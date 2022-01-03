https://tr.sputniknews.com/20220103/kuzey-ile-guney-kore-arasinda-alisilmisin-tersi-yonde-iltica-1052343660.html

Kuzey ile Güney Kore arasında alışılmışın tersi yönde iltica

Kuzey ile Güney Kore arasında alışılmışın tersi yönde iltica

İki Kore arasında ateşkes anlaşması uyarınca tampon bölge görevi gören Askerden Arındırılmış Bölge'den (DMZ) genelde Kuzey'den Güney'e iltica haberi gelirken... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T10:22+0300

2022-01-03T10:22+0300

2022-01-03T10:22+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

iltica

sınır

dmz

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Cumartesi gecesi bir Güney Kore vatandaşının 250 kilometre uzunluğunda, 4 kilometre genişliğindeki DMZ'yi geçip Kuzey Kore'ye iltica ettiğine dair açıklama, Güney Kore ordusundan geldi. Açıklamaya göre Güney Kore birliklerinin saatler süren arama operasyonuna rağmen yakalanamayan sözkonusu kişinin hala hayatta olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Kuzey'e ilticacı için korunma talep eden mesaj gönderildi. DMZ askerden arındırılmış olsa da, bu şeridin ötesindeki sınır, dünyanın en ağır şekilde askerileştirilmiş, en yoğun şekilde tahkim edilmiş sınırlarından biri. 1950-53 Kore Savaşı barış anlaşmasıyla değil ateşkesle sona erdiğinden, teknik olarak hala savaş halinde bulunan Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır, silahlı muhafızlarla, kara mayınlarıyla dolu, elektrikli dikenli tellerle, güvenlik kameralarıyla çevrili. Üstelik Kuzey Kore, pandemi sırasında sınırda görür görmez ateş etme politikası benimsemiş durumda.Eylül 2020'de Kuzey Kore birliklerinin denizde kaybolan Güney Kore'nin bir balıkçılık yetkilisini vurup yakması tepkilere yol açmış, Pyongyang pandemiyle mücadele kuralları çerçevesinde davrandığını söyleyerek özür dilemişti. Daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kovid belirtileri gösteren Kuzey Koreli bir ilticacının Güney'den tekrar Kuzey'e geçtiği gerekçesiyle ulusal acil durum ilan edip bir kasabayı karantinaya almıştı. Kuzey Kore'nin pandemi kapanmaları ve seyahat kısıtlamaları döneminde Kuzey'den Güney'e iltica sayısı azaldı.

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kuzey kore, güney kore, iltica, sınır, dmz