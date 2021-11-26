https://tr.sputniknews.com/20211126/putin-aliyev-ve-pasinyan-socide-bir-araya-geldi-1051182692.html
Putin, Aliyev ve Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi
Putin, Aliyev ve Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasına yönelik gerekli koşulların sağlanması için ulaşım hatları açılması önündeki engelleri... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T17:04+0300
2021-11-26T17:04+0300
2021-11-26T17:18+0300
rusya
ermenistan
vladimir putin
azerbaycan
ilham aliyev
nikol paşinyan
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Soçi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmesinin başında konuşan Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Brüksel'de buluşma kararı almasını memnuniyetle karşıladığını belirterek "Her iki meslektaşımla da hemfikirim. Ne kadar çok temas olursa, o kadar iyi. Doğrudan ikili temaslar öncelikli" dedi.AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le önceki günkü görüşmede bu konuyu ele aldıklarını söyleyen Putin, "Sizi bekliyor. Umarım ilerleme kaydedebiliriz ve diğer platformlarda da ilerleyebiliriz. Partnerlerimizin böyle bir diyalog kurmasından ancak memnuniyet duyabiliriz, önemli olan bunun fayda sağlaması" ifadelerini kullandı.Üç ülkenin başbakan yardımcıları düzeyindeki çalışma grubunun ulaşım hatlarının açılması için çaba sarf ettiğini kaydeden Putin, bununla ilgili kararları en kısa sürede alacaklarını düşünmek için dayanakları bulunduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211126/putin-rus-baris-gucu-daglik-karabagdaki-durumun-normale-dondurulmesinde-pozitif-rol-oynuyor--1051178658.html
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Putin, Aliyev ve Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi
17:04 26.11.2021 (güncellendi: 17:18 26.11.2021)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasına yönelik gerekli koşulların sağlanması için ulaşım hatları açılması önündeki engelleri kaldıracak kararların en kısa sürede alınacağını umduğunu söyledi.
Soçi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmesinin başında konuşan Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Brüksel'de buluşma kararı almasını memnuniyetle karşıladığını belirterek "Her iki meslektaşımla da hemfikirim. Ne kadar çok temas olursa, o kadar iyi. Doğrudan ikili temaslar öncelikli" dedi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le önceki günkü görüşmede bu konuyu ele aldıklarını söyleyen Putin, "Sizi bekliyor. Umarım ilerleme kaydedebiliriz ve diğer platformlarda da ilerleyebiliriz. Partnerlerimizin böyle bir diyalog kurmasından ancak memnuniyet duyabiliriz, önemli olan bunun fayda sağlaması" ifadelerini kullandı.
Üç ülkenin başbakan yardımcıları düzeyindeki çalışma grubunun ulaşım hatlarının açılması için çaba sarf ettiğini kaydeden Putin, bununla ilgili kararları en kısa sürede alacaklarını düşünmek için dayanakları bulunduğunu belirtti.