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Hazine Bakanı Nebati: Hazine Bakanı Nebati: 20 Aralık tarihi bir gündür
Hazine Bakanı Nebati: Hazine Bakanı Nebati: 20 Aralık tarihi bir gündür
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber özel yayınında, Türkiye'de uygulamaya geçen yeni ekonomi modeli ile beraber ülke gündemiyle ilgili önemli... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T21:15+0300
2021-12-27T21:15+0300
2021-12-27T21:40+0300
türkiye
faiz indirimi
nureddin nebati
döviz
ekonomi
hazine
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasının satır başları şu şekilde:Türkiye 19 yıldır sayın cumhurbaşkanımızla büyük bir değişim gerçekleştirdi. Altyapımızın dalgalara karşı önlemi var. 20 Aralık tarihi bir gündür. Kurdaki yükselme köpüktü.Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenirliği itibarını görmüş olduk. Asla, o gece dolar satılmadı.20 Aralık tarihi bir gündür. Kur ataklarını pazartesi bitirdik. Hiçbir şekilde müdahale olmadı. O gece bireyler döviz bozdurmak için yarıştı.
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faiz indirimi, nureddin nebati, döviz, ekonomi, hazine
Hazine Bakanı Nebati: Hazine Bakanı Nebati: 20 Aralık tarihi bir gündür 21:15 27.12.2021 (güncellendi: 21:40 27.12.2021) Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber özel yayınında, Türkiye'de uygulamaya geçen yeni ekonomi modeli ile beraber ülke gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasının satır başları şu şekilde:
Türkiye 19 yıldır sayın cumhurbaşkanımızla büyük bir değişim gerçekleştirdi. Altyapımızın dalgalara karşı önlemi var. 20 Aralık tarihi bir gündür. Kurdaki yükselme köpüktü. Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenirliği itibarını görmüş olduk. Asla, o gece dolar satılmadı. 20 Aralık tarihi bir gündür. Kur ataklarını pazartesi bitirdik. Hiçbir şekilde müdahale olmadı. O gece bireyler döviz bozdurmak için yarıştı.