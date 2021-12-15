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Narışkin: Batı, Navalnıy'ın yerine yeni bir 'protesto hareketi figürü' aramaya başladı
Narışkin: Batı, Navalnıy'ın yerine yeni bir 'protesto hareketi figürü' aramaya başladı
Batılı istihbarat servislerinin Rusya halkının Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'a olan ilgisinin giderek azaldığını kabullendiğini belirten Rusya Dış... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T15:01+0300
2021-12-15T15:05+0300
dünya
aleksey navalnıy
avrupa
abd
rusya
batı
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Argumentı i Faktı gazetesine demeç veren Narışkin, "Bugün, ABD'nin ve AB ülkelerinin istihbarat topluluğu, Rusya halkının 'Berlinli hastaya' olan ilgisinin giderek azaldığını kabul etmek zorunda kalıyor. Dahası, onun yerine yeni bir 'protesto hareketi figürü' arıyorlar" dedi.Narışkin, Batı'nın Rusya'da toplumsal karışıklığı körüklemek için Navalnıy'ı 'kutsal kurban' olarak kullanma operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı."Rusya herhangi bir dış saldırıya karşı savunma gücünü koruduğu sürece, durumu içeriden tırmandırma konusu rakiplerimiz için güncelliğini asla kaybetmeyecek. Bir diğer husus da, son yıllarda Batılı istihbarat servisleri ve diğer hükümet yapılarının ülkemizde kitlesel bir protesto hareketine ilham verme olasılığına ilişkin hevesinin kaçmasıdır. 'Navalnıy vakası', bu hevesin kaçmasında etkili olan son rol değil" diye devam Narışkin, Rusya halkının, Batılı siyasi stratejistlerin kibirlice düşünmeye alıştıklarından çok daha ihtiyatlı ve sağduyulu olduğunun görüldüğünü vurguladı.Navalnıy, hakkındaki dolandırıcılık davası sonucunda 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve cezasını çekmek üzere başkent Moskova'nın yaklaşık 200 km kuzeydoğusunda bulunan Vladimir Bölgesi'ndeki bir ıslahevine nakledilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211130/rusyadan-abdye-navalniy-meselesi-hakkinda-yalan-haberler-yaymaktan-kacinma-cagrisi-1051273769.html
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Argumentı i Faktı
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aleksey navalnıy, avrupa, abd, rusya, batı

Narışkin: Batı, Navalnıy'ın yerine yeni bir 'protesto hareketi figürü' aramaya başladı

15:01 15.12.2021 (güncellendi: 15:05 15.12.2021)
© TwitterAleksey Navalnıy
Aleksey Navalnıy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Twitter
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Argumentı i Faktı
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Batılı istihbarat servislerinin Rusya halkının Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'a olan ilgisinin giderek azaldığını kabullendiğini belirten Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, bundan dolayı Batı'nın Navalnıy'ın yerine yeni bir 'protesto hareketi figürü' arayışına girdiğini söyledi.
Argumentı i Faktı gazetesine demeç veren Narışkin, "Bugün, ABD'nin ve AB ülkelerinin istihbarat topluluğu, Rusya halkının 'Berlinli hastaya' olan ilgisinin giderek azaldığını kabul etmek zorunda kalıyor. Dahası, onun yerine yeni bir 'protesto hareketi figürü' arıyorlar" dedi.
Narışkin, Batı'nın Rusya'da toplumsal karışıklığı körüklemek için Navalnıy'ı 'kutsal kurban' olarak kullanma operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı.
"Rusya herhangi bir dış saldırıya karşı savunma gücünü koruduğu sürece, durumu içeriden tırmandırma konusu rakiplerimiz için güncelliğini asla kaybetmeyecek. Bir diğer husus da, son yıllarda Batılı istihbarat servisleri ve diğer hükümet yapılarının ülkemizde kitlesel bir protesto hareketine ilham verme olasılığına ilişkin hevesinin kaçmasıdır. 'Navalnıy vakası', bu hevesin kaçmasında etkili olan son rol değil" diye devam Narışkin, Rusya halkının, Batılı siyasi stratejistlerin kibirlice düşünmeye alıştıklarından çok daha ihtiyatlı ve sağduyulu olduğunun görüldüğünü vurguladı.
Navalnıy, hakkındaki dolandırıcılık davası sonucunda 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve cezasını çekmek üzere başkent Moskova'nın yaklaşık 200 km kuzeydoğusunda bulunan Vladimir Bölgesi'ndeki bir ıslahevine nakledilmişti.
Aleksey Navalnıy - mahkeme - duruşma - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
DÜNYA
Rusya'dan ABD'ye Navalnıy meselesi hakkında 'yalan haberler' yaymaktan kaçınma çağrısı
30 Kasım, 03:10
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