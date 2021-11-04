https://tr.sputniknews.com/20211104/hdpden-4-kasim-protestosu-on-binlerce-partilimiz-gozaltina-alindi-es-baskanlarimiz-tutuklandi-1050476700.html

HDP'den '4 Kasım' protestosu: On binlerce partilimiz gözaltına alındı, eş başkanlarımız tutuklandı

HDP'den '4 Kasım' protestosu: On binlerce partilimiz gözaltına alındı, eş başkanlarımız tutuklandı

HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 11 milletvekilinin tutuklanmasının üzerinden 5 yıl geçti... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T14:06+0300

2021-11-04T14:06+0300

2021-11-04T14:08+0300

görüş

selahattin demirtaş

figen yüksekdağ

hdp

hapis cezası

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Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yönelik 4 Kasım 2016 yılında gerçekleştirilen ve aralarında HDP’li Eş başkanlar Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve 11 HDP’li milletvekilinin tutuklandığı operasyonun üzerinden 5 yıl geçti. HDP, 4 Kasım yıldönümü nedeniyle birçok ilde yaptığı açıklamalarla, operasyona tepki gösterdi. Diyarbakır’da da toplanan HDP’liler, 4 Kasım yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklamaya HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un yanı sıra HDP Diyarbakır İl Eş başkanları ile yöneticileri katıldı.‘Yüzlerce seçilmişimiz tutuklandı’Açıklamayı yapan HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zeyyat Ceylan, “4 Kasım 2016 tarihinde partimize dönük gerçekleştirilen siyasi darbenin üzerinden 5 yıl geçti. Önceki dönem Eş Genel Başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş başta olmak üzere onlarca milletvekillerimizin tutuklanmasıyla başlayan darbe kapsamında bugüne kadar yüzlerce seçilmişimiz tutuklandı. 4 Kasım siyasi darbesi, halkın iradesine bir darbe olarak örgütlenmiştir. Darbenin temel amacı, demokratik siyaseti rehin alarak bu rehin alma mekanizmasını topluma yaymak, hukuk dışı operasyonlarla demokratik siyaseti tamamıyla tasfiye ederek halkların özgürlük, eşitlik ve barış talebini yok etmekti” dedi.‘Binlerce yöneticimiz, belediye eş başkanlarımız ve üyemiz tutuklandı’Tutuklamalara tepki gösteren Ceylan “Bütün dönemlerde farklı bahaneler ve isimlerle partimize yönelik gerçekleştirilen bu operasyonların ortak amacı, Türkiye’de faşizme karşı olan örgütlü itirazımız ve Türkiye halklarının, ortak, eşit ve özgür yaşamını kuracak en etkin toplumsal ve siyasal güç olmamızdır. Özellikle 7 Haziran 2015 seçim sonucundan sonra partimizin Türkiye halklarında yarattığı umut, 24 Temmuz 2015’te Çözüm Süreci’nin bitirilerek savaş ve çökertme planının devreye sokulması şeklinde karşılık buldu. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 28 Temmuz 2015’deki ‘dokunulmazlıklar kaldırılmalı’ ve ‘bedelini ödemeliler’ açıklamasından sonra partimize karşı yapılan siyasi kırım operasyonlarında on binlerce partilimiz gözaltına alındı, binlerce yöneticimiz, belediye eş başkanlarımız ve üyemiz tutuklandı, sürgüne gönderildi” şeklinde konuştu.‘Partimiz dimdik ayakta’“7 Haziran seçimlerinde yaşadıkları yenilginin acısını siyaseten HDP ve halklara ödetmek istediler” diyen Ceylan şunları söyledi: Diyarbakır’ın yanı sıra Mardin, Şırnak, Şanlıurfa gibi illerde de açıklama yapan HDP, tutuklamalara tepki gösterdi.

https://tr.sputniknews.com/20211028/kobani-eylemleri-davasinda-21-sanigin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-1050250065.html

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2021

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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selahattin demirtaş, figen yüksekdağ, hdp, hapis cezası