https://tr.sputniknews.com/20211227/karadenizin-istikrarsizlasmasindan-ilk-turkiye-etkilenir-ukrayna-rusya-arasinda-denge-kurmali-1052209280.html

'Karadeniz'in istikrarsızlaşmasından ilk Türkiye etkilenir, Ukrayna-Rusya arasında denge kurmalı'

'Karadeniz'in istikrarsızlaşmasından ilk Türkiye etkilenir, Ukrayna-Rusya arasında denge kurmalı'

Dr. Naim Babüroğlu'na göre, 2021'de Ankara'nın oluşturduğu 'stratejik boşluktan' Yunanistan ve Fransa yararlandı. Doğu Akdeniz'deki hareketsizliğe dikkat çeken... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T23:21+0300

2021-12-27T23:21+0300

2021-12-29T04:21+0300

eksen

abd

ortadoğu

rusya

ukrayna

nato

doğu akdeniz

türkiye

mısır

libya

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Türk dış politikasında geçtiğimiz bir sene içinde Batı ile ilişkilerden, Ortadoğu'ya uzanan geniş bir cephede dikkat çekici gelişmeler yaşandı.2021'de Türk-Amerikan ilişkileri Washington'daki iktidar değişiminden etkilenirken, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler 'sığınmacı' temasına çakılıp kaldı. Ankara'nın Doğu Akdeniz'de ise Batı bloğunun talep ettiği 'sükuneti' sağlaması dikkat çekti.Ortadoğu'da Mısır ve Körfez hattı dahil Arap coğrafyasıyla ilişkilerde Türkiye içinde giderek derinleşen ekonomik kriz eşliğinde 'normalleşme' ve 'restorasyon' başlıkları öne çıktı. Ortadoğu politikaları Ankara açısından giderek Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın da dahil olduğu Doğu Akdeniz'i kapsayan daha karmaşık bir resmin parçası haline geldi. Suriye konusunda somut adım atmayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin Doğu Avrupa hattında derinleşen savunma sanayi ilişkileri de dikkat çekici bir diğer unsur oldu.Türk dış politikasındaki 2021 yılında öne çıkan başlıkları İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Naim Babüroğlu ile konuştuk.'Türkiye Ege, Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde stratejik boşluk oluşturdu'Dr. Naim Babüroğlu'na göre Ankara Ege, Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde dış politika açısından 'stratejik boşluk' oluşturdu, bu da en Yunanistan'a ve Fransa gibi aktörlere yaradı. Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerin dondurulmasına dikkat çeken Babüroğlu, İsrail, Mısır, Suriye ve diğer ülkelerle ilişkiler iyi olsaydı, bu durumun yaşanmayacağı görüşünü dile getirdi:'Kissenger’ın bir sözü var; Mısırsız savaş Suriyesiz barış olmaz, diye. Türkiye bu iki önemli ülkeyi de dışladı’Babüroğlu, Mısır ile atılan adımları olumlu bulsa da Kahire'nin şartlarına dikkat çekti. Sadece Kahire'nin değil Arap Birliği'nin de hem Müslüman Kardeşler hem de Libya ile ilgili taleplerini anımsatan Babüroğlu, Ankara'nın karşısında oluşan ittifaklar sistemine ve Doğu Akdeniz'de hareketsiz kalmasına atıfta bulundu:'Türk-Yunan sorunları ilk defa Türkiye-AB sorunları haline geldi'Babüroğlu, Türk-Yunan sorunlarının ilk kez Türkiye-AB sorunları haline geldiğini vurgularken, bunu Ankara'nın elde ettiği 'stratejik sonuç' olduğunu ve Atina'ya el üstünlüğü verdiğini belirtti. Babüroğlu Katar'ın Rumlar için enerji aramalarında verilen sözlerin tutulmama riskine de işaret etti:'2021 sonuna geldik, Türkiye hangi durumda?'Türkiye'nin 2021 sonunda izlenin strateji ile yüzleştiği görüşündeki Babüroğlu, önündeki kritik üç sorunu, 'dünyanın en fazla göçmene sahip ülkesi haline gelmek, terör üreten bir coğrafyaya komşu olmak, küçük Afganistan olan İdlib ile komşu olmak' olarak sıraladı. Babüroğlu'na göre bu sorunların etkileri 10 yılda bile çözülemez:'Doğu Akdeniz'deki yalnızlaşmadan sonra Libya ve Suriye'deki varlık da sorgulanacak'Babüroğlu'na göre önümüzdeki yıl Doğu Akdeniz'de yalnız kalan Ankara'nın Libya'daki varlığı da sorgulanacak. Babüroğlu, Mısır ve Arap Birliğinin hem Libya hem Suriye'deki Türk varlığından rahatsızlığına dikkat çekti:'Ankara NATO yahut ABD'nin Karadeniz'deki varlığını teşvik etmek yerine tepki göstermeli'Babüroğlu, Karadeniz'in Montrö Sözleşmesi sayesinde bugüne kadar bir barış gölü olduğunu belirtirken, ABD, Britanya ve diğer NATO ülkelerinin Rusya'yı sınırlandırmak için buraya hamleler yapmasını tehlikeli buluyor. Babüroğlu, bu durumda ortaya çıkacak istikrarsızlıktan en fazla Türkiye'nin etkileneceğini anımsatırken, Ankara'nın, ABD ve NATO'nun varlığını teşvik etmek yerine tepki göstermesi gerektiğini dile getirdi:

rusya

ukrayna

mısır

libya

karadeniz

avrupa birliği

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, ortadoğu, rusya, ukrayna, nato, doğu akdeniz, türkiye, mısır, libya, karadeniz, avrupa birliği, kırım