https://tr.sputniknews.com/20211231/lavrov-taliban-hukumetinin-taninmasi-verdikleri-sozleri-yerine-getirmelerine-bagli-1052285355.html
Lavrov: Taliban hükümetinin tanınması, verdikleri sözleri yerine getirmelerine bağlı
Lavrov: Taliban hükümetinin tanınması, verdikleri sözleri yerine getirmelerine bağlı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus basınına verdiği demeçte Afganistan'daki Taliban yönetiminin tanınması, Belarus ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T09:53+0300
2021-12-31T09:53+0300
2021-12-31T09:54+0300
dünya
abd
rusya
belarus
sergey lavrov
nato
afganistan
taliban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052285563_0:0:2993:1685_1920x0_80_0_0_bb98c4e5c7241e36bcd3da66aafacb35.jpg
Rus basınına röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Afganistan'da Taliban yönetiminin resmen tanınması için henüz erken. Olumlu bir karar alınması Afganistan’da durumun nasıl gelişeceğine, daha doğrusu Taliban’ın kapsayıcı bir hükümet kurulmasına, Afganistan topraklarından yayılan terör ve uyuşturucu tehditleri dahil, çeşitli konularda verdikleri sözleri ne zaman yerine getireceklerine bağlı” ifadelerini kullandı. ‘Uluslararası toplumla dayanışma içinde hareket edeceğiz’ Lavrov ayrıca, “Bununla bağlantılı olarak uluslararası toplumun geri kalanı ile dayanışma içinde, Taliban hareketini BM Güvenlik Konseyi yaptırım listesinden çıkarmak yönünde adım adım ilerleyeceğiz. Bu da Afganistan’daki yeni hükümetin tanınması için temel oluşturacaktır” dedi. Yeni Afgan yönetimi temsilcileriyle iş temaslarını sürdürdüklerini söyleyen Lavrov, bu temasların Kabil’deki Rus büyükelçiliği üzerinden de yürütüldüğünü belirtti. İnsani alanda işbirliğinin gündemlerindeki en öne çıkan konu olduğunu kaydeden Lavrov, kasım ve aralık ayında ülkeye insani yardım gönderdiklerini, Afgan öğrencilerin de eğitimlerine devam edebilmeleri için Rusya’ya gelmesine yardım ettiklerini söyledi.‘Belarus ile askeri işbirliğimizi artıracağız’ Öte yandan Rusya ve Belarus’un Batı’nın uzlaşmacı çözümler aramak konusundaki isteksizliği nedeniyle askeri işbirliğini artırmaya devam edeceklerini de söyleyen Lavrov, “Dışişleri kurumlarımızın çalışmalarının her türlü meseleye siyasi-diplomatik yolla çözüm aramaya yönelik olduğunu belirtmek isterim” dedi. Lavrov, iki ülke arasındaki Birlik Devleti’nin dış politika alanında koordineli eylemler programı ile, NATO’nun askeri altyapısını sınırlara yaklaşmasıyla ilgili tehditlerin bastırılmasının amaçlandığını ekledi. ‘ABD’nin Rusya’daki büyükelçiliğindeki personel kotasını doldurmasına bir engel yok’ Lavrov, ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’ndeki 455 kişilik personel kotasını doldurması ve konsolosluk hizmetlerinin çalışmalarını normal hale getirmesi önünde hiçbir engel olmadığını söyledi. Moskova’nın Rus ve yabancı personel çalıştırılmasını yasaklamasını gerekçe gösteren ABD büyükelçiliği, mayıs ayında diplomatik ve göçmen olmayan tüm vize işlemlerini durdurmuştu. Rusya’nın Rus vatandaşlarının işe alınması yönündeki kararı ise Washington’ın getirdiği yaptırımlara bir yanıt olarak alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211225/taliban-gerek-yok-dedi-afganistan-bagimsiz-secim-komisyonu-feshedildi-1052117773.html
https://tr.sputniknews.com/20211230/st-petersburgda-bir-araya-gelen-putin-ve-lukasenko-gorusme-sonrasinda-buz-hokeyi-oynadi-1052242330.html
https://tr.sputniknews.com/20211228/abd-disisleri-rusya-ile-muzakereler-her-iki-tarafin-endiselerini-icerecek-1052205502.html
rusya
belarus
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052285563_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_5b2e48d1d520687e838627665755c582.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, belarus, sergey lavrov, nato, afganistan, taliban
Lavrov: Taliban hükümetinin tanınması, verdikleri sözleri yerine getirmelerine bağlı
09:53 31.12.2021 (güncellendi: 09:54 31.12.2021)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus basınına verdiği demeçte Afganistan'daki Taliban yönetiminin tanınması, Belarus ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.
Rus basınına röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Afganistan'da Taliban yönetiminin resmen tanınması için henüz erken. Olumlu bir karar alınması Afganistan’da durumun nasıl gelişeceğine, daha doğrusu Taliban’ın kapsayıcı bir hükümet kurulmasına, Afganistan topraklarından yayılan terör ve uyuşturucu tehditleri dahil, çeşitli konularda verdikleri sözleri ne zaman yerine getireceklerine bağlı” ifadelerini kullandı.
‘Uluslararası toplumla dayanışma içinde hareket edeceğiz’
Lavrov ayrıca, “Bununla bağlantılı olarak uluslararası toplumun geri kalanı ile dayanışma içinde, Taliban hareketini BM Güvenlik Konseyi yaptırım listesinden çıkarmak yönünde adım adım ilerleyeceğiz. Bu da Afganistan’daki yeni hükümetin tanınması için temel oluşturacaktır” dedi.
Yeni Afgan yönetimi temsilcileriyle iş temaslarını sürdürdüklerini söyleyen Lavrov, bu temasların Kabil’deki Rus büyükelçiliği üzerinden de yürütüldüğünü belirtti.
İnsani alanda işbirliğinin gündemlerindeki en öne çıkan konu olduğunu kaydeden Lavrov, kasım ve aralık ayında ülkeye insani yardım gönderdiklerini, Afgan öğrencilerin de eğitimlerine devam edebilmeleri için Rusya’ya gelmesine yardım ettiklerini söyledi.
‘Belarus ile askeri işbirliğimizi artıracağız’
Öte yandan Rusya ve Belarus’un Batı’nın uzlaşmacı çözümler aramak konusundaki isteksizliği nedeniyle askeri işbirliğini artırmaya devam edeceklerini de söyleyen Lavrov, “Dışişleri kurumlarımızın çalışmalarının her türlü meseleye siyasi-diplomatik yolla çözüm aramaya yönelik olduğunu belirtmek isterim” dedi.
Lavrov, iki ülke arasındaki Birlik Devleti’nin dış politika alanında koordineli eylemler programı ile, NATO’nun askeri altyapısını sınırlara yaklaşmasıyla ilgili tehditlerin bastırılmasının amaçlandığını ekledi.
‘ABD’nin Rusya’daki büyükelçiliğindeki personel kotasını doldurmasına bir engel yok’
Lavrov, ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’ndeki 455 kişilik personel kotasını doldurması ve konsolosluk hizmetlerinin çalışmalarını normal hale getirmesi önünde hiçbir engel olmadığını söyledi.
Moskova’nın Rus ve yabancı personel çalıştırılmasını yasaklamasını gerekçe gösteren ABD büyükelçiliği, mayıs ayında diplomatik ve göçmen olmayan tüm vize işlemlerini durdurmuştu. Rusya’nın Rus vatandaşlarının işe alınması yönündeki kararı ise Washington’ın getirdiği yaptırımlara bir yanıt olarak alınmıştı.