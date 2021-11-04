https://tr.sputniknews.com/20211104/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-sicakligi-22-dereceye-dusurerek-tasarruf-saglayabilirsiniz-1050483837.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Sıcaklığı 22 dereceye düşürerek tasarruf sağlayabilirsiniz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Sıcaklığı 22 dereceye düşürerek tasarruf sağlayabilirsiniz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğiyle ilgili kamu spotu yayınladı. Kamu spotunda, "Ortam sıcaklığını 22 dereceye düşürmek gibi önlemlerle... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T16:35+0300

2021-11-04T16:35+0300

2021-11-04T16:35+0300

ekonomi

elektrik

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

enerji

fatih dönmez

kamu spotu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği ile ilgili kamu spotu videosu paylaştı.Videoda elektrik ve ısınma yöntemlerinde evlerde uygulanabilecek tasarruf yöntemleri anlatıldı ve "Kullanmadığınız elektronik eşyaları prizden çıkarmak, ortam sıcaklığını 22 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda bin liraya kadar tasarruf sağlayabilirsiniz" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211104/donmezden-dogalgaz-tasarrufu-aciklamasina-iliskin-elestirilerine-yanit-cimbiz-siyaseti-yapiliyor-1050475073.html

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elektrik, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, enerji, fatih dönmez, kamu spotu