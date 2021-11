https://tr.sputniknews.com/20211124/gavrilov-abd-rusya-ile-avrupayi-minik-bir-savasla-ayirmayi-amacliyor-1051106423.html

Gavrilov: ABD, Rusya ile Avrupa'yı 'minik bir savaşla' ayırmayı amaçlıyor

Gavrilov: ABD, Rusya ile Avrupa'yı 'minik bir savaşla' ayırmayı amaçlıyor

Viyana'da gerçekleşen askeri güvenlik ve silah kontrolü konulu görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov, ABD'nin Rusya ile Avrupa'yı 'minik... 24.11.2021

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Gavrilov, ABD'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği, gerilimi tırmandırmaya yönelik manevra ve gözdağlarını değerlendirdi.Gavrilov, "Bence ABD'nin ve şu anda ne yapacağının bilmeyen Kiev rejiminin amacı, Rusya ile Avrupa'yı 'minik bir savaşla' ayırmak. Bunun sonuçlarının neler olacağından endişe duymuyorlar. Tüm bu manevra ve gözdağları bunun için" dedi.'Ukrayna sınırına asker yığdığımıza dair tek bir kanıt dahi yok'Son dönemde Kiev ve Batılı ülkelerin Rusya'ya sıklıkla yönelttiği, Moskova'nın Ukrayna'nın güneydoğusuna saldırmaya hazırlandığı iddialarını yorumlayan Gavrilov, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığdığına dair tek bir kanıt dahi bulunmadığını vurguladı.'Kiev'in aklıselimini yitirmemesi için çaba sarf ediyoruz'Kiev yönetiminin dikkatleri ülke içindeki sorunlardan başka yöne çekmek için her yola başvurduğunu kaydeden Gavrilov, Ukrayna'nın Donbass'taki olaylar nedeniyle aklıselimini yitirmemesi ve meseleyi askeri çatışmaya kadar götürmemesi için Rusya'nın diplomatik çabalar sarf ettiğinin altını çizdi.Rus diplomat, "Önemli olan bizim provokasyona gelmememiz. Onların aklıselimini yitireceği an gelmeden sakince müzakereler yapabilmeli ve onları ikna edebilmeliyiz. Ukrayna'nın aklıselimini yitirmesini istemiyoruz ve bunun için her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

