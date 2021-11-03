Rusya Savunma Bakanlığı'nın 220 uzmanı Kovid'e karşı mücadeleye yardım edecek

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Doktor ve hemşirelerden oluşan ekipler, Savunma Bakanlığı uzmanlarının Moskova Bölgesi’ndeki Kubinka şehrinde açtığı geçici sağlık merkezindeki sivillerin tedavisine katılacak. Askeri sağlık çalışanları önümüzdeki günlerde Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçaklarıyla Moskova Bölgesi’ne ulaştırılacak” ifadesine yer verildi.İlk ekipte, bulaşıcı hastalık doktorları ile akademi öğrencilerinin yer alacağı ifade edilen açıklamada, “Öğrenciler; öğretmenlerin gözetiminde hastalara yardım sağlayacak” dendi.Öğrencilerin, çalışmalara tamamen gönüllü olarak katıldığını kaydeden Savunma Bakanlığı, “Her biri akademide özel eğitimden geçti” diye vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kirov Askeri Tıp Akademisi’nde görevli 220’den fazla uzmandan oluşan bir grubun, Kovid-19’a karşı mücadeleye yardım için Moskova Bölgesi’ne yönlendirileceğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Doktor ve hemşirelerden oluşan ekipler, Savunma Bakanlığı uzmanlarının Moskova Bölgesi’ndeki Kubinka şehrinde açtığı geçici sağlık merkezindeki sivillerin tedavisine katılacak. Askeri sağlık çalışanları önümüzdeki günlerde Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçaklarıyla Moskova Bölgesi’ne ulaştırılacak” ifadesine yer verildi.
İlk ekipte, bulaşıcı hastalık doktorları ile akademi öğrencilerinin yer alacağı ifade edilen açıklamada, “Öğrenciler; öğretmenlerin gözetiminde hastalara yardım sağlayacak” dendi.
Öğrencilerin, çalışmalara tamamen gönüllü olarak katıldığını kaydeden Savunma Bakanlığı, “Her biri akademide özel eğitimden geçti” diye vurguladı.