https://tr.sputniknews.com/20211118/kremlin-avrupa-her-sorunda-rusyayi-suclamayi-birakmali-1050928549.html
Kremlin: Avrupa her sorunda Rusya'yı suçlamayı bırakmalı
Kremlin: Avrupa her sorunda Rusya'yı suçlamayı bırakmalı
Rusya'nın Avrupa'da hibrit savaşlar yürütmediğini kaydeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın her sorunda Rusya'yı suçlamayı bırakması gerektiğini... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T14:47+0300
2021-11-18T14:47+0300
2021-11-18T15:34+0300
rusya
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suçlama
abd
hindistan
gazprom
dmitriy peskov
joe biden
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Günlük basın toplantısında Peskov'a Telegraph gazetesinin Rusya'nın Orta ve Doğu Avrupa'da hibrit savaşlar yürüttüğüne dair haberi soruldu.Peskov, "İngiltere'de son zamanlarda çok sayıda histerik yayınlar var. Maalesef gazeteciler, Orta ve Doğu Avrupa'dakiler de dahil olayları haberleştirirken ağırbaşlılık ilkesine normalde olduğu kadar bağlı değiller. Bu nedenle onlara da böyle yaklaşmak gerekiyor" yanıtını verdi.Rusya'nın Avrupa'da hibrit savaşlar yürütmesinin kesinlikle ihtimal dışı olduğunun altını çizen Peskov, "Avrupa'da herkesin aklı başına almasını ve Rusya'yı tüm sıkıntıların suçlusu olarak görmeyi bırakmasını, bunun yerine şu anda Avrupa'yı boğan sorunların kaynaklarına yönelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.'Gazprom, sözleşme koşullarında gaz tedariki yapıyor' Gazprom'un gaz üretiminin azami seviyede olduğunu öne süren analistlerin görüşüne itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Peskov, Rus şirketin mevcut anlaşmalarda öngörülen koşullarda tedarik yaptığını belirtti. Üretim hacmi azami seviyede olduğu için Gazprom'un Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını dolduracak gaza sahip olmadığı iddiasına yanıt veren Peskov, "Bu tür analistlerin görüşlerin itibar edilmemeli. Bunun yerine Gazprom'a sorulmalı, en güvenilir bilgi birinci ağızda olur. Gazprom, tüketicilerin mevcut sözleşmelerde öngörülen koşullar dahilinde satın aldığı ve ilaveten talep ettiği miktarda tedarik ediyordu ve ediyor" dedi. 'Putin ile Biden arasında temaslar olacak, kesin tarih belli değil' Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında temaslar beklendiğini ancak kesin tarihin henüz belli olmadığını söyledi. Peskov, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın telefon görüşmesinin en üst düzeyde beklenen temasın hazırlıkları kapsamında gerçekleştiğini belirtti. 'Putin, Hindistan'a gidecek' Hint basınında çıkan Putin'in 6 Aralık'ta Hindistan'ı ziyaret edeceğine dair haberleri de yorumlayan Peskov, Rus liderin Hindistan ziyareti için hazırlık yapıldığını ancak kesin tarihin henüz belli olmadığını ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210523/ingiltere-savunma-bakani-Wallace-rusya-bir-numarali-tehdit-1044567160.html
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Kremlin: Avrupa her sorunda Rusya'yı suçlamayı bırakmalı
14:47 18.11.2021 (güncellendi: 15:34 18.11.2021)
Rusya'nın Avrupa'da hibrit savaşlar yürütmediğini kaydeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın her sorunda Rusya'yı suçlamayı bırakması gerektiğini vurguladı.
Günlük basın toplantısında Peskov'a Telegraph gazetesinin Rusya'nın Orta ve Doğu Avrupa'da hibrit savaşlar yürüttüğüne dair haberi soruldu.
Peskov, "İngiltere'de son zamanlarda çok sayıda histerik yayınlar var. Maalesef gazeteciler, Orta ve Doğu Avrupa'dakiler de dahil olayları haberleştirirken ağırbaşlılık ilkesine normalde olduğu kadar bağlı değiller. Bu nedenle onlara da böyle yaklaşmak gerekiyor" yanıtını verdi.
Rusya'nın Avrupa'da hibrit savaşlar yürütmesinin kesinlikle ihtimal dışı olduğunun altını çizen Peskov, "Avrupa'da herkesin aklı başına almasını ve Rusya'yı tüm sıkıntıların suçlusu olarak görmeyi bırakmasını, bunun yerine şu anda Avrupa'yı boğan sorunların kaynaklarına yönelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
'Gazprom, sözleşme koşullarında gaz tedariki yapıyor'
Gazprom'un gaz üretiminin azami seviyede olduğunu öne süren analistlerin görüşüne itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Peskov, Rus şirketin mevcut anlaşmalarda öngörülen koşullarda tedarik yaptığını belirtti. Üretim hacmi azami seviyede olduğu için Gazprom'un Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını dolduracak gaza sahip olmadığı iddiasına yanıt veren Peskov, "Bu tür analistlerin görüşlerin itibar edilmemeli. Bunun yerine Gazprom'a sorulmalı, en güvenilir bilgi birinci ağızda olur. Gazprom, tüketicilerin mevcut sözleşmelerde öngörülen koşullar dahilinde satın aldığı ve ilaveten talep ettiği miktarda tedarik ediyordu ve ediyor" dedi.
'Putin ile Biden arasında temaslar olacak, kesin tarih belli değil'
Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında temaslar beklendiğini ancak kesin tarihin henüz belli olmadığını söyledi. Peskov, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın telefon görüşmesinin en üst düzeyde beklenen temasın hazırlıkları kapsamında gerçekleştiğini belirtti.
'Putin, Hindistan'a gidecek'
Hint basınında çıkan Putin'in 6 Aralık'ta Hindistan'ı ziyaret edeceğine dair haberleri de yorumlayan Peskov, Rus liderin Hindistan ziyareti için hazırlık yapıldığını ancak kesin tarihin henüz belli olmadığını ekledi.