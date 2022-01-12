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Putin: Sputnik V aşısı dünyadaki diğer aşılardan daha etkili
Putin: Sputnik V aşısı dünyadaki diğer aşılardan daha etkili
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik V aşısının koronavirüsle mücadelede dünyadaki diğer aşılardan daha etkili olduğunu söyledi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T13:04+0300
2022-01-12T13:14+0300
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
dünya
abd
rusya
vladimir putin
artış
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Hükümetle olan bir toplantıda konuşan Putin, “Görünenlerden anlaşıldığı üzere, Sputnik V gerçekten de çok etkili. Belki de dünyadaki diğer aşılardan daha etkili” dedi.Pandemi konusunda çok zorlu bir durumda olduklarını, Rusya’nın koronavirüs salgınında yeni bir sıçramanın eşiğinde olduğunu kaydeden Putin, “Özellikle de bu süreçte büyük bayramlar oldu, insanlar arasındaki iletişim bu dönemde çok yoğundu. Bu elbette ülkedeki salgın durumu üzerinde etkili oldu” ifadelerini kullandı.Tüm dünyanın pandemi ile mücadele ettiğini hatırlatan Putin, “ABD’de olanları görüyoruz, günde bir milyonun üzerinde vaka kaydediliyor. Bu gerçekten çarpıcı. 300 milyona yakın vaka kaydedildi diye düşünüyorum. Bazı Avrupa ülkelerinde de yeni Omicron varyantı nedeniyle aynı durum gözleniyor. Bu da uzmanlarımızdan oluşan bir ekibi Güney Afrika’ya göndermekle ne kadar doğru bir şey yaptığımızı bir kez daha doğruluyor” dedi.Putin, Güney Afrika’ya da Omicron varyantı konusunda doğrudan yerinde çalışma yapılmasına olanak verdiği için teşekkür etti ve belli başlı tedbirleri vaktinde alabilmeleri için avantaj sahibi olmayı umduklarını belirtti.‘Vaka artışlarına hazırlanmak için iki haftamız var’Putin, Rusya’nın yeni vaka artışlarına hazırlanmak için iki haftası olduğunu, aşılanma oranının artırılması gerektiğini vurguladı.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’e en yakın zamanda bölgelerle konuyla ilgili çalışma yapılması talimatı veren Putin, “Federal, bölgesel ve sektörel düzeyde çeşitli kurumların harekete geçirilmesi gerekiyor. Herkesle çalışma gerçekleştirmek ve yeni dalgada virüsün yol açacağı olası bir darbeye hazırlıklı olunması gerek. Dünyada neler olduğunu görüyoruz. Hazırlanmak için iki haftamız var. İnsanların birbirleriyle görüşmesi, tatil döneminde pandeminin kötü vaziyette olduğu ülkeler de dahil olmak üzre yurtdışına çıkılması gibi hakkında hiçbir şey yapılamayacak durumlar olduğu kesinlikle açık” ifadelerini kullandı.Golikova: Omicron vakası sayısı 698’e çıktıToplantıda Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da şimdiye kadar kayda geçen Omicron vakasının 698’e çıktığını, bunların çoğunun Moskova bölgesinde tespit edildiğini söyledi.Golikova, Omicron varyantından ilk darbeyi alacak yerin Moskova bölgesi olduğunu düşündüklerini de vurguladı.
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dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, abd, rusya, vladimir putin, artış

Putin: Sputnik V aşısı dünyadaki diğer aşılardan daha etkili

13:04 12.01.2022 (güncellendi: 13:14 12.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik V aşısının koronavirüsle mücadelede dünyadaki diğer aşılardan daha etkili olduğunu söyledi.
Hükümetle olan bir toplantıda konuşan Putin, “Görünenlerden anlaşıldığı üzere, Sputnik V gerçekten de çok etkili. Belki de dünyadaki diğer aşılardan daha etkili” dedi.
Pandemi konusunda çok zorlu bir durumda olduklarını, Rusya’nın koronavirüs salgınında yeni bir sıçramanın eşiğinde olduğunu kaydeden Putin, “Özellikle de bu süreçte büyük bayramlar oldu, insanlar arasındaki iletişim bu dönemde çok yoğundu. Bu elbette ülkedeki salgın durumu üzerinde etkili oldu” ifadelerini kullandı.
Tüm dünyanın pandemi ile mücadele ettiğini hatırlatan Putin, “ABD’de olanları görüyoruz, günde bir milyonun üzerinde vaka kaydediliyor. Bu gerçekten çarpıcı. 300 milyona yakın vaka kaydedildi diye düşünüyorum. Bazı Avrupa ülkelerinde de yeni Omicron varyantı nedeniyle aynı durum gözleniyor. Bu da uzmanlarımızdan oluşan bir ekibi Güney Afrika’ya göndermekle ne kadar doğru bir şey yaptığımızı bir kez daha doğruluyor dedi.
Putin, Güney Afrika’ya da Omicron varyantı konusunda doğrudan yerinde çalışma yapılmasına olanak verdiği için teşekkür etti ve belli başlı tedbirleri vaktinde alabilmeleri için avantaj sahibi olmayı umduklarını belirtti.

‘Vaka artışlarına hazırlanmak için iki haftamız var’

Putin, Rusya’nın yeni vaka artışlarına hazırlanmak için iki haftası olduğunu, aşılanma oranının artırılması gerektiğini vurguladı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’e en yakın zamanda bölgelerle konuyla ilgili çalışma yapılması talimatı veren Putin, “Federal, bölgesel ve sektörel düzeyde çeşitli kurumların harekete geçirilmesi gerekiyor. Herkesle çalışma gerçekleştirmek ve yeni dalgada virüsün yol açacağı olası bir darbeye hazırlıklı olunması gerek. Dünyada neler olduğunu görüyoruz. Hazırlanmak için iki haftamız var. İnsanların birbirleriyle görüşmesi, tatil döneminde pandeminin kötü vaziyette olduğu ülkeler de dahil olmak üzre yurtdışına çıkılması gibi hakkında hiçbir şey yapılamayacak durumlar olduğu kesinlikle açık” ifadelerini kullandı.

Golikova: Omicron vakası sayısı 698’e çıktı

Toplantıda Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da şimdiye kadar kayda geçen Omicron vakasının 698’e çıktığını, bunların çoğunun Moskova bölgesinde tespit edildiğini söyledi.
Golikova, Omicron varyantından ilk darbeyi alacak yerin Moskova bölgesi olduğunu düşündüklerini de vurguladı.
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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