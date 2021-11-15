https://tr.sputniknews.com/20211115/beyaz-saray-rusyayi-lukasenkoya-baski-yapmaya-cagiriyoruz-1050832163.html
Beyaz Saray: Rusya’yı Lukaşenko’ya baskı yapmaya çağırıyoruz
Beyaz Saray: Rusya’yı Lukaşenko’ya baskı yapmaya çağırıyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Belarus’a karşı yeni yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği (AB) ile yakın koordinasyon içinde çalıştıklarını ve Rusya’yı Belarus... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T23:19+0300
2021-11-15T23:19+0300
2021-11-15T23:19+0300
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Psaki, bugünkü basın toplantısında, “Devam eden saldırıdan dolayı, Lukaşenko rejimini hesaba çekmek için AB’deki ortaklarımız ve diğer müttefiklerimizle yakın şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Buna, yeni yaptırımlarla ilgili hazırlık çalışmaları da dahil” ifadesini kullandı.Rusya yönetiminin, Belarus-Polonya sınırındaki krizde eli olup olmadığı sorusuna yanıt vermeyi reddeden Psaki, “Rusya’yı, Lukaşenko rejimi üzerindeki etkisini kullanmaya çağırmaya ve doğrudan teşvik etmeye devam ediyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211115/lukasenko-ve-merkel-gocmen-krizini-cozmenin-yollarini-gorustu-1050831425.html
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haberler, abd, rusya, beyaz saray, jen psaki
Beyaz Saray: Rusya’yı Lukaşenko’ya baskı yapmaya çağırıyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Belarus’a karşı yeni yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği (AB) ile yakın koordinasyon içinde çalıştıklarını ve Rusya’yı Belarus lideri Lukashenko’yu etkilemeye davet ettiklerini belirtti.
Psaki, bugünkü basın toplantısında, “Devam eden saldırıdan dolayı, Lukaşenko rejimini hesaba çekmek için AB’deki ortaklarımız ve diğer müttefiklerimizle yakın şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Buna, yeni yaptırımlarla ilgili hazırlık çalışmaları da dahil” ifadesini kullandı.
Rusya yönetiminin, Belarus-Polonya sınırındaki krizde eli olup olmadığı sorusuna yanıt vermeyi reddeden Psaki, “Rusya’yı, Lukaşenko rejimi üzerindeki etkisini kullanmaya çağırmaya ve doğrudan teşvik etmeye devam ediyoruz” dedi.