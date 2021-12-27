https://tr.sputniknews.com/20211227/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-1052168143.html

Hazine Bakanı Nebati: Hazine Bakanı Nebati: 20 Aralık tarihi bir gündür

Hazine Bakanı Nebati: Hazine Bakanı Nebati: 20 Aralık tarihi bir gündür

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber özel yayınında, Türkiye'de uygulamaya geçen yeni ekonomi modeli ile beraber ülke gündemiyle ilgili önemli... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T21:15+0300

2021-12-27T21:15+0300

2021-12-27T21:40+0300

türkiye

faiz indirimi

nureddin nebati

döviz

ekonomi

hazine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051620819_0:118:2000:1243_1920x0_80_0_0_415ea0d44ba3db6f6bdf3f4f15463564.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasının satır başları şu şekilde:Türkiye 19 yıldır sayın cumhurbaşkanımızla büyük bir değişim gerçekleştirdi. Altyapımızın dalgalara karşı önlemi var. 20 Aralık tarihi bir gündür. Kurdaki yükselme köpüktü.Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenirliği itibarını görmüş olduk. Asla, o gece dolar satılmadı.20 Aralık tarihi bir gündür. Kur ataklarını pazartesi bitirdik. Hiçbir şekilde müdahale olmadı. O gece bireyler döviz bozdurmak için yarıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

faiz indirimi, nureddin nebati, döviz, ekonomi, hazine