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Rus Dışişleri: Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığdığı haberi yalan
Rus Dışişleri: Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığdığı haberi yalan
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın, askeri güçlerini Ukrayna sınırına yığdığı yönünde Batı medyasında çıkan haberlerin gerçeği... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T19:44+0300
2021-11-03T19:44+0300
dünya
rusya
ermenistan
ukrayna
rusya dışişleri bakanlığı
azerbaycan
ordu
asker
karabağ
rus dışişleri
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, “ABD medyasında, Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığdığı yönündeki yazılarla, bize yönelik ama aslında büyük ölçüde hakikate yönelik gerçekleştirilen enformasyon saldırısı dikkatimizi çekti. Bu, tek bir fake değil, ABD medyasında başlatılan yeni bir fake kampanyası” diye konuştu.Haberlerde ifade edilen Yelnya şehri ile Maslovka tren istasyonunun Ukrayna sınırına yüzlerce kilometre mesafede bulunduğunu kaydeden Rus diplomat, “Bu konuda kimse Dışişleri Bakanlığı’mıza bir şeyler sormadı. Eminim, Rusya’yı temsil eden kimseye bir şeyler sorulmadı” ifadesini kullandı.Daha önce Politico dergisi ile The Washington Post gazetesi başta olmak üzere Batı medyası, Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri güçlerini yığdığı iddiasında bulunmuştu.‘Afganistan'daki istikrarı sağlama çabalarını bozan eylemlerden kaçınmalı’Zaharova ayrıca, Rusya’nın Afganistan’daki çeşitli etnopolitik güçleri, bu ülkede istikrar ve güvenliği yeniden tesis etme çabalarını baltalayan eylemlerden kaçınmaya çağırdığını belirtti.Sözcü, “Bu aşamada, ülkedeki çeşitli etnik ve siyasi güçlerinin, iç savaşı kışkırtan eylemlerden kaçınması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca Afganistan ve genel olarak bölgede sürdürülebilir barış, istikrar ve güvenliği yeniden tesis etmek için karşılıklı anlayış ve ulusal uzlaşma yollarının aranması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.Ulusal Direniş Cephesi’nin, Taliban’a karşı askeri eylemlere yeniden başlamaya hazır olduğu yönündeki haberlerin dikkatlerini çektiğini kaydeden Zaharova, “Direniş lideri Ahmed Mesud’un Tacikistan’da bulunduğu haberi de dikkatimizi çekti” diye ekledi.‘Karabağ’la ilgili yeni anlaşmanın imzalanma olasılığı hakkında bilgi yok’Rusya Dışişleri Sözcüsü ayrıca Karabağ’la ilgili Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yeni bir anlaşmanın imzalanabileceği yönündeki soruya, “Hayır, bende böyle bir bilgi yok” yanıtını verdi.Karabağ’da genel olarak ateşkese uyulduğunu ve geçtiğimiz bir yıl içinde durumun istikrara kavuştuğunu anlatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakü ve Erivan, Rus barış gücü misyonunun rolüne büyük değer veriyor. Bazı olaylar, mevcut işbirliği kanalları üzerinden çözüme kavuşturuluyor. Ayrıca ulaşım engellerinin kaldırılması yönündeki çabalar devam ediyor.”
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Rus Dışişleri: Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığdığı haberi yalan

19:44 03.11.2021
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın, askeri güçlerini Ukrayna sınırına yığdığı yönünde Batı medyasında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, “ABD medyasında, Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığdığı yönündeki yazılarla, bize yönelik ama aslında büyük ölçüde hakikate yönelik gerçekleştirilen enformasyon saldırısı dikkatimizi çekti. Bu, tek bir fake değil, ABD medyasında başlatılan yeni bir fake kampanyası” diye konuştu.
Haberlerde ifade edilen Yelnya şehri ile Maslovka tren istasyonunun Ukrayna sınırına yüzlerce kilometre mesafede bulunduğunu kaydeden Rus diplomat, “Bu konuda kimse Dışişleri Bakanlığı’mıza bir şeyler sormadı. Eminim, Rusya’yı temsil eden kimseye bir şeyler sorulmadı” ifadesini kullandı.
Daha önce Politico dergisi ile The Washington Post gazetesi başta olmak üzere Batı medyası, Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri güçlerini yığdığı iddiasında bulunmuştu.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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19:36

‘Afganistan'daki istikrarı sağlama çabalarını bozan eylemlerden kaçınmalı’

Zaharova ayrıca, Rusya’nın Afganistan’daki çeşitli etnopolitik güçleri, bu ülkede istikrar ve güvenliği yeniden tesis etme çabalarını baltalayan eylemlerden kaçınmaya çağırdığını belirtti.
Sözcü, “Bu aşamada, ülkedeki çeşitli etnik ve siyasi güçlerinin, iç savaşı kışkırtan eylemlerden kaçınması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca Afganistan ve genel olarak bölgede sürdürülebilir barış, istikrar ve güvenliği yeniden tesis etmek için karşılıklı anlayış ve ulusal uzlaşma yollarının aranması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Ulusal Direniş Cephesi’nin, Taliban’a karşı askeri eylemlere yeniden başlamaya hazır olduğu yönündeki haberlerin dikkatlerini çektiğini kaydeden Zaharova, “Direniş lideri Ahmed Mesud’un Tacikistan’da bulunduğu haberi de dikkatimizi çekti” diye ekledi.
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Dün, 18:46

‘Karabağ’la ilgili yeni anlaşmanın imzalanma olasılığı hakkında bilgi yok’

Rusya Dışişleri Sözcüsü ayrıca Karabağ’la ilgili Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yeni bir anlaşmanın imzalanabileceği yönündeki soruya, “Hayır, bende böyle bir bilgi yok” yanıtını verdi.
Karabağ’da genel olarak ateşkese uyulduğunu ve geçtiğimiz bir yıl içinde durumun istikrara kavuştuğunu anlatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bakü ve Erivan, Rus barış gücü misyonunun rolüne büyük değer veriyor. Bazı olaylar, mevcut işbirliği kanalları üzerinden çözüme kavuşturuluyor. Ayrıca ulaşım engellerinin kaldırılması yönündeki çabalar devam ediyor.”
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