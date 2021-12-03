https://tr.sputniknews.com/20211203/malide-bm-konvoyuna-saldiri-1-olu-1051422441.html

Mali’de BM konvoyuna saldırı: 1 ölü

Mali’de BM konvoyuna saldırı: 1 ölü

Mali’de Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda 1 BM personeli hayatını... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T17:53+0300

2021-12-03T17:53+0300

2021-12-03T17:53+0300

dünya

afrika

bm

saldırı

mali

konvoy

birleşmiş milletler (bm)

yaralı

ölü

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Mali’de BM konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Kidal kentinden Gao kentine giden MINUSMA’ya ait konvoya Bourem kasabasının yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği aktarıldı.Saldırıda 1 BM personelinin hayatını kaybettiği, 1 personelin ise yaralandığı ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden ve yaralanan personelin uyrukları hakkında bilgi verilmedi.BM misyonu MINUSMA'da bölgede şiddeti kontrol altına almak için yaklaşık 13 bin asker görev yapıyor.2013'ten bu yana düzenlenen saldırılarda MINUSMA’YA bağlı 250'den fazla kişi hayatını kaybetti.MINUSMA, dünyadaki en tehlikeli BM misyonu olarak biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20210810/malide-48-kisinin-olduruldugu-saldirilarin-ardindan-3-gunluk-yas-ilan-edildi-1045205396.html

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afrika, bm, saldırı, mali, konvoy, birleşmiş milletler (bm), yaralı, ölü