https://tr.sputniknews.com/20211102/welt-putin-tek-lafiyla-avrupadaki-gaz-fiyatlarini-dusurdu-1050406237.html

Welt: Putin tek lafıyla Avrupa'daki gaz fiyatlarını düşürdü

Welt: Putin tek lafıyla Avrupa'daki gaz fiyatlarını düşürdü

Alman Welt gazetesine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek bir lafıyla Avrupa’daki gaz fiyatlarını düşürdü. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T14:23+0300

2021-11-02T14:23+0300

2021-11-02T14:25+0300

ekonomi

avrupa

vladimir putin

doğalgaz

hollanda

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Putin’in Rus gaz devi Gazprom’a önceki günlerde Almanya ve Avusturya’daki yeraltı depolarını gazla doldurması talimatı vermesinin ardından, Welt gazetesi bu sözlerin Avrupa’daki gaz piyasasının bir nefes almasını sağladığını yazdı.Hollanda’da gaz fiyatlarının yüzde 15 düştüğü kaydedilen makalede, “Henüz Rus şirketin ek olarak ne kadar gaz sevkiyatı yapacağı belli değil. Ancak piyasalarda hemen bir reaksiyon oluştu” ifadeleri kullanıldı.Gazeteye göre, Putin tek sözüyle gaz fiyatlarının düşmesini sağladı.Putin, 27 Ekim’de Gazprom’a “Rusya’daki yeraltı depolarının doldurulmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından, Avrupa’daki yeraltı depolama tesislerinizdeki gaz hacmini artırmak adına sorunsuz ve planlı bir çalışmaya başlamanızı rica ediyorum” demişti.Rus lider ayrıca süreçle ilgili kendisine bilgi verilmesini istemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211028/putinin-gazproma-verdigi-talimatin-ardindan-avrupada-gaz-fiyatlari-1000-dolarin-altina-dustu-1050273093.html

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avrupa, vladimir putin, doğalgaz, hollanda