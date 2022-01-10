https://tr.sputniknews.com/20220110/siyaset-dijitale-tasiniyor-partiler-metaverse-icin-hazirlik-yapiyor-1052574260.html

Türk siyasetinde ‘Metaverse’ dönemi: Partiler hangi hazırlıkları yapıyor?

Türk siyasetinde ‘Metaverse’ dönemi: Partiler hangi hazırlıkları yapıyor?

Dijital ortamı sanal gerçeklik boyutuna taşımayı hedefleyen Metaverse, siyaseti de etkiledi. Partilerin üç boyutlu gözlüklerle sanal gerçeklik dünyasına... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T13:07+0300

2022-01-10T13:07+0300

2022-01-10T13:20+0300

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AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı ocak ayı toplantısını Metaverse üzerinden yapacak. DEVA Partisi ise Metaverse üzerinden genel merkez satın alan ilk parti oldu. CHP ise teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor. Siyasi partilerin teknolojiden sorumlu genel başkan yardımcıları, partilerinin çalışmalarını anlattı.Metaverse nedir?Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, 3D holografik avatarlar, video ve diğer iletişim araçlarını içeren çevrimiçi bir sanal dünya ile gerçek dünyanın birleştiği yer olarak tanımlanan metaverse ile ilgili olarak bilişim uzmanları “Üç boyutlu gözlüklerini takarak girdiğiniz kurgulanmış ortamda, gerçek hayattaki gibi hareket edebiliyorsunuz. Mesele bir mağazaya girip alışveriş yapıyorsunuz. Sanal dünyada aldığınız bu ürünler gerçek hayatta evinize geliyor. Sanal ortamda aldığınız bir arazı ev veya arazi gerçek hayattaki gibi değerlenebiliyor. Ya da sanal gözlüklerinizi takarak evinizden bir partinin genel merkezine gidip orada bir toplantıya katılabiliyorsunuz. Bu toplantıda sizin avatarınız yani sanal kimliğiniz o salonda görünüyor. Salondaki başka insanların avatarları ile görüşme gerçekleştirebiliyor. Metaverse Facebook’un bir kuruluşu. Metaverse gibi başka şirketlerinde benzer yatırımları var. Burada temel sanal gerçeklik gözlükleri ile dijital ortama giriş yapmak ve orada gerçek hayattaymış gibi var olmak” bilgisini verdiler.AK Parti ‘Metaverse’te toplantı yapacakAK Parti’nin 7’nci olağan kongresinden sonra kurulan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nın ilgilendiği konuların başında, sanal gerçeklik dünyası geliyor. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, yapılan çalışmaları Sputnik’e anlattı:Metaverse konusunda AK Parti’nin atacağı adımları da anlatan İleri, “AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genişletilmiş İl Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı’nda Metaverse dünyasına taşıdığımız eser ve hizmetlerin ilk örneklerini katılımcıların deneyimine sunmuştuk. 29 Aralık 2021’de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdiğimiz AK Parti MKYK toplantımızda ise Türkiye’nin vizyon yatırımlarından bir kaçının daha Metaverse demolarını deneyime sunduk. Tüm bunlarla birlikte 2022 Ocak ayı birim toplantımızı Metaverse dünyasında gerçekleştirecek ve Türkiye’de yine bir ilke imza atacağız. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı olarak Metaverse çalışmalarını arttıracak ve bu çalışmalarımızı 81 İl teşkilatımız ile ülke geneline yayacağız” dedi.İlk sanal genel merkezi Deva Partisi aldıMetaverse ortamında bir genel merkez binası tasarlayan DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın, partisinin Metaverse çalışmalarını şöyle anlattı:Metaverse üzerinden yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Dalgın “İlk olarak bir toplantı yapılacak. Bu ortam üzerinden toplantılar yapacağız. Orada herkes avatarıyla yani kendisini sembolize eden bir figürle toplantılara katılabilecek. Genel merkezi ziyaret edebilecekler. Ali Bey'in de bir avatarı, sembolü genel merkezde şu anda. Vatandaşlar toplantılara katılabilecekler. Ondan sonrasında zaten bu alanın içinde olmamızın sebebi de bu gidişatın içinde bulunmak. Yani teknolojiler gelişirken bunları kullanmak, bunların içinde olmak gerekiyor. Çünkü bugünden yarına ne olacağını bilmiyorsunuz. Ama ilk adım olarak toplantılara başlayacağız” ifadelerini kullandı.CHP gelişmeleri yakından izliyorCHP ise yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP’nin metaverse bakış açısıyla ilgili olarak şu sözleri kullandı:Dijital dünyanın eksikliklerine ve sorunlarına dikkat çeken Adıgüzel “Biz, bu dijital dünyanın doğru düzenlenmesini de istiyoruz. Yani böyle büyük dev şirketlerin bilgi havuzuna dönüşmesi istemiyoruz. Biliyorsunuz Metaverse Facebook’un bir şirketi ve yani Facebook şirket ismini de Meta’ya çevirdi. Zuckerberg duyurdu bu yapıyı, fakat baktığınız zaman sosyal medya mecralarında bile açıkta kalan birçok mesele var. İşte algoritmaların şeffaflığı ile ilgili birçok sorun var. Bunların bir doğru noktaya taşınması ve özellikle vatandaşın oradaki hem kişisel haklarının korunması hem ifade özgürlüğünün korunması hem manipülasyonunun önlenmesi gibi noktaların aslında şekillendirilmesi gerekiyor. Sadece 3 boyutlu gözlükler, yeni bir ortam evet çok akıllara daha doğrusu kulaklara çok sıcak geliyor, heyecan verici geliyor ama çok böyle çizgileri yeteri kadar net çizilmemiş kişisel verilerin korunması noktasındaki önlemlerin alınmadığı bir gerçeklik de var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama tabii biz dediğim gibi yakından takip ediyoruz. Süreç içinde bakalım nasıl bir karar alacağız” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211202/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-ileri-secimler-icin-ak-partinin-samimiyetini-milletimiz-goruyor-1051388851.html

https://tr.sputniknews.com/20220105/deva-metaverse-evreninden-arsa-alan-ilk-parti-oldu-1052428118.html

https://tr.sputniknews.com/20220110/metaverse-arsalari-sahibinden-uzerinden-satilmaya-basladi-1052570305.html

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ak parti, chp, dijital, politika, siyaset, sanal gerçeklik, deva partisi, metaverse