https://tr.sputniknews.com/20211105/yesil-enerji-konusunda-herkes-populist-suslu-cumleler-kuruyor-ama-kimse-uzerine-duseni-yapmiyor-1050511543.html

‘Yeşil enerji konusunda herkes popülist, süslü cümleler kuruyor ama kimse üzerine düşeni yapmıyor’

‘Yeşil enerji konusunda herkes popülist, süslü cümleler kuruyor ama kimse üzerine düşeni yapmıyor’

COP26 İklim Zirvesi'nde 77 ülke kömür kullanmayı aşamalı olarak bırakmayı taahhüt etti. Dünyanın önde gelen kömür tüketen ülkelerinden ABD, Çin, Hindistan ve... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T13:33+0300

2021-11-05T13:33+0300

2021-11-05T13:33+0300

dünya

abd

termik santral

çin

türkiye

avustralya

odtü

güneş enerjisi

nükleer

kömür

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Glasgow'da düzenlenen zirvede, iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden olan kömür kullanımına son verilmesi için bir ittifak oluşturuldu. COP26 Başkanı Alok Sharma, "Kanımca kömüre vedanın artık ufukta göründüğünü söyleyebiliriz” açıklamasını yaptı. 77 ülkenin kömüre aşamalı olarak veda etme sözü verdiğini söyleyen Sharma, bu bağlamda ülkelerin yeni kömür santrali inşa etmeme taahhüdünde bulunduklarını da kaydetti. Tüm ülkelerin imzasına açılan mutabakat, kömürün elektrik üretiminde kullanımını öngören yatırımlara son verilmesini de kapsıyor. Ancak dünyanın en çok emisyon yayan ve en çok kömüre bağımlı ülkelerinden ABD, Çin, Hindistan ve Avustralya taahhütte bulunmadı.‘Bundan kaçışın olmadığını bilmemiz gerekiyor’ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi ve Jeolojik Araştırmalar Derneği 2. Başkanı Dr. Zeynep Elif Yıldızel, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “İklim değişikliklerini durdurmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde çok büyük sıkıntılar var” diyerek şunları kaydetti:‘Paris İklim Anlaşması’nı bir senaryo olarak görüyorum’“Ülkeler, belirli yıl hedefleri koyarak karbon emisyonlarını sıfırlayacaklarını açıkladılar. Bunlar da çok ulaşılabilir hedefler değil. Çünkü sonuçta bu sanayiyi nasıl devam ettirecekler?” diye devam eden Dr. Yıldızel, Paris İklim Anlaşması’na dair ise şunları söyledi:‘Türkiye yenilenebilir enerji konusunda Avrupa’yı yakaladıTürkiye de Paris İklim Anlaşması’nı 10 Kasım’dan itibaren yürürlüğe koyuyor. Peki, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesi doğru yürütülüyor mu? Dr. Yıldızel, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211104/rusyanin-cop26-cantasinda-ne-var-1050487298.html

https://tr.sputniknews.com/20211104/altun-glasgowda-turkiyenin-yesil-kalkinma-stratejisi-panelini-gerceklestirdik-1050493557.html

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abd, termik santral, çin, türkiye, avustralya, odtü, güneş enerjisi, nükleer, kömür, iklim değişikliği, rüzgar enerjisi, paris iklim anlaşması, yenilenebilir enerji, turan salcı, precop26