https://tr.sputniknews.com/20211124/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-ozel-komite-asiri-sagci-gruplar-ve-liderlerini-ifadeye-cagirdi-1051086813.html

ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, aşırı sağcı gruplar ve liderlerini ifadeye çağırdı

ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, aşırı sağcı gruplar ve liderlerini ifadeye çağırdı

ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, Proud Boys ve The Oath Keepers isimli aşırı sağcı grupları ve... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T01:06+0300

2021-11-24T01:06+0300

2021-11-24T01:06+0300

dünya

abd

abd temsilciler meclisi

donald trump

ifade

proud boys

kongre baskını

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ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Başkanı Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada, Proud Boys ve The Oath Keepers isimli aşırı sağcı grupları ve grupların liderlerini komite önünde ifadeye çağırdıklarını duyurdu.Thompson, açıklamasında "Bugün ifadeye çağırdığımız kişi ve grupların, Kongre'deki şiddetin ortaya çıkışı ve Kongre baskınına giden süreçte yaşananlara ilişkin bilgi sahibi olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiştiABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump ise şubatta Senato'daki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211117/abdde-kongre-baskinina-katilan-qanon-samani-41-ay-hapis-cezasina-carptirildi-1050906093.html

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abd, abd temsilciler meclisi, donald trump, ifade, proud boys, kongre baskını