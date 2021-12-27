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Hazine Bakanı Nebati: Hazine Bakanı Nebati: 20 Aralık tarihi bir gündür
Hazine Bakanı Nebati: Hazine Bakanı Nebati: 20 Aralık tarihi bir gündür
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber özel yayınında, Türkiye'de uygulamaya geçen yeni ekonomi modeli ile beraber ülke gündemiyle ilgili önemli... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T21:15+0300
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türkiye
faiz indirimi
nureddin nebati
döviz
ekonomi
hazine
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasının satır başları şu şekilde:Türkiye 19 yıldır sayın cumhurbaşkanımızla büyük bir değişim gerçekleştirdi. Altyapımızın dalgalara karşı önlemi var. 20 Aralık tarihi bir gündür. Kurdaki yükselme köpüktü.Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenirliği itibarını görmüş olduk. Asla, o gece dolar satılmadı.20 Aralık tarihi bir gündür. Kur ataklarını pazartesi bitirdik. Hiçbir şekilde müdahale olmadı. O gece bireyler döviz bozdurmak için yarıştı.
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faiz indirimi, nureddin nebati, döviz, ekonomi, hazine

Hazine Bakanı Nebati: Hazine Bakanı Nebati: 20 Aralık tarihi bir gündür

21:15 27.12.2021 (güncellendi: 21:40 27.12.2021)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber özel yayınında, Türkiye'de uygulamaya geçen yeni ekonomi modeli ile beraber ülke gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasının satır başları şu şekilde:

Türkiye 19 yıldır sayın cumhurbaşkanımızla büyük bir değişim gerçekleştirdi.

Altyapımızın dalgalara karşı önlemi var.

20 Aralık tarihi bir gündür.

Kurdaki yükselme köpüktü.

Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenirliği itibarını görmüş olduk.

Asla, o gece dolar satılmadı.

20 Aralık tarihi bir gündür. Kur ataklarını pazartesi bitirdik. Hiçbir şekilde müdahale olmadı. O gece bireyler döviz bozdurmak için yarıştı.

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