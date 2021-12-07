Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211207/kirim-kiyilari-yakinlarinda-abdye-ait-kesif-ucagi-goruldu-1051530606.html
Kırım kıyıları yakınlarında ABD'ye ait keşif uçağı görüldü
Kırım kıyıları yakınlarında ABD'ye ait keşif uçağı görüldü
Karadeniz’de, Rusya’ya bağlı Kırım kıyıları yakınlarında ABD ordusuna ait elektronik keşif uçağı görüldü. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T16:06+0300
2021-12-07T16:06+0300
2021-12-07T16:07+0300
keşif uçağı
savunma
abd
rusya
kırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102007/93/1020079366_22:0:1146:632_1920x0_80_0_0_2146bd3c822d797363b7657bb5900417.jpg
Hava gözlem servisi PlaneRadar’ın Twitter’daki açıklamasına göre, sabah 9.50’de Kırım kıyıları yakınlarında ABD’ye ait bir elektronik keşif uçağı tespit edildi.N448CR kuyruk numaralı Bombardier Challenger 605 anlaşılan uçak Romanya’nın Köstence kentinden hareket etti.3 Aralık’ta Rus Su-27 ve Su-30 uçaklarının ABD’ye ait keşif uçaklarının Karadeniz’de Rusya sınırlarını ihlalini önlemek için havalandırıldığı bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210929/karadeniz-uzerinde-ucan-abd-kesif-ucagina-rusyadan-onleme-1049336299.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102007/93/1020079366_162:0:1005:632_1920x0_80_0_0_4225a5bf36070c4215a828b8f19ce69f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
keşif uçağı, abd, rusya, kırım
Kırım kıyıları yakınlarında ABD'ye ait keşif uçağı görüldü 16:06 07.12.2021 (güncellendi: 16:07 07.12.2021)
Karadeniz’de, Rusya’ya bağlı Kırım kıyıları yakınlarında ABD ordusuna ait elektronik keşif uçağı görüldü.
Hava gözlem servisi PlaneRadar’ın Twitter’daki açıklamasına göre, sabah 9.50’de Kırım kıyıları yakınlarında ABD’ye ait bir
elektronik keşif uçağı tespit edildi.
N448CR kuyruk numaralı Bombardier Challenger 605 anlaşılan uçak Romanya’nın Köstence kentinden hareket etti.
3 Aralık’ta Rus Su-27 ve Su-30 uçaklarının ABD’ye ait keşif uçaklarının Karadeniz’de Rusya sınırlarını ihlalini önlemek için havalandırıldığı bildirilmişti.