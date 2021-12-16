https://tr.sputniknews.com/20211216/zelenskiyi-agirlayan-stoltenberg-yeni-nato-konsepti-ukraynanin-uyelik-hakkini-teyit-edecek-1051831618.html

Zelenskiy'i ağırlayan Stoltenberg: Yeni NATO konsepti Ukrayna'nın üyelik hakkını teyit edecek

Zelenskiy'i ağırlayan Stoltenberg: Yeni NATO konsepti Ukrayna'nın üyelik hakkını teyit edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel'de AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi'ne katılmanın yanısıra NATO'yu ziyaret etti. Ortak basın toplantısında... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T14:53+0300

2021-12-16T14:53+0300

2021-12-16T15:33+0300

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'Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığını' iddia eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile Doğu Ortaklığı üyesi ülkelerin 6. Doğu Ortaklığı Zirvesi'ne katılarak Moskova'ya derhal ağır yaptırım kararları çıkmasını talep etmesinin ardından, Brüksel'de NATO karargahını ziyaret etti. Zelenskiy ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, basın toplantısında, yeni NATO konseptinin Ukrayna gibi ortakların önemini ve ittifaka katılma haklarını teyit etmesini beklediğini söyledi.NATO Genel Sekreteri, "Yeni bir konsept tasarlamaya başladık, bu yüzden içerik hakkında konuşmak için biraz erken, ancak nihai metnin Ukrayna gibi ortaklarımızın önemini yansıtacağına kuvvetle inanıyorum" diyerek ekledi:"Müttefiklerin, her egemen ulusun kendi yolunu seçmesi ilkesine ki Ukrayna'nın ne tür güvenlik düzenlemelerinin parçası olmak istediği de dahil kendi yolunu seçme hakkına bağlılığını yeniden taahhüt etmesini bekliyoruz.""Ukrayna'nın NATO üyesi olma çabalarını desteklemeye devam ediyoruz. 30 NATO müttefiki, Ukrayna'nın ne zaman üye olmaya hazır olduğuna karar verecek. Şimdi önemli olan, Ukrayna'nın NATO standartlarını karşılaması için reformlara odaklanmamız."Yeni konsept gelecek yaz onaylanacak.Ortak basın toplantısında Stoltenberg ile 'Rusya'dan yönelen tehdit' ile Ukrayna'nın çeşitli tatbikatlar ve misyonlara katılımı konularını ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'nın NATO'nun güvenilir bir ortağı olduğunu ve bölgede, özellikle Karadeniz'de iş birliğimizi güçlendirmekten ve derinleştirmekten mutluluk duyduğumuzu vurgulamak isterim" dedi. Ukrayna'nın Afganistan örneğinde olduğu gibi NATO operasyonlarına katılması ama üye olmamasıyla ilgili soru üzerine, Zelenskiy, 'Ukrayna'nın son yıllarda kendisini NATO'nun parçası olarak gördüğünü, NATO üyesi olunmasını isteyen Ukraynalıların sayısının arttığını' dile getirerek şöyle konuştu:"Bildiğiniz gibi, NATO'da 30 müttefikin tümü Ukrayna'nın üyeliğini desteklemiyor. Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini hissediyorum. Benim görüşüm bu. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için yolu açıyor."'Karadeniz bölgesindeki ortaklarıyla tatbikat sayısını artırmak için bir müzakere süreci başlattıklarını' duyuran Ukrayna lideri "Karadeniz'deki ortaklarımızla tatbikat sayısını artırarak bölgedeki güvenliği güçlendirmek için görüşmelere başladık" dedi. ABD istihbaratının 'Rusya'nın 2022 başlarında Ukrayna'ya 175 bin askerin dahil olduğu çok cepheli saldırı planlıyor olabileceğine' dair iddialarının Batı medyasında geniş yer bulmasına koşut, Batılı siyasi liderlerin 'Ukrayna'ya saldırırsa Rusya'ya ağır bedel ödetme' açıklamaları eşliğinde 'Moskova'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı' algısı yaratılıyor.Dolayısıyla NATO Genel Sekreteri, "Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Aksine devam ediyor" dedi. 'Provokatif ve istikrarsızlaştırıcı' diye nitelediği yığınağın 'hiçbir haklı sebebi olmadığını, Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini' söyleyen Stoltenberg, "Rusya'yı diplomasiye dönmeye, gerilimi düşürmeye, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz. Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığın ciddi sonuçları ve yüksek bir bedeli olacaktır" diye ekledi.'NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin tehdit içermediğini, savunmaya yönelik işbirliği olduğu, asıl saldırganın Rusya olduğu' söylemini tekrarlayan NATO Genel Sekreteri, diğer yandan şu mesajı verdi:"Müttefikler, Rusya ile görüşmeye hazır. Moskova'ya NATO-Rusya Konseyi'ne dönmesi için davetimizi yineliyoruz. Çünkü gerilim yüksek olduğunda diyalog daha da önemlidir. Aynı zamanda NATO (Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağına karşı) teyakkuzda kalmaya devam ediyor."

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