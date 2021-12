https://tr.sputniknews.com/20211231/ispanyada-gecen-hafta-her-100-kisiden-biri-kovid-19a-yakalandi-1052285828.html

İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı

İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı

Koronavirüs pandemisinin başında çok zor günler geçiren İspanya'da vaka sayıları yeniden rekor kırmaya başladı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T10:11+0300

2021-12-31T10:11+0300

2021-12-31T10:11+0300

koronavirüs

avrupa

ispanya

vaka

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052285992_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_757f581ea2c18ab104d1b1fcd7b14f0b.jpg

İspanya'da Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre, geçen hafta her 100 kişiden birinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Ülkede dün 161 bin 688 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi. Bu rakam 29 Aralık'ta görülen 100 bin 760 vaka sayısından yaklaşık yüzde 60 fazla.Aşırı artış sonucunda geçen hafta her 100 kişiden birinin Kovid-19'a yakalanmış olduğu belirtildi. Avrupa'nın en yüksek enfeksiyon oranına sahip bölgesi Navarre'da ise geçen hafta her 36 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı. İspanya'da toplam vaka sayısı 6 milyon 294 bin 745'e ulaşırken aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 148 bin 385'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1803'e çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20211229/omicron-etkisi-bircok-ulkede-en-yuksek-kovid-19-vaka-sayisina-ulasildi-1052238828.html

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, ispanya, vaka, koronavirüs