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https://tr.sputniknews.com/20220112/stoltenberg-nato-ve-rusya-arasinda-ciddi-gorus-farkliliklari-var-asilmasi-kolay-olmayacak-1052669971.html
NATO: Rusya ile aramızda ciddi görüş farklılıkları var, aşılması kolay olmayacak
NATO: Rusya ile aramızda ciddi görüş farklılıkları var, aşılması kolay olmayacak
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İttifak ve Rusya arasında ciddi görüş farklılıkların olduğunu ve söz konusu farklılıkların aşılmasının kolay olmayacağını... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T16:54+0300
2022-01-12T17:12+0300
dünya
rusya
nato
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-NATO Konseyi toplantısı kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, ittifak ve Rusya arasında ciddi görüş farklılıkların olduğunu ve bu farkların aşılmasının kolay olmayacağını söyledi.Stoltenberg ayrıca Rusya ve NATO’nun Avrupa'daki füzelere yönelik karşılıklı ve kontrol edilebilir kısıtlamalar üzerinde anlaşmak için bir dizi toplantı düzenlemeyi kabul ettiklerini kaydetti.'Müttefiklerimiz, her ülkenin kendi kaderini belirleme hakkını teyit etti'NATO müttefiklerinin Rusya ile gerçekleştiği görüşme sırasında ülkelerin kendi kaderlerini belirleme hakkı olduğunu kabul etiklerine dikkat çeken Stoltenberg, “Müttefiklerimiz, her ülkenin kendi kaderini belirleme hakkını teyit etti” diye konuştu.
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NATO: Rusya ile aramızda ciddi görüş farklılıkları var, aşılması kolay olmayacak

16:54 12.01.2022 (güncellendi: 17:12 12.01.2022)
© REUTERS / Pascal RossignolNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
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Ayrıntılar geliyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İttifak ve Rusya arasında ciddi görüş farklılıkların olduğunu ve söz konusu farklılıkların aşılmasının kolay olmayacağını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-NATO Konseyi toplantısı kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, ittifak ve Rusya arasında ciddi görüş farklılıkların olduğunu ve bu farkların aşılmasının kolay olmayacağını söyledi.
Stoltenberg ayrıca Rusya ve NATO’nun Avrupa'daki füzelere yönelik karşılıklı ve kontrol edilebilir kısıtlamalar üzerinde anlaşmak için bir dizi toplantı düzenlemeyi kabul ettiklerini kaydetti.

'Müttefiklerimiz, her ülkenin kendi kaderini belirleme hakkını teyit etti'

NATO müttefiklerinin Rusya ile gerçekleştiği görüşme sırasında ülkelerin kendi kaderlerini belirleme hakkı olduğunu kabul etiklerine dikkat çeken Stoltenberg, “Müttefiklerimiz, her ülkenin kendi kaderini belirleme hakkını teyit etti” diye konuştu.
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