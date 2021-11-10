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Rusya sınırı yakınında ABD keşif uçağı tespit edildi
Rusya sınırı yakınında ABD keşif uçağı tespit edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz semalarında Rusya sınırları yakınında ABD keşif uçağının tespit edildiğini belirtti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T17:06+0300
2021-11-10T17:08+0300
rusya
savunma
abd
keşif uçağı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Kasım günü saat 14.15 ilâ 19.28 arasında, Karadeniz suları üzerinde, ABD Hava Kuvvetleri’nin E-8C müşterek gözetim hedef saldırı radar sistemi uçağı tespit edildi” ifadesine yer verildi.ABD aracının, uçuşu boyunca Rus radarlarının takibinde olduğu kaydedildi.Almanya’daki Ramstein hava üssünden kalkan keşif uçağı 5 saat 13 dakika boyunca havada kaldı. E-8C’nin Rusya sınırına 35 kilometre mesafeye yaklaştığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210929/karadeniz-uzerinde-ucan-abd-kesif-ucagina-rusyadan-onleme-1049336299.html
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rusya, abd, keşif uçağı

Rusya sınırı yakınında ABD keşif uçağı tespit edildi

17:06 10.11.2021 (güncellendi: 17:08 10.11.2021)
© Wikipedia / Master Sgt. Lance CheungRC-135W - keşif uçağı
RC-135W - keşif uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Wikipedia / Master Sgt. Lance Cheung
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz semalarında Rusya sınırları yakınında ABD keşif uçağının tespit edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Kasım günü saat 14.15 ilâ 19.28 arasında, Karadeniz suları üzerinde, ABD Hava Kuvvetleri’nin E-8C müşterek gözetim hedef saldırı radar sistemi uçağı tespit edildi” ifadesine yer verildi.
ABD aracının, uçuşu boyunca Rus radarlarının takibinde olduğu kaydedildi.
Almanya’daki Ramstein hava üssünden kalkan keşif uçağı 5 saat 13 dakika boyunca havada kaldı. E-8C’nin Rusya sınırına 35 kilometre mesafeye yaklaştığı belirtildi.
Rus Su-27 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
SAVUNMA
Karadeniz üzerinde uçan ABD keşif uçağına Rusya’dan önleme
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