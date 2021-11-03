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Tarantino, Pulp Fiction'ın görülmemiş sahnelerini NFT olarak satışa çıkarıyor
Tarantino, Pulp Fiction'ın görülmemiş sahnelerini NFT olarak satışa çıkarıyor
Dünyaca ünlü yönetmen Tarantino, klasik haline gelen Pulp Fiction filminin bugüne kadar görülmemiş yedi sahnesini NFT olarak satışa çıkaracak. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T12:50+0300
2021-11-03T12:52+0300
nft
yaşam
quentin tarantino
sahne
pulp fiction
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Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino, 1994 yapımı sinema klasiği olan Pulp Fiction (Ucuz Roman) filminin şimdiye dek görülmemiş yedi sahnesini NFT olarak satışa çıkarıyor.58 yaşındaki Amerikalı yönetmen, kripto para dünyasına girdiğini duyururken, John Travolta ve Uma Thurman’ın başrollerde yer aldığı filmine dahil etmediği yedi sahneyi, dünyanın en büyük NFT pazarı olan OpenSea’da satacağını açıkladı.‘Heyecanlıyım’Yeni girişimle ilgili konuşan ünlü yönetmen, “Pulp Fiction'ın bu özel sahnelerini hayranlarına sunmaktan dolayı heyecanlıyım. Secret Network ve Secret NFT, hayranlar ve sanatçılar arasında bu yeni dünyada bağ kurmayı sağlıyor. Bunun bir parçası olmaktan dolayı heyecan duyuyorum” dedi.Bugüne dek görülmemiş yedi özel sahnenin yanı sıra açık artırmada Pulp Fiction'ın kesilmemiş ilk el yazısı senaryoları ve Tarantino’dan ‘film ve yaratıcısı hakkında ortaya çıkarılan sırlar’la ilgili yorum da yer alacak.NFT satışı tanıtımında, ‘Eşsiz, daha önce görülmemiş, kamuoyu önüne çıkacak sanat eseri’ ifadeleri kullanıldı.NFT’lerin açık artırmasının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı, ancak satış sitesinde, teklif veren kullanıcılar bekleme listesine alındı.Pulp Fiction, 2019’da 25. yılını kutladı. Tarantino’ya 'En İyi Senaryo Oscar’ını kazandıran film, gösterildiği dönemde 200 milyon dolar hasılat elde etti.Öte yandan NFT dünyasına bugüne dek Lady Gaga, Lindsay Lohan, Grimes, Paris Hilton, Emily Ratajkowski gibi isimler girdi. Türkiye’de de Cem Yılmaz, Saba Tümer, Nurgül Yeşilçay gibi ünlüler NFT satışıyla ilgilenenler arasında.15 günde 45 adet NFT satan Cem Yılmaz, bu satışlardan yaklaşık 3 milyon lira gelir elde etti.NFT nedir?İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran ‘benzersiz dijital varlık’ olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir sanatçı, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor, hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211028/cem-yilmaz-2-milyon-940-bin-liralik-nft-satti-1050249594.html
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nft, quentin tarantino, sahne, pulp fiction

Tarantino, Pulp Fiction'ın görülmemiş sahnelerini NFT olarak satışa çıkarıyor

12:50 03.11.2021 (güncellendi: 12:52 03.11.2021)
© The Kobal Collection/Miramax/Buena VistaPulp Fiction, Tarantino
Pulp Fiction, Tarantino - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© The Kobal Collection/Miramax/Buena Vista
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Dünyaca ünlü yönetmen Tarantino, klasik haline gelen Pulp Fiction filminin bugüne kadar görülmemiş yedi sahnesini NFT olarak satışa çıkaracak.
Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino, 1994 yapımı sinema klasiği olan Pulp Fiction (Ucuz Roman) filminin şimdiye dek görülmemiş yedi sahnesini NFT olarak satışa çıkarıyor.
58 yaşındaki Amerikalı yönetmen, kripto para dünyasına girdiğini duyururken, John Travolta ve Uma Thurman’ın başrollerde yer aldığı filmine dahil etmediği yedi sahneyi, dünyanın en büyük NFT pazarı olan OpenSea’da satacağını açıkladı.

‘Heyecanlıyım’

Yeni girişimle ilgili konuşan ünlü yönetmen, “Pulp Fiction'ın bu özel sahnelerini hayranlarına sunmaktan dolayı heyecanlıyım. Secret Network ve Secret NFT, hayranlar ve sanatçılar arasında bu yeni dünyada bağ kurmayı sağlıyor. Bunun bir parçası olmaktan dolayı heyecan duyuyorum” dedi.
Bugüne dek görülmemiş yedi özel sahnenin yanı sıra açık artırmada Pulp Fiction'ın kesilmemiş ilk el yazısı senaryoları ve Tarantino’dan ‘film ve yaratıcısı hakkında ortaya çıkarılan sırlar’la ilgili yorum da yer alacak.
NFT satışı tanıtımında, ‘Eşsiz, daha önce görülmemiş, kamuoyu önüne çıkacak sanat eseri’ ifadeleri kullanıldı.
NFT’lerin açık artırmasının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı, ancak satış sitesinde, teklif veren kullanıcılar bekleme listesine alındı.
Pulp Fiction, 2019’da 25. yılını kutladı. Tarantino’ya 'En İyi Senaryo Oscar’ını kazandıran film, gösterildiği dönemde 200 milyon dolar hasılat elde etti.
Öte yandan NFT dünyasına bugüne dek Lady Gaga, Lindsay Lohan, Grimes, Paris Hilton, Emily Ratajkowski gibi isimler girdi. Türkiye’de de Cem Yılmaz, Saba Tümer, Nurgül Yeşilçay gibi ünlüler NFT satışıyla ilgilenenler arasında.
15 günde 45 adet NFT satan Cem Yılmaz, bu satışlardan yaklaşık 3 milyon lira gelir elde etti.

NFT nedir?

İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran ‘benzersiz dijital varlık’ olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor.
Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.
NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir sanatçı, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor, hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
YAŞAM
Cem Yılmaz 2 milyon 940 bin liralık NFT sattı
28 Ekim, 00:16
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