyaz Saray’ın açıklamasında görüşülen konular arasında Doğu Akdeniz’e de yer verildi.Peki, bir dönem gündemin en önemli maddesi olan Doğu Akdeniz, bugün neden gündeme gelmiyor? Emekli Amiraller Deniz Kutluk ve Cem Gürdeniz, bu konuyu Sputnik’e değerlendirdi.‘Ankara’nın gemileri pasife aldığı görülüyor’Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, sismik araştırma ve sondaj gemilerinin limana çekilmesine dair şunları söyledi:ABD ve Biden yönetiminin de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarının farkında olduğunu ifade eden Kutluk, “Türkiye Doğu Akdeniz’de sismik araştırma veya sondaj yapmıyorsa buradaki haklarından vazgeçmiş sayılmaz. Denizlerimiz de bizim toprağımızdır ve Mavi Vatan’dan vazgeçecek bir siyasi irada olamaz. Verilecek ya da alınacak bir hak değil” dedi.‘Türkiye'nin dış politikasındaki ciddi gelgitler sebebiyle bir duraksamaya girdi’Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de “Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki Mavi Vatan mücadelesi, belirli bir zaman kalıbına sığdırılamayacak kadar önemli ve hayati bir süreçtir” diyerek şunları ekledi:‘Şu anda doğru bir istikamette gelişiyor’Deniz Kutluk, şu anda yürütülen sürecin doğru olduğu görüşünde:‘Yunanistan bunu test etmeye çalışacaktır’Cem Gürdeniz ise “Hükümet şu an doğu Akdeniz'de elde ettiği kazanımı statüko olarak kabul edip bunu korumaya çalışıyor” diyerek şunları ekliyor:

https://tr.sputniknews.com/20211031/cumhurbaskani-erdogan-aciklama-yapiyor-1050351719.html

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

abd, recep tayyip erdoğan, doğu akdeniz, türkiye, joe biden, cem gürdeniz, mavi vatan, ali deniz kutluk