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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: SSCB hatırlanmaya değer çünkü tarihe şanlı sayfalar yazdırdı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: SSCB hatırlanmaya değer çünkü tarihe şanlı sayfalar yazdırdı
Büyükelçi Yerhov “SSCB hatırlanmaya değer çünkü tarihe şanlı sayfalar yazdırmıştır. Bunların arasında, Türkiye’de de olduğu gibi, yabancı istilacılara karşı... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T10:52+0300
2021-12-28T10:52+0300
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) resmen dağılmasının 30. yıldönümünde çöküşün askeri, ekonomik, bölgesel ve küresel sonuçlarına ilişkin uzman yorumlarından oluşan bir haber hazırlayan Cumhuriyet gazetesi, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un değerlendirmelerine de yer verdi. Hüseyin Hayatsever’in haberine göre Yerhov şu ifadeleri kullandı: “SSCB gerçekten hatırlanmaya değer çünkü dünya tarihine gerçekten şanlı sayfalar yazdırmıştır. Bunların arasında, Türkiye’de de olduğu gibi, yabancı istilacılara karşı kazanılan bir zafer, yeni bir dünya savaşı tehdidi altında hızlandırılmış sanayileşme, 2. Dünya Savaşı’ndaki zafer ve başta uzaydaki atılım olmak üzere 20. yüzyılda teknolojinin geliştirilmesindeki sıçramanın da yer aldığı savaş sonrasındaki yeniden yapılanma var. Bu nedenle, SSCB’de doğanların gurur duyacakları şeyler var.” Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Sovyetler Birliği’nin dağılmasını ‘büyük bir jeopolitik felaket’ olarak nitelendirdiğine atıf yapan Yerhov, eski Sovyet cumhuriyetleri arasındaki ekonomik bağların tam anlamıyla kesildiğini belirterek “Bu da hüzünle hatırlanan 90’lı yıllarda halklarımızın yoksulluğuna neden oldu” diye konuştu. Sovyetler Birliği’nin barışçıl bir şekilde dağıldığını, bu nedenle post-Sovyet coğrafyasını ‘büyük miktarda kan dökülmesinden uzak tutmayı ve yeni temelde ilişkiler kurmayı başaran eski Sovyet cumhuriyetlerinin liderlerine haklarını teslim etmek gerektiğini’ vurgulayan Yerhov, “Eski Sovyet cumhuriyetlerinin, geleceğe güvenle bakan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) gibi önemli yapılar altında birleşerek entegrasyonu geliştirdiğini görüyoruz. Bugünkü mottomuz kardeşlik, işbirliği ve ortak çıkarlardır” ifadelerini kullandı. Türkiye-Rusya ilişkilerini de değerlendiren ve “Rus halkında ve Türk halkında hoşuma giden şey, geçmişimizi unutmayarak bundan ders almaya çalışmamız” diyen Yerhov, “Rus-Türk ilişkileri açısından bence bu derslerin en önemlilerinden biri, mevcut anlaşmazlıklara rağmen, ki bunlar normal, mümkün ve gerekli olan alanlarda işe odaklı, pragmatik ve aynı zamanda dostça ve iki taraf için faydalı bir şekilde ilişkilerimizi geliştirmemizdir. Gelecekte de bu yaklaşımı esas alacağız” diye konuştu. Yerhov, Batı ile Rusya arasında yaşanan Ukrayna odaklı gerilimi ve 'yeni Soğuk Savaş' söylemlerini de değerlendirdi. Günümüzde artık 'Soğuk Savaş'ın değil 'sıcak savaş'ın konuşulduğuna işaret eden Yerhov, “Ukrayna ve onun NATO’ya üyeliği, Minsk anlaşmaları gibi konularda son derece gerilimli bir durum oluşturmakta” dedi. Mevcut durumun, 'Batı’daki etkili siyasi kuvvetlerin NATO’nun zapt edilmez şekilde genişlemesi fikrine manyakça takılıp kalmış olmasından kaynaklandığını' söyleyen Yerhov, şunları kaydetti: “SSCB’nin dağılmasından sonra bu askeri blokun var olma sebebi birçok açıdan kaybolmuş ancak NATO’yu korumak ve Rusya sınırlarına mümkün olduğu kadar yakınlaşmak için büyük çabalar sarf edilmiştir. Bizi direkt olarak aldatıyorlardı, çeşitli muğlak beyanlarla oyalıyorlardı ama sonuçta NATO’nun genişlemesi hakkındakiler de dahil olmak üzere çeşitli konularda verilen güvenceler kaba şekilde ihlal edildi. Şimdi de buna ilave olarak, resmi olarak ittifak yapısına dahil edilmemiş olan bazı ülkelerin doğrudan Rusya’ya bitişik topraklarının provokatif şekilde ‘sömürülmesi’ politikası uygulanmaya başlandı. Fakat bunlar bizim için gerçekten kırmızı çizgiler."Rusya Devlet Başkanı Putin’in, NATO’ya, Rusya’ya sağlam ve uzun süreli güvenlik garantilerinin verilmesine dair kapsamlı görüşmelere başlama çağrısı yaptığını anımsatan Yerhov, “Rus tarafı, Washington’un temsilcilerine Rusya’nın güvenliğinin sağlanmasına ve NATO’nun doğuya ilerlememesine yönelik hukuki garantilerin geliştirilmesi ile ilgili somut tekliflerde bulunmuştur. Türkiye de dahil olmak üzere partnerlerimizin bu inisiyatiflere ciddiyet içinde yaklaşacağını ümit ediyoruz” dedi.
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rusya, vladimir putin, cumhuriyet, aleksey yerhov, sscb, abd, ukrayna, nato

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: SSCB hatırlanmaya değer çünkü tarihe şanlı sayfalar yazdırdı

10:52 28.12.2021
© İHA / MEVLÜT İŞLİAleksey Yerhov
Aleksey Yerhov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© İHA / MEVLÜT İŞLİ
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Büyükelçi Yerhov “SSCB hatırlanmaya değer çünkü tarihe şanlı sayfalar yazdırmıştır. Bunların arasında, Türkiye’de de olduğu gibi, yabancı istilacılara karşı kazanılan bir zafer, hızlandırılmış sanayileşme, 2. Dünya Savaşı’ndaki zafer ve 20. yüzyılda teknolojinin geliştirilmesindeki sıçramanın da yer aldığı yeniden yapılanma var" dedi.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) resmen dağılmasının 30. yıldönümünde çöküşün askeri, ekonomik, bölgesel ve küresel sonuçlarına ilişkin uzman yorumlarından oluşan bir haber hazırlayan Cumhuriyet gazetesi, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un değerlendirmelerine de yer verdi.
Hüseyin Hayatsever’in haberine göre Yerhov şu ifadeleri kullandı: “SSCB gerçekten hatırlanmaya değer çünkü dünya tarihine gerçekten şanlı sayfalar yazdırmıştır. Bunların arasında, Türkiye’de de olduğu gibi, yabancı istilacılara karşı kazanılan bir zafer, yeni bir dünya savaşı tehdidi altında hızlandırılmış sanayileşme, 2. Dünya Savaşı’ndaki zafer ve başta uzaydaki atılım olmak üzere 20. yüzyılda teknolojinin geliştirilmesindeki sıçramanın da yer aldığı savaş sonrasındaki yeniden yapılanma var. Bu nedenle, SSCB’de doğanların gurur duyacakları şeyler var.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Sovyetler Birliği’nin dağılmasını ‘büyük bir jeopolitik felaket’ olarak nitelendirdiğine atıf yapan Yerhov, eski Sovyet cumhuriyetleri arasındaki ekonomik bağların tam anlamıyla kesildiğini belirterek “Bu da hüzünle hatırlanan 90’lı yıllarda halklarımızın yoksulluğuna neden oldu” diye konuştu.
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Sovyetler Birliği’nin barışçıl bir şekilde dağıldığını, bu nedenle post-Sovyet coğrafyasını ‘büyük miktarda kan dökülmesinden uzak tutmayı ve yeni temelde ilişkiler kurmayı başaran eski Sovyet cumhuriyetlerinin liderlerine haklarını teslim etmek gerektiğini’ vurgulayan Yerhov, “Eski Sovyet cumhuriyetlerinin, geleceğe güvenle bakan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) gibi önemli yapılar altında birleşerek entegrasyonu geliştirdiğini görüyoruz. Bugünkü mottomuz kardeşlik, işbirliği ve ortak çıkarlardır” ifadelerini kullandı.
Türkiye-Rusya ilişkilerini de değerlendiren ve “Rus halkında ve Türk halkında hoşuma giden şey, geçmişimizi unutmayarak bundan ders almaya çalışmamız” diyen Yerhov, “Rus-Türk ilişkileri açısından bence bu derslerin en önemlilerinden biri, mevcut anlaşmazlıklara rağmen, ki bunlar normal, mümkün ve gerekli olan alanlarda işe odaklı, pragmatik ve aynı zamanda dostça ve iki taraf için faydalı bir şekilde ilişkilerimizi geliştirmemizdir. Gelecekte de bu yaklaşımı esas alacağız” diye konuştu.
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Yerhov, Batı ile Rusya arasında yaşanan Ukrayna odaklı gerilimi ve 'yeni Soğuk Savaş' söylemlerini de değerlendirdi.
Günümüzde artık 'Soğuk Savaş'ın değil 'sıcak savaş'ın konuşulduğuna işaret eden Yerhov, “Ukrayna ve onun NATO’ya üyeliği, Minsk anlaşmaları gibi konularda son derece gerilimli bir durum oluşturmakta” dedi.
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Mevcut durumun, 'Batı’daki etkili siyasi kuvvetlerin NATO’nun zapt edilmez şekilde genişlemesi fikrine manyakça takılıp kalmış olmasından kaynaklandığını' söyleyen Yerhov, şunları kaydetti: “SSCB’nin dağılmasından sonra bu askeri blokun var olma sebebi birçok açıdan kaybolmuş ancak NATO’yu korumak ve Rusya sınırlarına mümkün olduğu kadar yakınlaşmak için büyük çabalar sarf edilmiştir. Bizi direkt olarak aldatıyorlardı, çeşitli muğlak beyanlarla oyalıyorlardı ama sonuçta NATO’nun genişlemesi hakkındakiler de dahil olmak üzere çeşitli konularda verilen güvenceler kaba şekilde ihlal edildi. Şimdi de buna ilave olarak, resmi olarak ittifak yapısına dahil edilmemiş olan bazı ülkelerin doğrudan Rusya’ya bitişik topraklarının provokatif şekilde ‘sömürülmesi’ politikası uygulanmaya başlandı. Fakat bunlar bizim için gerçekten kırmızı çizgiler."
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, NATO’ya, Rusya’ya sağlam ve uzun süreli güvenlik garantilerinin verilmesine dair kapsamlı görüşmelere başlama çağrısı yaptığını anımsatan Yerhov, “Rus tarafı, Washington’un temsilcilerine Rusya’nın güvenliğinin sağlanmasına ve NATO’nun doğuya ilerlememesine yönelik hukuki garantilerin geliştirilmesi ile ilgili somut tekliflerde bulunmuştur. Türkiye de dahil olmak üzere partnerlerimizin bu inisiyatiflere ciddiyet içinde yaklaşacağını ümit ediyoruz” dedi.
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