https://tr.sputniknews.com/20220110/ryabkov-rusya-ve-abd-arasindaki-gorusmeler-karmasik-derin-ve-somut-idi-1052589009.html
Ryabkov: Rusya ve ABD arasındaki görüşmeler karmaşık, derin ve somut idi
Ryabkov: Rusya ve ABD arasındaki görüşmeler karmaşık, derin ve somut idi
Cenevre’de Rus heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD’nin arasında yapılan güvenlik garantilerine ilişkin... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T19:35+0300
2022-01-10T19:35+0300
2022-01-10T20:43+0300
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Cenevre’de Rus heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD heyetleri arasında 7,5 saat süren güvenlik garantilerine ilişkin müzakerelerin ardından düzenlenen basın toplantısında müzakerelerin içeriğine dair bilgi aktarmak üzere basının karşısına geçti.Müzakerelerin karmaşık, derin ve somut olduğuna dikkat çeken Ryabkov, ABD’nin Rusya’nın sunduğu güvenlik garantilerine ilişkin önerilerine ciddiyetle yaklaştıklarını vurguladı.Rus diplomat, görüşmelerde karmaşık, uzun, çok profesyonelce, derin ve somut bir şekilde yapıldığının altını çizdi.Rusya’nın Ukrayna’ya ‘saldırma’ gibi herhangi bir niyeti olmadığını ve olamayacağını söyleyen Ryabkov, tırmanan gerilim senaryosundan endişe etmek için herhangi bir dayanak olmadığını, Rus ordusunun tüm manevralarının ulusal topraklarda yapıldığını ifade etti.'Rusya, ABD'ye NATO'nun genişlememesini neden bir zorunluluk olarak gördüğünü açıkladı’Rus tarafının görüşme sırasında Amerikalı ortaklara NATO'nun genişlememesi için yasal garantiler almanın Moskova için neden bir zorunluluk olmaya devam ettiğini ayrıntılı olarak açıkladığını vurgulayan Ryabkov, şöyle konuştu:'NATO, Rusya’nın güvenlik garantilerine ilişkin önerileri karşısında adım atmalı’Rusya’nın NATO’nun neden güvenlik garantilerine ilişkin müzakerelerin çıkmaza sokulmaması gerektiği konusunda önümüzdeki iki haftada daha iyi bir anlayışa sahip olmasını umduğuna dikkat çeken Ryabkov, şunları söyledi:'Güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO ile anlaşmak için altyapı var’Güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO ile anlaşmak için altyapı olduğunu söyleyen Ryabkov, “Biz diyaloğun devamından, bu çalışmanın kesintiye uğramamasından, diplomasinin güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesi davasına hizmet etmeye devam etmesinden yanayız. Ve burada anlaşmak için bir altyapı var” diye konuştu.Rusya’nın güvenlik konularındaki tutumunun sert olduğunu söyleyenlerin haklı olduklarına dikkat çeken Ryabkov, ancak Rusya’nın ültimatom yolunu seçtiğini söyleyenlerin kesinlikle haksız olduklarını vurguladı.Rusya’nın anlaşmayı önerdiğini ve bunun hangi yoldan yapılmasının uygun olacağını gösterdiğini dile getiren diplomat, anlaşmanın yapılmaması durumunda ise hiç kimseyi tehdit etmediğini, oysa ABD’nin sürekli olarak ‘Rusya’nın ödemesi gerektiği bedel’ ile ilgili açıklamalar geldiğini aktardı.‘ABD ile müzakerelerdeki durumu umutsuz olarak görmüyorum’Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Ryabkov: Rusya ve ABD arasındaki görüşmeler karmaşık, derin ve somut idi
19:35 10.01.2022 (güncellendi: 20:43 10.01.2022)
Cenevre’de Rus heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD’nin arasında yapılan güvenlik garantilerine ilişkin müzakerelerin karmaşık, derin ve somut olduğunu duyurdu. Ryabkov yaptığı basın açıklamasında "Güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO ile anlaşmak için altyapı var" dedi.
Cenevre’de Rus heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD heyetleri arasında 7,5 saat süren güvenlik garantilerine ilişkin müzakerelerin ardından düzenlenen basın toplantısında müzakerelerin içeriğine dair bilgi aktarmak üzere basının karşısına geçti.
Müzakerelerin karmaşık, derin ve somut olduğuna dikkat çeken Ryabkov, ABD’nin Rusya’nın sunduğu güvenlik garantilerine ilişkin önerilerine ciddiyetle yaklaştıklarını vurguladı.
Rus diplomat, görüşmelerde karmaşık, uzun, çok profesyonelce, derin ve somut bir şekilde yapıldığının altını çizdi.
Rusya’nın Ukrayna’ya ‘saldırma’ gibi herhangi bir niyeti olmadığını ve olamayacağını söyleyen Ryabkov, tırmanan gerilim senaryosundan endişe etmek için herhangi bir dayanak olmadığını, Rus ordusunun tüm manevralarının ulusal topraklarda yapıldığını ifade etti.
'Rusya, ABD'ye NATO'nun genişlememesini neden bir zorunluluk olarak gördüğünü açıkladı’
Rus tarafının görüşme sırasında Amerikalı ortaklara NATO'nun genişlememesi için yasal garantiler almanın Moskova için neden bir zorunluluk olmaya devam ettiğini ayrıntılı olarak açıkladığını vurgulayan Ryabkov, şöyle konuştu:
“Biz tekliflerimizin mantığını ve esaslı kısmını Amerikalılara en ayrıntılı şekilde sunduk, NATO'nun genişlememesi için yasal güvence almanın neden mutlak bir zorunluluk olduğunu, Rusya sınırlarında, topraklarımızdaki hedefleri vurabilecek saldırı silahları konuşlandırmama konusunda yasal güvenceler almamızın neden zorunlu olduğunu açıkladık.”
'NATO, Rusya’nın güvenlik garantilerine ilişkin önerileri karşısında adım atmalı’
Rusya’nın NATO’nun neden güvenlik garantilerine ilişkin müzakerelerin çıkmaza sokulmaması gerektiği konusunda önümüzdeki iki haftada daha iyi bir anlayışa sahip olmasını umduğuna dikkat çeken Ryabkov, şunları söyledi:
“Yarın ABD heyeti Brüksel'de NATO müttefikleri için bilgilendirme yapacağı ve yarından sonraki gün bizim heyetimiz de orada aynı konularda çalışacağı zaman, en azından NATO çevrelerinde tüm bunların çıkmaza sokulmaması ve bir atılım, Rusya karşısında adım atılması gerektiği konusunda daha iyi bir anlayış gelişeceğini umarım. Bununla birlikte söz konusu adım, Rusya'nın kilit konulardaki tutumunu değiştirmesi açısından NATO'ya yönelik bir adımı değil, özellikle NATO’nun adımı olması gerekiyor.”
'Güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO ile anlaşmak için altyapı var’
Güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO ile anlaşmak için altyapı olduğunu söyleyen Ryabkov, “Biz diyaloğun devamından, bu çalışmanın kesintiye uğramamasından, diplomasinin güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesi davasına hizmet etmeye devam etmesinden yanayız. Ve burada anlaşmak için bir altyapı var” diye konuştu.
Rusya’nın güvenlik konularındaki tutumunun sert olduğunu söyleyenlerin haklı olduklarına dikkat çeken Ryabkov, ancak Rusya’nın ültimatom yolunu seçtiğini söyleyenlerin kesinlikle haksız olduklarını vurguladı.
Rusya’nın anlaşmayı önerdiğini ve bunun hangi yoldan yapılmasının uygun olacağını gösterdiğini dile getiren diplomat, anlaşmanın yapılmaması durumunda ise hiç kimseyi tehdit etmediğini, oysa ABD’nin sürekli olarak ‘Rusya’nın ödemesi gerektiği bedel’ ile ilgili açıklamalar geldiğini aktardı.
‘ABD ile müzakerelerdeki durumu umutsuz olarak görmüyorum’
Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Durumun umutsuz olduğunu düşünmüyorum. Cenevre'de yapılan müzakerelerin faydasının, daha önce görülemeyecek şekilde var olan konuları ilk kez konuşabilmemiz olduğunu düşünüyorum. Artık her şey kendi adıyla anılmış durumda ve bunun Batı ile ilişkilerimiz üzerinde iyileştirici etkisi var.”