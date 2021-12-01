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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin Yavaş'a yönelik sözlerine yanıt
© AAKemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "AK Parti kazansın diye kendi partinizi ve ülkücüleri feda etmeye hazır bir pozisyon takınmışsanız siz artık siyaset üretmezseniz. Bahçeli'nin düştüğü pozisyon budur" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Bahçeli'nin haftasonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada sarf ettiği Yavaş'a yönelik ifadelerine yanıt geldi.
FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'e konuk olan Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin baskın yapanları eleştirmesi gerekirken olayla hiç ilgisi olmayan Yavaş'ı hedef aldığını belirterek, "Aslında şöyle ifade etmek isterim. Sayın Bahçeli uzun zamandır Türk siyaset sahnesinde olan bir isim. Böyle bir olayı araştırmadan doğrudan Mansur Yavaş'ı hedef alıp onu suçlama yönüne gitmesi doğru değil. Mansur Yavaş, siyasi tartışmalardan uzak duran birisi. 6 milyon Ankaralıyı kucaklıyor" dedi.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Neden böyle bir suçlama yapıldı akıl alır bir şey değil. Alparslan Türkeş'i anma töreni var ve Kuran tilaveti sırasında bu baskın yapılıyor. Arkadaş siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Bahçeli'nin yapması gereken baskın yapanları eleştirmesiydi. Bunu yapmadı tam tersine hiç ilgisi olmadığı halde Mansur beyi suçladı.
Eğer siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak kendinizi başka bir yere vakfetmişseniz, AK Parti kazansın diye kendi partinizi ve ülkücüleri feda etmeye hazır bir pozisyon takınmışsanız siz artık siyaset üretmezseniz. Bahçeli'nin düştüğü pozisyon budur. Bahçeli'nin pozisyonuna emin olun üzülüyorum.
Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bahçeli, hafta sonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaşanan olayla ilgili "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğim" demişti.
'Gelir dağılımında olağanüstü bir dengesizlik var'
Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de gerçekleştirdiği yayın sırasında dövizin hareketlenmesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan faizden şikayet ediyor ama enflasyonu onu bağlıyor. Aslında gelir dağılımındaki adaletsizliğin birinci amiri enflasyondur. Her şeye zam yapıldı. Bu kadar zammın nedeni nedir? Faiz midir? Biz faizi savunmuyoruz ama nereden inecek faiz? Siz, esnafın, çiftçinin, banka kredilerinin faizini indirdiniz mi? Hayır. Gelir dağılımında olağanüstü bir dengesizlik var. Zam yapılmayan hiçbir şey yok" diye konuştu.
CHP lideri şunları söyledi:
Bu zammın sebebi ne? Merkez Bankası'nın faizini indiriyorsun. Ekonomiyi düzeltirsen faiz zaten iner. Faizi indirdik diyor. Londra'daki tefecilere dünyanın faizini ödeyen kim? AK Parti hükümetleri döneminde 189 milyar dolar faiz ödendi. Bu ekonomi politikasıyla bu iş düzelmez dedim. Önce üretim. Vatandaş önce üretecek ama üretemiyor.
Gübreye dünyanın zammı geldi. Ekilebilir topraklara gübrenin ancak yüzde 20'si atıldı. Vatandaş gübre alamıyor. Çiftçi üretmezse ne olacak? Arpayı, buğdayı, nohutu, canlı hayvanı dışardan alıyorsun. 19-20 yıldır bu ülkeyi kimler yönetiyordu? Doları sabit tutmak için 128 milyar doları sattılar. Niye sattılar bunu arka kapıdan? Kayınpeder-damat sattılar. Yönetemiyor. Yönetmeyi tamamen bırakmış vaziyette.
Sen Merkez Bankası'nın faizini bırak, indiriyorsan çiftçinin, esnafın faizini indir. Allahın izniyle iktidar olacağız önce esnafın ve çiftçinin faizini sileceğim.
Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını kendi söylüyor zaten. Grup toplantısındaki konuşmasında, 'Merkez Bankası'nın başkanını görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu' diyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası saygın kurumlardan biridir. Bu tablonun yaşatılmasının sebebi Merkez Bankası'nın bağımsızlığının elinden alınmasıdır. Talimat verdin böyle oldu. Türk Lirası eriyor.