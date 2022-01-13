https://tr.sputniknews.com/20220113/peskov-nato-genislemeye-devam-edecegini-soylerken-rusya-gerilimi-dusuremez-1052708597.html

Peskov: NATO genişlemeye devam edeceğini söylerken Rusya gerilimi düşüremez

Peskov: NATO genişlemeye devam edeceğini söylerken Rusya gerilimi düşüremez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun genişlemeyle ilgili açıklamaları devam ederken Rusya'nın Batı'yla gerilimi düşüremeyeceğini vurguladı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T16:06+0300

2022-01-13T16:06+0300

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nato

dünya

rusya

dmitriy peskov

güvenlik

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "NATO'nun genişlemeye devam edeceğine dair İttifak'tan gelen açıklamaları duyuyoruz. NATO'ya yeni ülkeler çağıran ABD'li yetkililerin açıklamalarını duyuyoruz. Finlandiya ve İsveç'ten bahsediyorum. Topraklarındaki asker sayısının artırılmasını talep eden bazı NATO ülkelerinin açıklamalarını duyuyoruz. Hal böyleyken gerilimi düşürmemiz mi gerekiyor?" dedi.NATO'nun Rusya'ya kendi topraklarında askerlerini nasıl ve nereye intikal edeceğini dikte etmek istemesi halinde bunun mümkün olmadığını kaydeden Peskov, "Rusya topraklarından bahsediyoruz. Rusya, silahlı kuvvetlerini başka ülkelerin topraklarında intikal ettirmiyor. Bu da, çok ilkesel bir husus" ifadelerini kullandı.'ABD ve NATO'dan yazılı yanıt bekliyoruz'Güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO'yla yapılan müzakerelere değinen Peskov, önümüzdeki günlerde Washington ve Brüksel'den istişarelerin sonuçları hakkında yazılı yanıt beklediklerini söyledi."Hem birinci hem de ikinci, dünkü istişarelerde olumlu nüanslar vardı. Artı olarak görebileceğimiz olumlu hususlar da vardı. Ancak müzakerelerin ana amacı bu nüanslar ve unsurlar değildi. Müzakereler, somut olarak ortaya koyulan ilkesel sorulara somut yanıt almak için yapıldı" diye devam eden Peskov, bu ilkesel sorularda görüş ayrılıkları tespit edildiğini ve bunların kötü olduğunu, eksi hanesine yazılabileceğini belirtti.'Somut sonuç elde etmek istiyoruz'Peskov, müzakerelere devam etmenin Kremlin için bir anlam ifade edip etmediği sorulunca, "Rusya'da müzakerelere devam edilmesi konusunda hiçbir zaman siyasi irade eksikliği olmadı, bundan sonra olacağını da sanmıyorum. Aksine, biz birkaç kez muhataplarımızın bu konudaki isteksizliğine şahit olduk" yanıtını verdi. Bununla birlikte, ilkesel konularda sırf ilerleme olması için görüşmeyeceklerini, somut sonuç elde etmek istediklerini vurguladı.'Yeni yaptırımların gündeme gelmesi olumsuz'Bu arada Peskov, ABD'de Rusya'ya yeni yaptırımlar tehditleri yöneltilmesinin olumsuz bir gelişme olduğunu söyledi.Peskov, "Başarısız da olsa müzakerelerin yapıldığı bir dönemde bu tür belgelerin ve açıklamaların ortaya çıkmasını elbette son derece olumsuz buluyoruz" diye konuştu.'Rusya, çıkarları için en iyi olanı yapmaya her zaman hazır'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulanmasını öngören taslak metin de basın toplantısında gündeme geldi.Peskov, Moskova'nın simetrik yanıt verip vermeyeceğine dair soruya şu yanıtı verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220113/rusya-abd-ve-natodaki-muttefikleri-guvenlik-garantisi-taleplerimizi-karsilamaya-hazirlikli-degil-1052704746.html

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