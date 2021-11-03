Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211103/glasgowdaki-iklim-zirvesine-giden-bidenin-konvoyuna-davetsiz-ciplak-misafir-1050440481.html
İklim Zirvesi'nde ilginç hadise: Çıplak bir adam, Biden'ın konvoyunun fotoğraflarını çekti
İklim Zirvesi'nde ilginç hadise: Çıplak bir adam, Biden'ın konvoyunun fotoğraflarını çekti
ABD basını, ABD Başkanı Biden'ın dün Britanya'ın Glasgow kentinde düzenlenen 26. BM İklim Zirvesi'ne giden konvoyunu çıplak bir adamın evinin pencesinden... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T13:53+0300
2021-11-03T13:59+0300
yaşam
abd
joe biden
iklim değişikliği
britanya
konvoy
glasgow
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050087672_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cd634e4796d6235d415841e5bb75b8ea.jpg
Dün 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılmak üzere Britanya'nın Edinburgh kentinden Glasgow'a giden ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunda ilginç bir hadise yaşandı.NPR muhabiri Scott Detrow, evinin penceresinde çıplak halde cep telefonuyla görüntü alan bir adamın fark edildiğini belirtti.Detrow, "Dar köy yollarında olduğumuz sırada iri yarı, çıplak bir İskoç adam, penceresinde durmuş telefonuyla konvoyun fotoğrafını çekiyordu" ifadelerini kullandı.Biden'ın zırhlı limuzininden olaya tanık edip etmediği bilinmiyor.Bununla beraber Biden'ın macerası burada da bitmedi; Glasgow'dan Edinburgh'a, Washington'a giden bir Air Force One uçağına binmek üzere dönerken, Biden'ın konvoyu otoyol çıkışını kaçırdı ve U dönüşü yapmak zorunda kaldı.ABD başkanlarına ait konvoyların polis tarafından yönlendirildiği, ciddi biçimde korunduğu ve bu yüzden sürücü hatalarının oldukça nadir yaşandığı biliniyor.Daha önce de 2016 yılında eski Başkan Donald Trump, Glasgow Prestwick Havaalanı'na indiği sırada Meksikalı grup 'Juan Direction' tarafından şarkıyla karşılanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211102/brezilya-lideri-isimleri-kaistirdi-john-kerry-yerine-jim-carrey-1050397418.html
britanya
glasgow
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050087672_0:0:1100:825_1920x0_80_0_0_a2e3454274ba74839b8595772cee16bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, iklim değişikliği, britanya, konvoy, glasgow

İklim Zirvesi'nde ilginç hadise: Çıplak bir adam, Biden'ın konvoyunun fotoğraflarını çekti

13:53 03.11.2021 (güncellendi: 13:59 03.11.2021)
© REUTERS / Jonathan ErnstJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Abone ol
ABD basını, ABD Başkanı Biden'ın dün Britanya'ın Glasgow kentinde düzenlenen 26. BM İklim Zirvesi'ne giden konvoyunu çıplak bir adamın evinin pencesinden görüntülediğini bildirdi.
Dün 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılmak üzere Britanya'nın Edinburgh kentinden Glasgow'a giden ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunda ilginç bir hadise yaşandı.
NPR muhabiri Scott Detrow, evinin penceresinde çıplak halde cep telefonuyla görüntü alan bir adamın fark edildiğini belirtti.
Detrow, "Dar köy yollarında olduğumuz sırada iri yarı, çıplak bir İskoç adam, penceresinde durmuş telefonuyla konvoyun fotoğrafını çekiyordu" ifadelerini kullandı.
Biden'ın zırhlı limuzininden olaya tanık edip etmediği bilinmiyor.
Bununla beraber Biden'ın macerası burada da bitmedi; Glasgow'dan Edinburgh'a, Washington'a giden bir Air Force One uçağına binmek üzere dönerken, Biden'ın konvoyu otoyol çıkışını kaçırdı ve U dönüşü yapmak zorunda kaldı.
ABD başkanlarına ait konvoyların polis tarafından yönlendirildiği, ciddi biçimde korunduğu ve bu yüzden sürücü hatalarının oldukça nadir yaşandığı biliniyor.
Daha önce de 2016 yılında eski Başkan Donald Trump, Glasgow Prestwick Havaalanı'na indiği sırada Meksikalı grup 'Juan Direction' tarafından şarkıyla karşılanmıştı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
DÜNYA
Biden, BM'nin iklim konferansında gözlerini açık tutamadı
Dün, 10:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:38CHP Sözcüsü Öztrak: TÜİK’in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip geçiyor
14:31Enerjisa CEO'su Pınar: Şebeke yatırımlarımız 2021 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda yüzde 60 arttı
14:18EGM: Cumhurbaşkanını kastederek 'ölmüş' etiketiyle paylaşım yapanlar hakkında işlem başlatıldı
14:16Ekimde fiyatı en fazla artan ürün kadın hırkası, en çok düşen limon oldu
14:15İtalya'da 47 yıldır park halinde duran otomobil, turistik cazibe merkezi oldu
14:12Narışkin ve ilk Rusya ziyaretini yapan CIA Direktörü Burns uluslararası terörle mücadeleyi konuştu
14:09Afganistan'ın Kunduz kentinde patlama: 6 ölü, 7 yaralı
14:03AYM'den Fatih Altaylı'ya telefon
14:01The Lancet, Sputnik Light aşısının etkinliğiyle ilgili makale yayınladı
13:59Yeni aşı migren ataklarına son verdi
13:58THY, günlük sefer sayısıyla Avrupa’da 2. sırada
13:53İklim Zirvesi'nde ilginç hadise: Çıplak bir adam, Biden'ın konvoyunun fotoğraflarını çekti
13:44Bakan Karaismailoğlu: 2021'de KGM'ye 352 makine ve ekipman kazandırdık
13:36Beykoz'da motosiklet sürücüsü, çarptığı aracın camında asılı kaldı
13:33Kurtulmuş: AK Parti birinci olmaya devam ediyor, CHP’nin oyu yukarı çıkmıyor
13:30Akdeniz'de ilk: Smyrna Antik Kenti'ndeki tiyatroda 'sanatçı tuvaleti' bulundu
13:26Chris Paul, NBA tarihinin en çok asist yapan üçüncü oyuncusu oldu
13:24Avustralya rahat bir nefes aldı: 18 gündür kayıp küçük kızı bulan polisler sevinçten ağladı
13:23Lavrov ve Bayramov, Türkiye'nin de olduğu 3+3 müzakere formatını istişare etti
13:21Rusya’da İHA’ların tel örgü ile yakalanmasını sağlayacak mühimmat geliştiriliyor