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İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı
İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı
Koronavirüs pandemisinin başında çok zor günler geçiren İspanya'da vaka sayıları yeniden rekor kırmaya başladı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T10:11+0300
2021-12-31T10:11+0300
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avrupa
ispanya
vaka
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İspanya'da Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre, geçen hafta her 100 kişiden birinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Ülkede dün 161 bin 688 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi. Bu rakam 29 Aralık'ta görülen 100 bin 760 vaka sayısından yaklaşık yüzde 60 fazla.Aşırı artış sonucunda geçen hafta her 100 kişiden birinin Kovid-19'a yakalanmış olduğu belirtildi. Avrupa'nın en yüksek enfeksiyon oranına sahip bölgesi Navarre'da ise geçen hafta her 36 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı. İspanya'da toplam vaka sayısı 6 milyon 294 bin 745'e ulaşırken aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 148 bin 385'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1803'e çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20211229/omicron-etkisi-bircok-ulkede-en-yuksek-kovid-19-vaka-sayisina-ulasildi-1052238828.html
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avrupa, ispanya, vaka, koronavirüs

İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı

10:11 31.12.2021
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOİspanya- Koronavirüs
İspanya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
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Koronavirüs pandemisinin başında çok zor günler geçiren İspanya'da vaka sayıları yeniden rekor kırmaya başladı.
İspanya'da Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre, geçen hafta her 100 kişiden birinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Ülkede dün 161 bin 688 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi. Bu rakam 29 Aralık'ta görülen 100 bin 760 vaka sayısından yaklaşık yüzde 60 fazla.
Aşırı artış sonucunda geçen hafta her 100 kişiden birinin Kovid-19'a yakalanmış olduğu belirtildi. Avrupa'nın en yüksek enfeksiyon oranına sahip bölgesi Navarre'da ise geçen hafta her 36 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı.
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
KORONAVİRÜS
Omicron etkisi: Birçok ülkede en yüksek Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
29 Aralık, 23:03
İspanya'da toplam vaka sayısı 6 milyon 294 bin 745'e ulaşırken aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 148 bin 385'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1803'e çıktı.
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