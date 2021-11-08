https://tr.sputniknews.com/20211108/lavrov-rusya-natonun-her-turlu-provokasyonuna-hazir-olmaya-alisti-1050590988.html

Lavrov: Rusya, NATO'nun her türlü provokasyonuna hazır olmaya alıştı

Lavrov: Rusya, NATO'nun her türlü provokasyonuna hazır olmaya alıştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO tarafından gerçekleştirilen tüm provokasyonuna karşı hazır olmaya alıştığını söyledi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T15:55+0300

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dünya

rusya

sergey lavrov

nato

venezüella

felix plasencia

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Venezüella Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yla Moskova'da bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrasındaki ortak basın toplantısında NATO'yla son dönemde yaşanan süreçlere ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya'nın uzun yıllardır NATO'yla ilişkilerde her türlü provokasyonlara hazır olmaya alıştığını belirten Lavrov, her türlü gelişmeye hazır olduklarını vurguladı.NATO'un Karadeniz'deki tatbikatlarının ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı çevreleme politikasını genişletme arzusuna dayandığını söyleyen Lavrov, "NATO tatbikatlarının, ABD ve müttefiklerinin, 90'larda dile getirilen ve Rusya-NATO Kuruluş Senedi'nde vücut bulan tüm hususlara rağmen Rusya'yı çevreleme politikasını geliştirme arzusuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Kuruluş Senedi, NATO'nun askeri altyapısını doğuya, yeni üyelerin topraklarına taşımama taahhüdünü içeren ana bölümü açısından tamamen ihlal edildi" ifadelerini kullandı.ABD'nin Romanya ve Bulgaristan'da donanma üsleri kurmak istediğini ve bunun Kuruluş Senedi'nin doğrudan ihlali olduğunu kaydeden Lavrov, "Bu, sadece ABD'li ve bazı Avrupalı liderler tarafından Sovyet liderliğiyle yapılan görüşmelerde birçok kez dile getirilen 'şeref sözlerinin' doğrudan ihlali değil, aynı zamanda herkesin Rusya ve NATO'nun barışçıl şekilde birlikte yaşama ve ortaklık kurma modelinin örneği olmasıyla övdüğü bu belgenin doğrudan ihlalidir" dedi.

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rusya, sergey lavrov, nato, venezüella, felix plasencia