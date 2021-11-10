Rusya sınırı yakınında ABD keşif uçağı tespit edildi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Kasım günü saat 14.15 ilâ 19.28 arasında, Karadeniz suları üzerinde, ABD Hava Kuvvetleri’nin E-8C müşterek gözetim hedef saldırı radar sistemi uçağı tespit edildi” ifadesine yer verildi.ABD aracının, uçuşu boyunca Rus radarlarının takibinde olduğu kaydedildi.Almanya’daki Ramstein hava üssünden kalkan keşif uçağı 5 saat 13 dakika boyunca havada kaldı. E-8C’nin Rusya sınırına 35 kilometre mesafeye yaklaştığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz semalarında Rusya sınırları yakınında ABD keşif uçağının tespit edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Kasım günü saat 14.15 ilâ 19.28 arasında, Karadeniz suları üzerinde, ABD Hava Kuvvetleri’nin E-8C müşterek gözetim hedef saldırı radar sistemi uçağı tespit edildi” ifadesine yer verildi.
ABD aracının, uçuşu boyunca Rus radarlarının takibinde olduğu kaydedildi.
Almanya’daki Ramstein hava üssünden kalkan keşif uçağı 5 saat 13 dakika boyunca havada kaldı. E-8C’nin Rusya sınırına 35 kilometre mesafeye yaklaştığı belirtildi.