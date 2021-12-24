https://tr.sputniknews.com/20211224/abd-omicron-varyanti-nedeniyle-8-afrika-ulkesine-getirdigi-seyahat-kisitlamasini-kaldiriyor-1052091727.html
ABD, Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine getirdiği seyahat kısıtlamasını kaldırıyor
ABD, Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine getirdiği seyahat kısıtlamasını kaldırıyor
ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve bölgedeki 7 ülkeye getirdiği seyahat kısıtlamasını 31 Aralık'tan... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T18:28+0300
2021-12-24T18:28+0300
2021-12-24T18:28+0300
koronavirüs
abd
afrika
seyahat
yasak
önlem
kovid-19
omicron
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ABD basınının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, Omicron nedeniyle 8 Afrika ülkesine getirdiği seyahat kısıtlamasını kaldıracak.Omicron varyantının ABD'de hızla yayıldığına ve baskın varyant haline geldiğine işaret eden yetkililer, artık bu yasağın yersiz olduğunu kaydetti.ABD'nin Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye uyguladığı seyahat kısıtlaması 31 Aralık itibariyle kalkacak.Söz konusu kısıtlama kapsamında ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemiyordu.Biden, 21 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmayı düşündüğünü duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211224/noel-tatiline-omicron-golgesi-dunya-capinda-bir-gunde-2-binden-fazla-ucus-iptal-edildi-1052087836.html
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abd, afrika, seyahat, yasak, önlem, kovid-19, omicron
ABD, Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine getirdiği seyahat kısıtlamasını kaldırıyor
ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve bölgedeki 7 ülkeye getirdiği seyahat kısıtlamasını 31 Aralık'tan itibaren kaldıracağı bildirildi.
ABD basınının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, Omicron nedeniyle 8 Afrika ülkesine getirdiği seyahat kısıtlamasını kaldıracak.
Omicron varyantının ABD'de hızla yayıldığına ve baskın varyant haline geldiğine işaret eden yetkililer, artık bu yasağın yersiz olduğunu kaydetti.
ABD'nin Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye uyguladığı seyahat kısıtlaması 31 Aralık itibariyle kalkacak.
Söz konusu kısıtlama kapsamında ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemiyordu.
Biden, 21 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmayı düşündüğünü duyurmuştu.