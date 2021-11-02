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Welt: Putin tek lafıyla Avrupa'daki gaz fiyatlarını düşürdü
Welt: Putin tek lafıyla Avrupa'daki gaz fiyatlarını düşürdü
Alman Welt gazetesine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek bir lafıyla Avrupa’daki gaz fiyatlarını düşürdü. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T14:23+0300
2021-11-02T14:25+0300
ekonomi
avrupa
vladimir putin
doğalgaz
hollanda
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Putin’in Rus gaz devi Gazprom’a önceki günlerde Almanya ve Avusturya’daki yeraltı depolarını gazla doldurması talimatı vermesinin ardından, Welt gazetesi bu sözlerin Avrupa’daki gaz piyasasının bir nefes almasını sağladığını yazdı.Hollanda’da gaz fiyatlarının yüzde 15 düştüğü kaydedilen makalede, “Henüz Rus şirketin ek olarak ne kadar gaz sevkiyatı yapacağı belli değil. Ancak piyasalarda hemen bir reaksiyon oluştu” ifadeleri kullanıldı.Gazeteye göre, Putin tek sözüyle gaz fiyatlarının düşmesini sağladı.Putin, 27 Ekim’de Gazprom’a “Rusya’daki yeraltı depolarının doldurulmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından, Avrupa’daki yeraltı depolama tesislerinizdeki gaz hacmini artırmak adına sorunsuz ve planlı bir çalışmaya başlamanızı rica ediyorum” demişti.Rus lider ayrıca süreçle ilgili kendisine bilgi verilmesini istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211028/putinin-gazproma-verdigi-talimatin-ardindan-avrupada-gaz-fiyatlari-1000-dolarin-altina-dustu-1050273093.html
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avrupa, vladimir putin, doğalgaz, hollanda

Welt: Putin tek lafıyla Avrupa'daki gaz fiyatlarını düşürdü

14:23 02.11.2021 (güncellendi: 14:25 02.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Vladimir Putin
 Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© Sputnik
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Alman Welt gazetesine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek bir lafıyla Avrupa’daki gaz fiyatlarını düşürdü.
Putin’in Rus gaz devi Gazprom’a önceki günlerde Almanya ve Avusturya’daki yeraltı depolarını gazla doldurması talimatı vermesinin ardından, Welt gazetesi bu sözlerin Avrupa’daki gaz piyasasının bir nefes almasını sağladığını yazdı.
Hollanda’da gaz fiyatlarının yüzde 15 düştüğü kaydedilen makalede, “Henüz Rus şirketin ek olarak ne kadar gaz sevkiyatı yapacağı belli değil. Ancak piyasalarda hemen bir reaksiyon oluştu” ifadeleri kullanıldı.
Gazeteye göre, Putin tek sözüyle gaz fiyatlarının düşmesini sağladı.
Putin, 27 Ekim’de Gazprom’a “Rusya’daki yeraltı depolarının doldurulmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından, Avrupa’daki yeraltı depolama tesislerinizdeki gaz hacmini artırmak adına sorunsuz ve planlı bir çalışmaya başlamanızı rica ediyorum” demişti.
Rus lider ayrıca süreçle ilgili kendisine bilgi verilmesini istemişti.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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Putin'in Gazprom'a verdiği talimatın ardından Avrupa'da gaz fiyatları 1000 doların altına düştü
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