https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-natoya-gerilimin-azaltilmasina-yonelik-onlemler-teklif-ettik-ancak-gormezden-gelindi-1052675734.html

Rusya: NATO'ya gerilimin azaltılmasına yönelik önlemler teklif ettik ancak görmezden gelindi

Rusya: NATO'ya gerilimin azaltılmasına yönelik önlemler teklif ettik ancak görmezden gelindi

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rus tarafının NATO'ya gerilimin azaltılmasına yönelik önlemler teklif ettiğini ancak bunların İttifak... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T19:10+0300

2022-01-12T19:10+0300

2022-01-12T19:47+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Brüksel'de 2 yıl aradan sonra toplanan Rusya-NATO Konseyi'yle ilgili bir açıklama yayınladı.Açıklamada sözlerine yer verilen Bakan Yardımcısı Fomin, Rus tarafının gerilimin azaltılması için sunduğu tekliflerin İttifak tarafından görmezden gelindiğini belirtti.Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini sunduğunu kaydeden Fomin, "Rus tarafı, gerilimin azaltılması için İttifak'a birçok kez teklif sundu. Rusya'nın inisiyatifleri, İttifak tarafından görmezden gelindi. Bu, olayların ve çatışmaların yaşanması için zemin hazırlıyor, güvenliğin temellerini sarsıyor" ifadelerini kullandı.Rusya'nın güvenlik garantileri hakkındaki anlaşmaların en kısa sürede hazırlanmaya başlaması için yapıcı görüşmeler yapılmasını umduğunu kaydeden Fomin, tüm tekliflerin Rusya-NATO Konseyi'nde yeniden sunulduğunu ve müzakere masasında bulunduğunu vurguladı.Çözüm için odaklanılması gereken temel konuları tanımlayan Fomin, "Birincisi, NATO'nun Ukrayna ve diğer ülkeleri üye yaparak doğuya doğru genişlememesi. İkincisi, ABD'ye ait yeni orta ve kısa menzilli füzelerin Avrupa'ya konuşlandırılmaması. Üçüncüsü de, Avrupa'da askeri faaliyetlerin sınırlandırılması, sözde öncü birliklerin sayısının artmasının durdurulması" diye konuştu."Rusya-NATO ilişkileri, kritik şekilde düşük seviyede. Bu, küresel istikrarsızlığın, terör tehdidinin, yeni silahlanma yarışının başladığı ve Avrupa'da güvenlik mimarisinin tümüyle bozulduğu bir döneme denk geliyor" diye devam eden Fomin, bugünkü toplantıda tarafların son yıllarda gözlenen ve güvenlik mimarisinin bozulmasına yol açan tüm faktörleri analiz ettiğini anlattı.10 Ocak'ta Cenevre'de Rusya ile ABD heyetleri arasında yapılan güvenlik garantileriyle ilgili görüşmelerin ardından bugün Brüksel'de yine Moskova'nın güvenlik garantileri tekliflerinin ele alındığı Rusya-NATO Konseyi toplantısı yapıldı.Rusya heyetine Aleksandr Fomin ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko başkanlık ederken masanın NATO tarafında Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile 30 müttefik ülkenin temsilcileri yer aldı.Rusya’nın istediği, hukuki bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, Ukrayna’nın ittifaka üye olmayacağına ilişkin taahhütte bulunulması ve NATO’nun 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi gibi şartlar içeriyor.Rusya’nın istediği güvenlik garantileri, Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından yarın da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ülkeleri toplantısında ele alınacak. Söz konusu toplantıda Ukrayna heyeti de yer alacak.

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