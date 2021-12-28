https://tr.sputniknews.com/20211228/2021de-turk-dis-politikasi-normallesme-degil-daha-ziyade-geri-cekilme-ile-ifade-edilebilir-1052242582.html

'2021'de Türk dış politikası normalleşme değil daha ziyade geri çekilme ile ifade edilebilir'

'2021'de Türk dış politikası normalleşme değil daha ziyade geri çekilme ile ifade edilebilir'

Engin Solakoğlu'na göre; AB artık Türkiye'yi 'göçmen barajı ve Avrupa sermayesi için ucuz üretim üssü' olarak konumlandırdı. ABD'nin Yunanistan'ı öne çıkarması... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T23:53+0300

2021-12-28T23:53+0300

2021-12-30T00:53+0300

eksen

abd

ortadoğu

rusya

ermenistan

nato

doğu akdeniz

türkiye

yunanistan

azerbaycan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047199668_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_946036d0835ccd2dd857562d9cd77335.jpg

Türk dış politikasında 2021'de ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) oluşturduğu Batı bloğuyla ilişkilerde kritik başlıklarda gerilimin 'dindirildiği', göreceli olarak 'sakin' bir dönemden geçildi.ABD'de Başkan Joe Biden yönetimiyle birlikte Ankara özellikle Afganistan'dan çekilme sonrasında yeni roller üstlenmek isterken, Doğu Avrupa ve Ukrayna ile öne çıkan yakınlaşması dikkat çekti.Doğu Akdeniz-Ortadoğu hattında ise 'normalleşme' başlığı kullanılır oldu. Mısır'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) hasmane ilişkilerde adımlar atıldı. Ancak bunların daha ziyade Türkiye'deki ekonomik krizin zorlamasının ürünü olduğu eleştirileri öne çıktı. Yıl sonunda ise 'normalleşme' başlığı bu kez Ermenistan için anılır oldu.Gelişmeleri emekli diplomat ve TKP Danışma Kurulu üyesi Engin Solakoğlu ile konuştuk.'Dış politikada normalleşme değil daha ziyade geri çekilme söz konusu'Engin Solakoğlu'na göre, 2021'de Türk dış politikasının yönelimini 'normalleşme' değil ama bir tür 'geri çekilme' olarak ifade etmek mümkün. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin Donald Trump dönemi ABD'sini de fırsat bilerek bazı ileri hamleler yaptığını ancak bunların yeterli mali güç ve akılla beslenmediğini belirten Solakoğlu, yavaş yavaş ‘Biz bu işleri çok bozmuşuz, bunları düzeltelim’ anlayışının geldiğini dile getirdi:'Hepsini birden düzeltmeye çalıştığınızda karşınızdakiler kan kokusu alıyor'Solakoğlu'na göre, Türk dış politikasında aynı anda işleri 'düzeltme' girişimleri ise karşıt cephede 'kan kokusu' aldırarak daha fazla taviz koparma çabalarını getirdi. Ankara'nın 'düzeltme' hamlesinde Biden ile birlikte ABD'nin Avrupa'nın Karadeniz'e artan ilgisi ve daha önce Türkiye'nin oynadığı rollerde Yunanistan'a ağırlık verilmesinin etkili olduğunu belirten Solakoğlu, bu durumun Ankara'da kaygı yarattığını vurguladı:‘AB, Türkiye’yi istediği raya oturtmuştur, göçmenlere baraj ve Avrupa sermayesi için ucuz üretim üssü olunması’Ankara yeniden AB üyeliğinde kararlılık ifade ederken Solakoğlu, artık bunun muhatabının olmadığı görüşünde. Avrupa için Türkiye'nin 'istediği raya oturduğunu' belirten Solakoğlu, bunun 'göçenlere baraj olunması ve Avrupa sermayesine ucuz üretim üssü olarak hizmete devam edilmesi' olduğunu vurguladı. AB'nin artık müzakerelerle uğraşmayacağını söylerken, Avrupa içindeki sıkıntılara işaret eden Solakoğlu, "Şu anda AB'yi dağıtmak istiyorsak en iyi yapacağımız şey Türkiye’nin 6 ay sonra üye olacağını açıklamaktır" dedi:‘Türkiye'nin Rusya’yı karşısına alabilecek bir politika benimseme ihtimali gerçekçi değil’Solakoğlu, Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadının 'sarsılmaz bekçiliği' konumu açısından ciddi güven krizi çıktığını, ancak Erdoğan yönetiminin ağır ithamlarını unutup 'Biz NATO'yuz' demeye başladığını anımsattı. Ankara'nın AK Parti öncesinde de Rusya'yı sürekli rahatsız eden bir yaklaşıma karşı çıktığını belirten Solakoğlu, Türkiye'de artık 'freni pek tutmayan' bir yönetim olduğu için zaman zaman çok 'anti-Rus' görünümler çıktığını dile getirdi. Ancak Solakoğlu her seferinde durumun toparlandığını belirtirken, Ankara için önemli olanın 'kümenin içinde ama geride kalma' tutumu olduğunun altını çizdi:'Toptancıya borçlu esnaf durumuna düşmüş oluyorsunuz'Solakoğlu, BAE ve Körfez'le normalleşme hamlelerini yorumlarken, "İlişkilerde normalleşme adına al-ver egzersizine girdiğinizde sadece verirsiniz" görüşünü dile getirdi. Ankara'nın 'toptancıya borçlu esnaf' durumuna düştüğünü dile getiren Solakoğlu, buradan Türkiye için olumlu sonuç çıkmayacağının altını çizdi. Solakoğlu, BAE ile başlatılanların aslında Filistin davasının satılması sürecine AK Parti'nin katılması olduğunu söylerken, siyasal İslamcılığın parayı öncelemesine atıf yapan Solakoğlu, Türkiye'nin değil AK Parti'nin çaresizliğini yansıtan bu süreci başka bir iktidarın çok daha dengeli yürütebileceği görüşünde:‘Suriye’deki Kürt oluşumu tehdidini ortadan kaldıran bir düzenlemeyle Türkiye’nin hiçbir argümanı kalmaz’Solakoğlu, Suriye etrafındaki gelişmeleri de değerlendirdi. Şam'ın Arap Birliği'ne dönüşünün şeriatçı güçleri destekleyen büyük finansörlerin sahneden çekilmesi anlamına geleceğini belirten Solakoğlu, bunların Türkiye'yi zorlayacağı görüşünde. Solakoğlu, Suriye'de ulusal bütünlüğün sağlanarak Kürt oluşumu temelli tehdidin ortadan kaldırılmasının Ankara'yı argümansız bırakacağı görüşünde:'Olumlu tek gelişme Ermenistan'la'Solakoğlu'a göre, 2021'de olumlu tek gelişme Ermenistan'la normalleşme kararı, ancak Ankara'nın süreci ne kadar başarabileceği meçhul. Azerbaycan'ın zaten savaşta Karabağ meselesini büyük ölçüde çözmesinin süreçte etkili olduğunu dile getiren Solakoğlu, Türkiye ile Ermenistan normalleşmesi için ABD ve AB'nin teşviklerine işaret edilse de asıl aktörün Rusya olduğunu anımsattı:

rusya

ermenistan

yunanistan

azerbaycan

avrupa birliği

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

abd, ortadoğu, rusya, ermenistan, nato, doğu akdeniz, türkiye, yunanistan, azerbaycan, avrupa birliği, normalleşme, birleşik arap emirlikleri (bae), engin solakoğlu