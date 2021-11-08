Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211108/lavrov-rusya-natonun-her-turlu-provokasyonuna-hazir-olmaya-alisti-1050590988.html
Lavrov: Rusya, NATO'nun her türlü provokasyonuna hazır olmaya alıştı
Lavrov: Rusya, NATO'nun her türlü provokasyonuna hazır olmaya alıştı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO tarafından gerçekleştirilen tüm provokasyonuna karşı hazır olmaya alıştığını söyledi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T15:55+0300
2021-11-08T15:55+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
nato
venezüella
felix plasencia
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050590897_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_b9ccd90fda270f916cfb8d9354e557cc.jpg
Venezüella Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yla Moskova'da bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrasındaki ortak basın toplantısında NATO'yla son dönemde yaşanan süreçlere ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya'nın uzun yıllardır NATO'yla ilişkilerde her türlü provokasyonlara hazır olmaya alıştığını belirten Lavrov, her türlü gelişmeye hazır olduklarını vurguladı.NATO'un Karadeniz'deki tatbikatlarının ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı çevreleme politikasını genişletme arzusuna dayandığını söyleyen Lavrov, "NATO tatbikatlarının, ABD ve müttefiklerinin, 90'larda dile getirilen ve Rusya-NATO Kuruluş Senedi'nde vücut bulan tüm hususlara rağmen Rusya'yı çevreleme politikasını geliştirme arzusuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Kuruluş Senedi, NATO'nun askeri altyapısını doğuya, yeni üyelerin topraklarına taşımama taahhüdünü içeren ana bölümü açısından tamamen ihlal edildi" ifadelerini kullandı.ABD'nin Romanya ve Bulgaristan'da donanma üsleri kurmak istediğini ve bunun Kuruluş Senedi'nin doğrudan ihlali olduğunu kaydeden Lavrov, "Bu, sadece ABD'li ve bazı Avrupalı liderler tarafından Sovyet liderliğiyle yapılan görüşmelerde birçok kez dile getirilen 'şeref sözlerinin' doğrudan ihlali değil, aynı zamanda herkesin Rusya ve NATO'nun barışçıl şekilde birlikte yaşama ve ortaklık kurma modelinin örneği olmasıyla övdüğü bu belgenin doğrudan ihlalidir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211101/putin-abdnin-avrupaya-fuze-konuslandirma-planlari-cok-buyuk-bir-tehdit-yaratiyor-1050374419.html
rusya
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050590897_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_7182b562a06154a209806a374db33b82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey lavrov, nato, venezüella, felix plasencia

Lavrov: Rusya, NATO'nun her türlü provokasyonuna hazır olmaya alıştı

15:55 08.11.2021
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yla Moskova'da bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yla Moskova'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO tarafından gerçekleştirilen tüm provokasyonuna karşı hazır olmaya alıştığını söyledi.
Venezüella Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yla Moskova'da bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrasındaki ortak basın toplantısında NATO'yla son dönemde yaşanan süreçlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın uzun yıllardır NATO'yla ilişkilerde her türlü provokasyonlara hazır olmaya alıştığını belirten Lavrov, her türlü gelişmeye hazır olduklarını vurguladı.
NATO'un Karadeniz'deki tatbikatlarının ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı çevreleme politikasını genişletme arzusuna dayandığını söyleyen Lavrov, "NATO tatbikatlarının, ABD ve müttefiklerinin, 90'larda dile getirilen ve Rusya-NATO Kuruluş Senedi'nde vücut bulan tüm hususlara rağmen Rusya'yı çevreleme politikasını geliştirme arzusuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Kuruluş Senedi, NATO'nun askeri altyapısını doğuya, yeni üyelerin topraklarına taşımama taahhüdünü içeren ana bölümü açısından tamamen ihlal edildi" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Romanya ve Bulgaristan'da donanma üsleri kurmak istediğini ve bunun Kuruluş Senedi'nin doğrudan ihlali olduğunu kaydeden Lavrov, "Bu, sadece ABD'li ve bazı Avrupalı liderler tarafından Sovyet liderliğiyle yapılan görüşmelerde birçok kez dile getirilen 'şeref sözlerinin' doğrudan ihlali değil, aynı zamanda herkesin Rusya ve NATO'nun barışçıl şekilde birlikte yaşama ve ortaklık kurma modelinin örneği olmasıyla övdüğü bu belgenin doğrudan ihlalidir" dedi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
DÜNYA
Putin: ABD’nin Avrupa’ya füze konuşlandırma planları çok büyük bir tehdit yaratıyor
1 Kasım, 15:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:55Lavrov: Rusya, NATO'nun her türlü provokasyonuna hazır olmaya alıştı
15:49Everest Dağı'nda kaybolan üç Fransız dağcının cesedine ulaşıldı
15:45Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çaldı
15:43Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerek
15:40Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği: Van Gölü acil durum alarmı veriyor
15:36Rasim Ozan Kütahyalı: Albayrak’ın gidişi ile Türk rejiminin tek paratoneri Erdoğan haline gelmiştir
15:35İran Dışişleri Sözcüsü: Türkiye ile İran arasındaki iş birliği kapasitesi gerçekleşenden fazla
15:27Serdar Avcı, Mike Tyson'ı nakavt eden Danny Williams ile unvan maçına çıkacak
15:2130 metrekarelik dükkanından dünyaya açıldı, siparişlere yetişemiyor
15:13İYİ Parti'de, Lütfü Türkkan'ın yerine grup başkanvekili olarak Erhan Usta seçildi
15:09'Futbolcuyuz' diyerek dolandırdılar, hesaplarındaki paranın transfer ücreti olduğunu söylediler
15:07Lübnan Cumhurbaşkanı: Suudi Arabistan ile yaşanan ihtilafı çözmek için dürüst bir diyalog gerekli
15:02Polonya, ilerleyen göçmen grubuna karşı Belarus sınırına takviye güç gönderdi
15:02Koç, elektrikli araçlara batarya üretimi için fabrika kuruyor
15:02'İklim zirvesinde Biden'ın kendi doğal gazını salması Düşes Camilla'yı tarumar etti'
14:49Eski Rusya Enerji Bakanı Şmatko, 56 yaşında koronavirüse yenik düştü
14:46İlhan Şeşen: 'Türkiye'de özgürlük var mı?' diye sorsanız, 'Evet var' derim
14:43Kuveyt'te hükümet istifa etti
14:40Dünyanın en fazla VPN kullanan ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
14:40Diyarbakır'ın Akdeniz iklimine sahip köyünden sonbahar kareleri