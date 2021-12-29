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https://tr.sputniknews.com/20211229/zuckerberg-yerel-halkin-yeni-somurgecilikle-suclamasina-ragmen-hawaiideki-arazisine-arazi-katiyor-1052215612.html
Zuckerberg, yerel halkın yeni-sömürgecilikle suçlamasına rağmen Hawaii'deki arazisine arazi katıyor
Zuckerberg, yerel halkın yeni-sömürgecilikle suçlamasına rağmen Hawaii'deki arazisine arazi katıyor
Sosyal medya devi, Hawaii'de satın aldığı 525 hektar araziye bu kez 17 milyon dolar ödeyerek 44.5 hektar daha ekledi. Yeni eklenen araziye 2006'daki sel... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T11:57+0300
2021-12-29T12:14+0300
dünya
abd
facebook
mark zuckerberg
hawaii
arazi
mülk
sömürgecilik
emlak
gayrimenkul
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Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Hawaii halkının yeni-sömürgecilik suçlamaları eşliğinde adalardaki emlak imparatorluğunu genişletiyor. Hawaii'nin Kauai adasında 2014'te 100 milyon dolara satın aldığı 283 hektar toprağa bu yılın bahar aylarında 53 milyon dolar ödeyerek 242 hektar daha ekleyen Zuckerberg, tepkilere rağmen durmadı.Sosyal medya devinin bu kez 17 milyon dolar ödeyerek 44.5 hektarlık arazi daha satın aldığı, yerel basına yansıdı. Zuckerberg'in işleyen bir sığır çiftliği ve bir halk plajını da içeren emlak imparatorluğuna eklenen son arazi parçasının, dolgu barajla oluşturulan ve su akışı okyanusa kadar ulaşan Ka Loko Rezervuarı'nı kapsadığı belirtildi. Mart 2006'da aşırı yağış nedeniyle barajın çökmesi sonucu yamaç aşağı akan sular, 21 metre yüksekliğe ve 61 metre genişliğe ulaşıp su duvarı oluşturmuş, 1.6 milyar litre su önüne gelen evi silip süpürerek 7 kişinin ölümüne neden olmuştu. Dolayısıyla yüksek riskli kabul edilen Ka Loko Rezervuarı ile ilgili onarım çalışmaları yürütmek gerekiyor. Mark-Priscilla Zuckerberg'in sözücüsü Ben Labolt, çiftin Ka Loko Rezervuarı ile yasal sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt ettiklerini söyledi. "Mark ile Priscilla, Ko'olau Çiftliği'nde evlerini yapmaya devam ediyor. Çalışan bir çiftliği işletmek, korumayı teşvik etmek, sürdürülebilir tarım üretmek ve vahşi yaşamı korumak için bir dizi topluluk ortağıyla yakın bir şekilde çalıştılar" diyen Labolt, 'bu ilave gayrimenkulu dahil ederek çabalarını genişletmeyi dört gözle beklediklerini' dile getirdi. Hawaii'deki devasa gayrimenkulu nedeniyle tartışma ve eleştiri konusu olan Zuckerberg, 2016 yılında otoyol gürültüsünü kesmek gerekçesiyle mülkünün etrafına taş duvar inşa edip Pila'a Plajı'na kolay erişimi engelleyerek komşularını kızdırdı.Zuckerberg 2017 başında kendi arazisi içinde küçük toprak parçalarına sahip olabilecekleri gerekçesiyle bunları elinde toplamak için yüzlerce Hawaiiliye dava açtı. Eyaletteki arazi sahipliğinin genellikle karmaşık tarihini aydınlatmak için kullanılan 'sessiz tapu davaları', çoğu zaman sahipleri arazilerini açık artırmaya zorluyor. Hatta bazı durumlarda davalıdan davacının - bu durumda dünyanın en zengin beşinci kişisi konumundaki Zuckerberg'in - yasal masraflarını ödemesi bile isteniyor.O dönemde Zuckerberg'in bu adımlarına, Hawaii Üniversitesi hukuk profesörü Kapua Sproat, "Bu yeni sömürgeciliğin yüzü" tepkisini göstermişti. Sproat, "Zorla satış insanları yerinden etmeyecek olsa bile bizi kendi toprağımızdan ayıran tabuta çakılan son çivi. Biz Hawaii yerlileri için toprak atadır; büyük annenizi, büyük babanızı atmazsınız" demişti. Tepkiler karşısında davadan vazgeçen Zuckerberg, eşiyle birlikte doğru hareket etmek, topluluklarla konuşup daha iyi bir yaklaşım geliştirmek istediklerini söylemişti. Sonunda küçük toprak parçacıkları açık artırmayla satıldı. Facabook kurucusunun, Hawaii'deki gayrimenkullerinim yanısıra Palo Alto, San Francisco, Tahoe Gölü'nde 500 hektar civarında arazisi ve 10 evi var ki, bu da 320 milyon dolarlık gayrimenkul portföyü oluşturuyor.
https://tr.sputniknews.com/20170121/mark-zuckerberg-havaii-toprak-davasi-1026869331.html
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abd, facebook, mark zuckerberg, hawaii, arazi, mülk, sömürgecilik, emlak, gayrimenkul, toprak

Zuckerberg, yerel halkın yeni-sömürgecilikle suçlamasına rağmen Hawaii'deki arazisine arazi katıyor

11:57 29.12.2021 (güncellendi: 12:14 29.12.2021)
© WikipediaHawaii
Hawaii - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© Wikipedia
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Sosyal medya devi, Hawaii'de satın aldığı 525 hektar araziye bu kez 17 milyon dolar ödeyerek 44.5 hektar daha ekledi. Yeni eklenen araziye 2006'daki sel felaketine kaynaklık eden ve onarım çalışmaları yürütülmesi gereken Ka Loko Rezervuarı'nın da dahil olduğu belirtildi.
Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Hawaii halkının yeni-sömürgecilik suçlamaları eşliğinde adalardaki emlak imparatorluğunu genişletiyor. Hawaii'nin Kauai adasında 2014'te 100 milyon dolara satın aldığı 283 hektar toprağa bu yılın bahar aylarında 53 milyon dolar ödeyerek 242 hektar daha ekleyen Zuckerberg, tepkilere rağmen durmadı.
Sosyal medya devinin bu kez 17 milyon dolar ödeyerek 44.5 hektarlık arazi daha satın aldığı, yerel basına yansıdı.
Zuckerberg'in işleyen bir sığır çiftliği ve bir halk plajını da içeren emlak imparatorluğuna eklenen son arazi parçasının, dolgu barajla oluşturulan ve su akışı okyanusa kadar ulaşan Ka Loko Rezervuarı'nı kapsadığı belirtildi. Mart 2006'da aşırı yağış nedeniyle barajın çökmesi sonucu yamaç aşağı akan sular, 21 metre yüksekliğe ve 61 metre genişliğe ulaşıp su duvarı oluşturmuş, 1.6 milyar litre su önüne gelen evi silip süpürerek 7 kişinin ölümüne neden olmuştu. Dolayısıyla yüksek riskli kabul edilen Ka Loko Rezervuarı ile ilgili onarım çalışmaları yürütmek gerekiyor.
Mark-Priscilla Zuckerberg'in sözücüsü Ben Labolt, çiftin Ka Loko Rezervuarı ile yasal sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt ettiklerini söyledi.
"Mark ile Priscilla, Ko'olau Çiftliği'nde evlerini yapmaya devam ediyor. Çalışan bir çiftliği işletmek, korumayı teşvik etmek, sürdürülebilir tarım üretmek ve vahşi yaşamı korumak için bir dizi topluluk ortağıyla yakın bir şekilde çalıştılar" diyen Labolt, 'bu ilave gayrimenkulu dahil ederek çabalarını genişletmeyi dört gözle beklediklerini' dile getirdi.
Hawaii'deki devasa gayrimenkulu nedeniyle tartışma ve eleştiri konusu olan Zuckerberg, 2016 yılında otoyol gürültüsünü kesmek gerekçesiyle mülkünün etrafına taş duvar inşa edip Pila'a Plajı'na kolay erişimi engelleyerek komşularını kızdırdı.
Zuckerberg 2017 başında kendi arazisi içinde küçük toprak parçalarına sahip olabilecekleri gerekçesiyle bunları elinde toplamak için yüzlerce Hawaiiliye dava açtı. Eyaletteki arazi sahipliğinin genellikle karmaşık tarihini aydınlatmak için kullanılan 'sessiz tapu davaları', çoğu zaman sahipleri arazilerini açık artırmaya zorluyor. Hatta bazı durumlarda davalıdan davacının - bu durumda dünyanın en zengin beşinci kişisi konumundaki Zuckerberg'in - yasal masraflarını ödemesi bile isteniyor.
Mark Zuckerberg - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2017
DÜNYA
Zuckerberg'den ada halkına toprak davası
21 Ocak 2017, 03:51
O dönemde Zuckerberg'in bu adımlarına, Hawaii Üniversitesi hukuk profesörü Kapua Sproat, "Bu yeni sömürgeciliğin yüzü" tepkisini göstermişti. Sproat, "Zorla satış insanları yerinden etmeyecek olsa bile bizi kendi toprağımızdan ayıran tabuta çakılan son çivi. Biz Hawaii yerlileri için toprak atadır; büyük annenizi, büyük babanızı atmazsınız" demişti.
Tepkiler karşısında davadan vazgeçen Zuckerberg, eşiyle birlikte doğru hareket etmek, topluluklarla konuşup daha iyi bir yaklaşım geliştirmek istediklerini söylemişti. Sonunda küçük toprak parçacıkları açık artırmayla satıldı.
Facabook kurucusunun, Hawaii'deki gayrimenkullerinim yanısıra Palo Alto, San Francisco, Tahoe Gölü'nde 500 hektar civarında arazisi ve 10 evi var ki, bu da 320 milyon dolarlık gayrimenkul portföyü oluşturuyor.
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