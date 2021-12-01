https://tr.sputniknews.com/20211201/kilicdaroglundan-bahcelinin-yavasa-yonelik-sozlerine-yanit-1051317768.html

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin Yavaş'a yönelik sözlerine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin Yavaş'a yönelik sözlerine yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik açıklamalarına yanıt verdi... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T09:37+0300

2021-12-01T09:37+0300

2021-12-01T09:37+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

devlet bahçeli

mansur yavaş

alparslan türkeş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048325911_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_81b3aa339b46d96a3b3d9927a107cb31.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Bahçeli'nin haftasonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada sarf ettiği Yavaş'a yönelik ifadelerine yanıt geldi. FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'e konuk olan Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin baskın yapanları eleştirmesi gerekirken olayla hiç ilgisi olmayan Yavaş'ı hedef aldığını belirterek, "Aslında şöyle ifade etmek isterim. Sayın Bahçeli uzun zamandır Türk siyaset sahnesinde olan bir isim. Böyle bir olayı araştırmadan doğrudan Mansur Yavaş'ı hedef alıp onu suçlama yönüne gitmesi doğru değil. Mansur Yavaş, siyasi tartışmalardan uzak duran birisi. 6 milyon Ankaralıyı kucaklıyor" dedi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bahçeli, hafta sonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaşanan olayla ilgili "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğim" demişti.'Gelir dağılımında olağanüstü bir dengesizlik var'Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de gerçekleştirdiği yayın sırasında dövizin hareketlenmesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan faizden şikayet ediyor ama enflasyonu onu bağlıyor. Aslında gelir dağılımındaki adaletsizliğin birinci amiri enflasyondur. Her şeye zam yapıldı. Bu kadar zammın nedeni nedir? Faiz midir? Biz faizi savunmuyoruz ama nereden inecek faiz? Siz, esnafın, çiftçinin, banka kredilerinin faizini indirdiniz mi? Hayır. Gelir dağılımında olağanüstü bir dengesizlik var. Zam yapılmayan hiçbir şey yok" diye konuştu. CHP lideri şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211130/mansur-yavas-hakkimda-yapilan-siyasi-aciklamalara-bir-yanit-vermeyecegim-1051304773.html

https://tr.sputniknews.com/20211130/chpden-bahceliye-yanit-yavasin-arkasinda-ankara-halkinin-ve-millet-ittifakinin-nefesi-vardir-1051287884.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, mansur yavaş, alparslan türkeş