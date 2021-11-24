https://tr.sputniknews.com/20211124/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-ozel-komite-asiri-sagci-gruplar-ve-liderlerini-ifadeye-cagirdi-1051086813.html
ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, aşırı sağcı gruplar ve liderlerini ifadeye çağırdı
ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, aşırı sağcı gruplar ve liderlerini ifadeye çağırdı
ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, Proud Boys ve The Oath Keepers isimli aşırı sağcı grupları ve... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T01:06+0300
2021-11-24T01:06+0300
2021-11-24T01:06+0300
dünya
abd
abd temsilciler meclisi
donald trump
ifade
proud boys
kongre baskını
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ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Başkanı Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada, Proud Boys ve The Oath Keepers isimli aşırı sağcı grupları ve grupların liderlerini komite önünde ifadeye çağırdıklarını duyurdu.Thompson, açıklamasında "Bugün ifadeye çağırdığımız kişi ve grupların, Kongre'deki şiddetin ortaya çıkışı ve Kongre baskınına giden süreçte yaşananlara ilişkin bilgi sahibi olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiştiABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump ise şubatta Senato'daki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.
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abd, abd temsilciler meclisi, donald trump, ifade, proud boys, kongre baskını
ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, aşırı sağcı gruplar ve liderlerini ifadeye çağırdı
ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, Proud Boys ve The Oath Keepers isimli aşırı sağcı grupları ve grupların liderlerini ifadeye çağırdı.
ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Başkanı Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada, Proud Boys ve The Oath Keepers isimli aşırı sağcı grupları ve grupların liderlerini komite önünde ifadeye çağırdıklarını duyurdu.
Thompson, açıklamasında "Bugün ifadeye çağırdığımız kişi ve grupların, Kongre'deki şiddetin ortaya çıkışı ve Kongre baskınına giden süreçte yaşananlara ilişkin bilgi sahibi olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti
ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump ise şubatta Senato'daki oylamada aklanmıştı.
Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.
Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.