Avustralya Savunma Bakanı: ABD'nin Tayvan'ı Çin'e karşı savunmasını destekleyeceğiz

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, ABD'nin Çin'den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Tayvan'a yönelik askeri desteğini değerlendirdi.Çinli liderlerin 'Tayvan'a girme niyetleri konusunda çok net oldukları' iddiasında bulunan Dutton, ABD'nin buna engel olma girişimlerini desteklememelerinin 'akıl almaz' olacağını kaydetti.Dutton, Canberra yönetiminin Çin'i caydırma kabiliyetini geliştirmesi ve harekete geçmesi halinde ABD ordusuna katılmaya hazır olması gerektiğini de sözlerine ekledi.Dutton'un açıklaması, eski Avustralya Başbakanı Paul Keating'in Tayvan konusunda 'Avustralya'nın hayati bir çıkarı olmadığını' ve Canberra yönetiminin ada konusunda Pekin ile çatışmaya çekilmemesi gerektiğini söylemesinin ardından geldi.ABD Başkanı Joe Biden 21 Ekim'de CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Çin'den gelecek herhangi bir 'saldırı' halinde Tayvan'ı savunacaklarını söylemişti.
Çinli liderlerin 'Tayvan'a girme niyetleri konusunda çok net oldukları' iddiasında bulunan Dutton, ABD'nin buna engel olma girişimlerini desteklememelerinin 'akıl almaz' olacağını kaydetti.
Dutton, Canberra yönetiminin Çin'i caydırma kabiliyetini geliştirmesi ve harekete geçmesi halinde ABD ordusuna katılmaya hazır olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Dutton'un açıklaması, eski Avustralya Başbakanı Paul Keating'in Tayvan konusunda 'Avustralya'nın hayati bir çıkarı olmadığını' ve Canberra yönetiminin ada konusunda Pekin ile çatışmaya çekilmemesi gerektiğini söylemesinin ardından geldi.
ABD Başkanı Joe Biden 21 Ekim'de CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Çin'den gelecek herhangi bir 'saldırı' halinde Tayvan'ı savunacaklarını söylemişti.