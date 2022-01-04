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https://tr.sputniknews.com/20220104/prens-andrewa-tecavuz-davasi-acan-magdurun-2009da-epsteinla-yaptigi-gizli-anlasma-aciklandi-1052390169.html
Prens Andrew'a tecavüz davası açan mağdurun 2009'da Epstein'la yaptığı gizli anlaşma açıklandı
Prens Andrew'a tecavüz davası açan mağdurun 2009'da Epstein'la yaptığı gizli anlaşma açıklandı
ABD'de reşit olmamış kızlara cinsel saldırı, pedofil seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T14:43+0300
2022-01-04T14:51+0300
dünya
abd
new york
cinsel saldırı
cinsel istismar
britanya
dava
kraliçe 2. elizabeth
jeffrey epstein
prens andrew
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Jeffrey Epstein ile onun hayat arkadaşı ve seks suçları ortağı Ghislaine Maxwell'in ağlarına düşürdüğü Virginia Roberts Giuffre'nin 2001'de 17 yaşındayken Prens Andrew'la üç kez sekse zorlandığı iddiasıyla açtığı davada, Giuffre'nin 2009'da Epstein'la yaptığı anlaşma üzerindeki gizlilik kaldırıldı. New York'taki mahkemenin açıkladığı anlaşma, Epstein'ın 500 bin dolar ödemesi karşılığı, Giuffre'nin Epstein ve onunla bağlantılı 'potansiyel sanık' olarak tanımlanabilecek hiç kimseyi dava etmemeyi kabul ettiğini gösteriyor. Mahkemenin anlaşmayı nasıl yorumlayacağı, Giuffre ile York Dükü Andrew arasında giderek keskinleşen yargı sürecinin akıbetini belirleyecek. Anlaşmada Giuffre'nin dava açtığı York Dükü ve Prof. Alan Dershowitz'in adı anılmıyor. Ancak Andrew'un avukatları anlaşmanın Giuffre'nin prense dava açamayacağı anlamına geldiği, zira 'potansiyel sanık' olarak tanımlanabilecek suçluyla bağlantılı herkese karşı tüm yasal işlemleri sonlandırmayı kabul ettiğini öne sürdü. Hatta Dershowitz'in de üçüncü taraf lehtar olarak bu gizli anlaşmanın şartlarına güvenme ve şartlarının kendisine de uygulanması hakkına sahip olduğunu savundu.Giuffre'nin avukatları ise 2009'da ABD'nin Florida eyaletinde yapılan anlaşmanın, Britanya başkenti Londra ve ABD'de New York ile Virjin Adaları'nda prensin cinsel saldırısına uğramakla ilgili davayla alakasız olduğunu söylüyor.2009'da Epstein hakkındaki suçlamasında henüz reşit değilken onun Florida'daki evinde cinsel istismar dünyasına çekildiğini söyleyen Giuffre'nin 'davalı Epstein'ın her türlü cinsel hevesini tatmin etmek için sürekli olarak sömürülmesine ek olarak, kraliyet ailesi üyeleri, politikacılar, akademisyenler, işadamları ve/veya diğer profesyonel ve kişisel tanıdıkları dahil olmak üzere yetişkin erkek akranlarının da cinsel sömürüsüne tabi bırakıldığı' dile getirilmişti.Bu dava başvurusu hiçbir zaman yargı sürecine dönüşmedi, çünkü 17 Kasım 2009'da Epstein, Giuffre'ye davayı durdurmak için 500 bin dolar ödemeyi kabul etti. Şimdiye kadar gizli tutulan anlaşma, Prens Andrew davası için potansiyel önemi nedeniyle kamuoyuna açıklandı.Anlaşmada Giuffre'nin 'Epstein ile potansiyel sanık olarak dahil edilebilecek diğer herhangi bir kişi veya kuruluşu rahat bırakma, temize çıkarma, memnun etme ve sonsuza dek affetmeyi kabul ettiği' ifade ediliyor. Hatta 'potansiyel sanıkları, dünyanın başlangıcından kalma tazminat talepleri de dahil olmak üzere ABD'deki herhangi bir yasal işlemden tahliye ettiği' ifadesi yer alıyor. Bu ifadelerin kesin anlamının bugün New York'ta görülecek duruşmada yoğun tartışmalara konusu olması bekleniyor.
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abd, new york, cinsel saldırı, cinsel istismar, britanya, dava, kraliçe 2. elizabeth, jeffrey epstein, prens andrew, ghislaine maxwell

Prens Andrew'a tecavüz davası açan mağdurun 2009'da Epstein'la yaptığı gizli anlaşma açıklandı

14:43 04.01.2022 (güncellendi: 14:51 04.01.2022)
© REUTERS / POOLBritanya Prensi, York Dükü Andrew, bir bina açılışı için hastane ziyareti sırasında gülerken
Britanya Prensi, York Dükü Andrew, bir bina açılışı için hastane ziyareti sırasında gülerken - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / POOL
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ABD'de reşit olmamış kızlara cinsel saldırı, pedofil seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili skandal kapsamında Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'a açılan cinsel saldırı davasında önemli bir gelişme yaşandı.
Jeffrey Epstein ile onun hayat arkadaşı ve seks suçları ortağı Ghislaine Maxwell'in ağlarına düşürdüğü Virginia Roberts Giuffre'nin 2001'de 17 yaşındayken Prens Andrew'la üç kez sekse zorlandığı iddiasıyla açtığı davada, Giuffre'nin 2009'da Epstein'la yaptığı anlaşma üzerindeki gizlilik kaldırıldı.
New York'taki mahkemenin açıkladığı anlaşma, Epstein'ın 500 bin dolar ödemesi karşılığı, Giuffre'nin Epstein ve onunla bağlantılı 'potansiyel sanık' olarak tanımlanabilecek hiç kimseyi dava etmemeyi kabul ettiğini gösteriyor.
Mahkemenin anlaşmayı nasıl yorumlayacağı, Giuffre ile York Dükü Andrew arasında giderek keskinleşen yargı sürecinin akıbetini belirleyecek.
Anlaşmada Giuffre'nin dava açtığı York Dükü ve Prof. Alan Dershowitz'in adı anılmıyor. Ancak Andrew'un avukatları anlaşmanın Giuffre'nin prense dava açamayacağı anlamına geldiği, zira 'potansiyel sanık' olarak tanımlanabilecek suçluyla bağlantılı herkese karşı tüm yasal işlemleri sonlandırmayı kabul ettiğini öne sürdü. Hatta Dershowitz'in de üçüncü taraf lehtar olarak bu gizli anlaşmanın şartlarına güvenme ve şartlarının kendisine de uygulanması hakkına sahip olduğunu savundu.
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Giuffre'nin avukatları ise 2009'da ABD'nin Florida eyaletinde yapılan anlaşmanın, Britanya başkenti Londra ve ABD'de New York ile Virjin Adaları'nda prensin cinsel saldırısına uğramakla ilgili davayla alakasız olduğunu söylüyor.
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2009'da Epstein hakkındaki suçlamasında henüz reşit değilken onun Florida'daki evinde cinsel istismar dünyasına çekildiğini söyleyen Giuffre'nin 'davalı Epstein'ın her türlü cinsel hevesini tatmin etmek için sürekli olarak sömürülmesine ek olarak, kraliyet ailesi üyeleri, politikacılar, akademisyenler, işadamları ve/veya diğer profesyonel ve kişisel tanıdıkları dahil olmak üzere yetişkin erkek akranlarının da cinsel sömürüsüne tabi bırakıldığı' dile getirilmişti.
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Bu dava başvurusu hiçbir zaman yargı sürecine dönüşmedi, çünkü 17 Kasım 2009'da Epstein, Giuffre'ye davayı durdurmak için 500 bin dolar ödemeyi kabul etti. Şimdiye kadar gizli tutulan anlaşma, Prens Andrew davası için potansiyel önemi nedeniyle kamuoyuna açıklandı.
Anlaşmada Giuffre'nin 'Epstein ile potansiyel sanık olarak dahil edilebilecek diğer herhangi bir kişi veya kuruluşu rahat bırakma, temize çıkarma, memnun etme ve sonsuza dek affetmeyi kabul ettiği' ifade ediliyor. Hatta 'potansiyel sanıkları, dünyanın başlangıcından kalma tazminat talepleri de dahil olmak üzere ABD'deki herhangi bir yasal işlemden tahliye ettiği' ifadesi yer alıyor.
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Bu ifadelerin kesin anlamının bugün New York'ta görülecek duruşmada yoğun tartışmalara konusu olması bekleniyor.
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