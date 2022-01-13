https://tr.sputniknews.com/20220113/danimarka-avrupada-dorduncu-doz-asi-sunan-ilk-ulke-olacak-1052693191.html
Danimarka, Avrupa'da dördüncü doz aşı sunan ilk ülke olacak
Danimarka, Avrupa'da dördüncü doz aşı sunan ilk ülke olacak
Koronavirüsle mücadelede destekleyici üçüncü doz aşının yaygın uygulandığı bir dönemden geçilirken, Danimarka hükümeti yüksek risk grubuna dördüncü doz aşıyı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T10:38+0300
2022-01-13T10:38+0300
2022-01-13T11:15+0300
koronavirüs
danimarka
dördüncü doz
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Pandemi kısıtlamalarını gevşetmeye hazırlanan Danimarka'da Sağlık Bakanı Magnus Heunicke'den "Artık yeni bir bölüm açıyoruz, yani dördüncü doz aşıyı en savunmasız vatandaşlara sunma kararı aldık" açıklaması geldi. Heunicke, "Enfeksiyon toplumda ne kadar yaygınsa, enfeksiyonun en savunmasızlarımıza ulaşma riski o kadar büyük olur" dedi. EMA: 4. dozun faydasına dair elde yeterli veri yokAncak Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) dördüncü doz aşıya geçişle ilgili şüpheleri var. EMA dördüncü doz aşının faydalı olup olmayacağını bilmek için elde yeterli veri olmadığı uyarısı yaparken, kurumun baş aşı yetkilisi Marco Cavaleri, 'kısa aralıklarla tekrarlanan aşıların sürdürülebilir uzun vadeli bir strateji olup olmadığını' sorgulamıştı.İsrail ve Şili 4. doza geçtiDiğer yandan yurttaşlarına dördüncü doz aşı yapan ülkelerin başını çeken İsrail'i bu hafta Şili takip etti. AB üyesi Macaristan da aynı yoldan gidip gitmemeyi değerlendirirken, Avusturya'da Ulusal Aşı Kurulu, Omicron varyantından kaynaklanan risklere atıfla, bazı sağlık çalışanlarına ve diğer kilit çalışanlara dördüncü dozun sunulmasını tavsiye etti. Ancak kurul, dördüncü dozun daha geniş çapta yapılmasını önermek için elde yeterli bilimsel veri olmadığını söyledi.Danimarka, kronik sağlık sorunları olanlardan başlıyorDanimarka ise bu hafta dördüncü dozu önceden varolan sağlık sorunları bulunan ve sonbaharda üçüncü doz aşıyı olanlardan başlayarak en riskli gruptaki vatandaşlarına sunmaya başlıyor. Hükümetin yaşlılara, yaşlı bakım evlerinde kalanlara da dördüncü dozu yapmayı değerlendirdiği, ama henüz bir karar vermediği belirtildi. Protestoların ardından kısıtlamalar kalkıyorOmicron vakalarının arttığı, ancak hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının düşük seyrettiği Danimarka, aynı zamanda geçen ay yürürlüğe konulan sinema, konser salonları, spor stadyumlarına ve diğer kamusal alanlara giriş kısıtlamalarını da kaldırmaya hazırlanıyor. Danimarka Sağlık Kurumu Başkanı Soren Brostrom "Başta düşündüğümüzden ve korktuğumuzdan daha iyi durumdayız. Artık baskın varyant haline gelen Omicron'la hastalığın daha hafif geçirildiğini görece daha kesin olarak söyleyebiliriz" dedi. Hükümetin tam kapanmaya geri dönmemesi ve toplumu mümkün olduğu kadar açık tutmaya çalışmasına rağmen, son kısıtlamalar, başkent Kopenhag'da yüzlerce kişinin epidemi yasasına karşı sokaklara döküldüğü ateşli protestoları tetikledi.
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https://tr.sputniknews.com/20220107/sili-kovid-19a-karsi-dorduncu-doz-asi-uygulayan-ilk-latin-amerika-ulkesi-olacak-1052491034.html
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danimarka, dördüncü doz
Danimarka, Avrupa'da dördüncü doz aşı sunan ilk ülke olacak
10:38 13.01.2022 (güncellendi: 11:15 13.01.2022)
Koronavirüsle mücadelede destekleyici üçüncü doz aşının yaygın uygulandığı bir dönemden geçilirken, Danimarka hükümeti yüksek risk grubuna dördüncü doz aşıyı sunma kararını duyurdu.
Pandemi kısıtlamalarını gevşetmeye hazırlanan Danimarka'da Sağlık Bakanı Magnus Heunicke'den "Artık yeni bir bölüm açıyoruz, yani dördüncü doz aşıyı en savunmasız vatandaşlara sunma kararı aldık" açıklaması geldi. Heunicke, "Enfeksiyon toplumda ne kadar yaygınsa, enfeksiyonun en savunmasızlarımıza ulaşma riski o kadar büyük olur" dedi.
EMA: 4. dozun faydasına dair elde yeterli veri yok
Ancak Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) dördüncü doz aşıya geçişle ilgili şüpheleri var. EMA dördüncü doz aşının faydalı olup olmayacağını bilmek için elde yeterli veri olmadığı uyarısı yaparken, kurumun baş aşı yetkilisi Marco Cavaleri, 'kısa aralıklarla tekrarlanan aşıların sürdürülebilir uzun vadeli bir strateji olup olmadığını' sorgulamıştı.
İsrail ve Şili 4. doza geçti
Diğer yandan yurttaşlarına dördüncü doz aşı yapan ülkelerin başını çeken İsrail'i bu hafta Şili takip etti. AB üyesi Macaristan da aynı yoldan gidip gitmemeyi değerlendirirken, Avusturya'da Ulusal Aşı Kurulu, Omicron varyantından kaynaklanan risklere atıfla, bazı sağlık çalışanlarına ve diğer kilit çalışanlara dördüncü dozun sunulmasını tavsiye etti. Ancak kurul, dördüncü dozun daha geniş çapta yapılmasını önermek için elde yeterli bilimsel veri olmadığını söyledi.
Danimarka, kronik sağlık sorunları olanlardan başlıyor
Danimarka ise bu hafta dördüncü dozu önceden varolan sağlık sorunları bulunan ve sonbaharda üçüncü doz aşıyı olanlardan başlayarak en riskli gruptaki vatandaşlarına sunmaya başlıyor. Hükümetin yaşlılara, yaşlı bakım evlerinde kalanlara da dördüncü dozu yapmayı değerlendirdiği, ama henüz bir karar vermediği belirtildi.
Protestoların ardından kısıtlamalar kalkıyor
Omicron vakalarının arttığı, ancak hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının düşük seyrettiği Danimarka, aynı zamanda geçen ay yürürlüğe konulan sinema, konser salonları, spor stadyumlarına ve diğer kamusal alanlara giriş kısıtlamalarını da kaldırmaya hazırlanıyor.
Danimarka Sağlık Kurumu Başkanı Soren Brostrom "Başta düşündüğümüzden ve korktuğumuzdan daha iyi durumdayız. Artık baskın varyant haline gelen Omicron'la hastalığın daha hafif geçirildiğini görece daha kesin olarak söyleyebiliriz" dedi.
Hükümetin tam kapanmaya geri dönmemesi ve toplumu mümkün olduğu kadar açık tutmaya çalışmasına rağmen, son kısıtlamalar, başkent Kopenhag'da yüzlerce kişinin epidemi yasasına karşı sokaklara döküldüğü ateşli protestoları tetikledi.