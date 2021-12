https://tr.sputniknews.com/20211209/rusya-disisleri-kuba-fuze-krizi-tekrarlanabilir-1051626912.html

Rusya Dışişleri: Küba Füze Krizi tekrarlanabilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ile ABD arasındaki son gerilim bağlamında Küba Füze Krizi'nin tekrarlanabileceğini söyledi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova ile Washington arasında gerilimli seyreden ilişkileri değerlendirdi.Ryabkov, bugünkü basın toplantısında Rusya ile ABD arasında Küba Füze Krizi senaryosunun yeniden yaşanması olasılığıyla ilgili soruya, "Evet, sorun bu noktaya varabilir. Eğer gidişat böyle devam ederse bir gün uyandığımızda buna benzer bir durumda kendimizi bulabiliriz" yanıtını verdi.Bunun 'diplomasi ve dış politika çöküşü' olacağını söyleyen Ryabkov, "Ancak daha zamanımız var" dedi.'NATO'nun eylemlerine sert cevap vermek zorundayız'Rusya'nın 'haddini aştığını' düşünen birtakım ülkenin olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı, "Oysa Rusya sadece kendi çıkarlarını savunuyor, bunu komple bir şekilde yapıyor ve bu rahatsız edici faktöre dönüşüyor" ifadelerini kullandı.Batı'nın Rusya'ya saldırmak ve baskı yapmak için kullanılabilecek bahaneler aradığını belirten Ryabkov, "Kararlılığımızı sergilemeliyiz, zaten bunu yapıyoruz. Eğer bu, Rusya’nın yakınında ve uzağında olan ülkelerde şaşkınlık ve ürpertiye yol açıyorsa bu, onların Avrupa’daki son durumu ve Rusya’nın oynadığı rolü yanlış anlamalarının sonucu" diye konuştu.'Kimseyi tehdit etmiyoruz'Rusya’nın kimseyi tehdit etmediğini, sadece Batı'yı hasımca adımlarının sonuçlarına katlanacakları yönünde uyardığını kaydeden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize sınırlarımızda askeri faaliyetin olmayacağına, rakiplerimizin ilgili bölge ve suları askeri amaçla değerlendirmeyeceğine, yani sınırlarımızdan uzak duracaklarına dair söz vermişlerdi. Rakiplerimizin bu sözlerini kaba bir şekilde bozması, bizim için durumun kötüleşmesine yol açtı. Yapmayacakları dedikleri şeyleri yaptığını görüyoruz."Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddiaya da değinen Ryabkov, "Rusya'nın saldırıya geçmek için hazırlık yaptığı ve güç topladığı iddiası asılsız olsa da psikolojik arka plan oluşturuyor" dedi.'Ellerinde şantajdan başka bir araç kalmadı'Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "ABD’nin dış politika araçları arasında, Rusya’ya yönelik şantajdan, tehditlerden ve yaptırımlardan başka bir şey kalmadı. Ama bu, algıladığımız bir dil değil. Biz kararlılığımızı sergilemeye devam etmeliyiz ve bunu yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.Ryabkov, Moskova ile Washington arasında, doğuya genişlememe konusunda bir anlaşmanın imzalanma olasılığıyla ilgili soruya, "Bir şeyler imzalamayacakları konusunda bir karar yok, tam aksine. Şu anda var olan durum, Avrupa-Atlantik bölgesinde derin kriz ve potansiyel çatışma durumudur. Rusya ve ABD görüşmelere devam edecek. Sadece uzmanlar arasında değil, elbette politikacılar ve askerler arasında da" dedi."ABD ve Avrupalı müttefiklerinin artık bilgelik göstermesini, Avrupa-Atlantik bölgesinde bulunan istisnasız tüm ülkelerin çıkar ve endişelerinin dikkate alınmasını öngören eşit ve bölünmez güvenlik ilkesini hatırlamasını bekliyoruz" diyen Rus diplomat, "Ayrıca sahip olduğumuz ve rakiplerimize oldukça net ve anlaşılır biçimde bildirilen kırmızı çizgilerimizi geçmemelerini bekliyoruz. Bu, çatışma sarmalının devam etmesini önleyecek" yorumunu yaptı.Rusya’nın, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle dürüst ve eşit ilişkilere hazır olduğunu vurgulayan Ryabkov, şöyle devam etti: "Ancak onlarla her türlü diyalog sadece eşit haklar temelinde mümkün. Rakiplerimiz tarafından her zaman zayıflık olarak algılanan tek taraflı tavizler söz konusu olamaz. Maalesef Batı henüz bu tür ilişkilere hazır değil."'Nuland tekrar gelebilir'Ryabkov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Rusya'ya yeni bir ziyaret düzenleme olasılığıyla ilgili soruyu, "Böyle bir plan yok. Fakat bu oldukça hareketli bir mesele. Bugün planlanmayan yarın planlanabiliyor. Ama henüz bu konuda bir anlaşma yok" şeklinde yanıtladı.ABD'nin Ukrayna'daki iç çatışmaya çözüm bulmak için kurulan Normandiya Formatına katılmasına karşı olduklarını kaydeden Bakan Yardımcısı, "İkincisi, bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Üçüncüsü, Amerikalıların bu formata ne katabileceklerini anlamıyoruz ve onların, Kiev'deki müşterilerini dizginlemeye ve onları Minsk tedbirlerini uygulama yönünde hareket etmeye zorlamaya hazır olduklarına inanmıyoruz" ifadesini kullandı.Ancak Ukrayna'nın ABD'yle diyaloğun önemli bir parçası olduğunu belirten Ryabkov, "Ukrayna konusunda ABD’yle temaslar olabilir. Ancak henüz bu konuda da bir anlaşma yok" diye ekledi.İsrail'e itidal çağrısıRyabkov, İsrail ve ABD'nin olası ortak tatbikatıyla ilgili soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu: "Bu iki müttefik ülkenin tatbikat yapma planlarına şaşırmadık. Ancak bu, Ortadoğu'da istikrarsızlaştırma faktörü. Böyle patlamaya hazır bir bölgede tatbikat gibi her türlü etkinlik, yan etkiye dönüşme riskini taşıyor. Buna gerek yok. Şu anda önemli olan, itidal sergilemek ve uzun bir aradan sonra Viyana’da yeniden başlayan müzakere sürecine destek üzerine odaklanmak."

2021

