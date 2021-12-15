https://tr.sputniknews.com/20211215/nariskin-bati-navalniyin-yerine-yeni-bir-protesto-hareketi-figuru-aramaya-basladi-1051795441.html

Narışkin: Batı, Navalnıy'ın yerine yeni bir 'protesto hareketi figürü' aramaya başladı

Narışkin: Batı, Navalnıy'ın yerine yeni bir 'protesto hareketi figürü' aramaya başladı

Batılı istihbarat servislerinin Rusya halkının Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'a olan ilgisinin giderek azaldığını kabullendiğini belirten Rusya Dış... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T15:01+0300

2021-12-15T15:01+0300

2021-12-15T15:05+0300

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Argumentı i Faktı gazetesine demeç veren Narışkin, "Bugün, ABD'nin ve AB ülkelerinin istihbarat topluluğu, Rusya halkının 'Berlinli hastaya' olan ilgisinin giderek azaldığını kabul etmek zorunda kalıyor. Dahası, onun yerine yeni bir 'protesto hareketi figürü' arıyorlar" dedi.Narışkin, Batı'nın Rusya'da toplumsal karışıklığı körüklemek için Navalnıy'ı 'kutsal kurban' olarak kullanma operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı."Rusya herhangi bir dış saldırıya karşı savunma gücünü koruduğu sürece, durumu içeriden tırmandırma konusu rakiplerimiz için güncelliğini asla kaybetmeyecek. Bir diğer husus da, son yıllarda Batılı istihbarat servisleri ve diğer hükümet yapılarının ülkemizde kitlesel bir protesto hareketine ilham verme olasılığına ilişkin hevesinin kaçmasıdır. 'Navalnıy vakası', bu hevesin kaçmasında etkili olan son rol değil" diye devam Narışkin, Rusya halkının, Batılı siyasi stratejistlerin kibirlice düşünmeye alıştıklarından çok daha ihtiyatlı ve sağduyulu olduğunun görüldüğünü vurguladı.Navalnıy, hakkındaki dolandırıcılık davası sonucunda 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve cezasını çekmek üzere başkent Moskova'nın yaklaşık 200 km kuzeydoğusunda bulunan Vladimir Bölgesi'ndeki bir ıslahevine nakledilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211130/rusyadan-abdye-navalniy-meselesi-hakkinda-yalan-haberler-yaymaktan-kacinma-cagrisi-1051273769.html

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Argumentı i Faktı

Argumentı i Faktı

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aleksey navalnıy, avrupa, abd, rusya, batı