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https://tr.sputniknews.com/20211104/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-sicakligi-22-dereceye-dusurerek-tasarruf-saglayabilirsiniz-1050483837.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Sıcaklığı 22 dereceye düşürerek tasarruf sağlayabilirsiniz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Sıcaklığı 22 dereceye düşürerek tasarruf sağlayabilirsiniz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğiyle ilgili kamu spotu yayınladı. Kamu spotunda, "Ortam sıcaklığını 22 dereceye düşürmek gibi önlemlerle... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T16:35+0300
2021-11-04T16:35+0300
ekonomi
elektrik
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
enerji
fatih dönmez
kamu spotu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği ile ilgili kamu spotu videosu paylaştı.Videoda elektrik ve ısınma yöntemlerinde evlerde uygulanabilecek tasarruf yöntemleri anlatıldı ve "Kullanmadığınız elektronik eşyaları prizden çıkarmak, ortam sıcaklığını 22 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda bin liraya kadar tasarruf sağlayabilirsiniz" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211104/donmezden-dogalgaz-tasarrufu-aciklamasina-iliskin-elestirilerine-yanit-cimbiz-siyaseti-yapiliyor-1050475073.html
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elektrik, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, enerji, fatih dönmez, kamu spotu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Sıcaklığı 22 dereceye düşürerek tasarruf sağlayabilirsiniz

16:35 04.11.2021
© Fotoğraf : Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan tasarruf videosu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan tasarruf videosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Fotoğraf : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğiyle ilgili kamu spotu yayınladı. Kamu spotunda, "Ortam sıcaklığını 22 dereceye düşürmek gibi önlemlerle yılda bin liraya kadar tasarruf sağlayabilirsiniz" denildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği ile ilgili kamu spotu videosu paylaştı.
Videoda elektrik ve ısınma yöntemlerinde evlerde uygulanabilecek tasarruf yöntemleri anlatıldı ve "Kullanmadığınız elektronik eşyaları prizden çıkarmak, ortam sıcaklığını 22 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda bin liraya kadar tasarruf sağlayabilirsiniz" denildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
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