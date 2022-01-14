https://tr.sputniknews.com/20220114/amazon-yerlisinin-babasi-sirtinda-6-saat-yurumesi-asiya-erisimde-kuresel-esitsizligin-simgesi-oldu-1052753759.html

Amazon yerlilerinin aşı olma çabası: Babasını sırtına alıp 6 saat yürüyerek aşı merkezine ulaştı

Amazon yerlilerinin aşı olma çabası: Babasını sırtına alıp 6 saat yürüyerek aşı merkezine ulaştı

'Gezegenin akciğerleri' denilen Amazon ormanlarında babasını 6 saat sırtında taşıyarak Kovid aşı merkezine götüren bir yerlinin fotoğrafı, sosyal medyada viral... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T20:31+0300

2022-01-14T20:31+0300

2022-01-14T20:57+0300

koronavirüs

brezilya

oğul

eşitsizlik

amazon ormanları

baba

erişim

aşı

yerli

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Brezilya'da Kovid pandemisini umursamamaktan soruşturulan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yok etmeye çalıştığı Amazon ormanlarında yaşayan yerlilerin aşıya erişimde çektiği zorluklar, bir oğulun babasını 6 saat sırtında taşıyarak aşı merkezine götürmesinin fotoğrafı sayesinde, geç de olsa dünyanın gündemine girdi. BBC'den Vinícius Lemos'un haberine göre yağmur ormanında saatlerce yürüyen 24 yaşındaki Tawy ile sırtında taşıdığı 67 yaşındaki babası Wahu'nun ulaştıkları merkezde aşı olmalarının ardından Dr. Erik Jennings Simões tarafından fotoğrafları çekildi. Pandemide 619 bin 878 ölümle ABD'den sonra en çok can kaybı veren ülke olan Brezilya'nın resmi verilerine göre Kovid'den 853 yerli öldü. Ama yerli haklarını savunan örgütler, gerçek sayının çok daha fazla olduğu görüşünde. Apib isimli STK, sadece Mart 2020-Mart 2021 arası 1000 yerlinin Kovid yüzünden can verdiğini açıkladı. Tawy ile Wahu'nun ait oldukları Zo'é kabilesinin 325 üyesi var. Kuzeydeki Pará eyaletinde 1.2 milyon futbol sahasına eşdeğer büyüklükte bir bölgede onlarca köye dağılmış halde görece tecrit halinde yaşıyorlar.Fotoğrafı çeken aşı merkezinin doktoru Erik Jennings Simões, kronik idrar sorunları olan Wahu'nun görme kabiliyetini neredeyse tamamen yitirdiğini ve zorlukla yürüdüğünü söyledi. Tawy'nin babasını beş ila altı saat boyunca sırtında taşıyarak yürüdüğü tahmininde bulunan Dr Simões, "Aralarındaki sevgi dolu ilişkinin çok güzel bir göstergesiydi" dedi.Dr. Simões, Brezilya'daki aşılama kampanyasının başına denk gelen Ocak 2021'de çektiği fotoğrafı ancak 1 Ocak 2022'de 'yeni yılın başında olumlu mesaj' göndermek için Instagram'da paylaştı.O arada Wahu, eylül ayında belirsiz kalan nedenlerle öldü. Ailesiyle birlikte hayatına devam eden Tawy ise yakın zamanda destekleyici üçüncü doz aşıyı oldu. Brezilya'da aşılama başladığında, yerli halk öncelikli grup ilan edildi. Ancak uçsuz bucaksız bir alana dağıldıklarından Zo'é'ye köylerine gitmenin ve kabile mensuplarının hepsini aşılamanın çok uzun zaman alacağını hesaplayan sağlık çalışanları, ormanda kulübeler kurup radyo aracılığıyla iletişime geçtikleri topluluklarla bir aşılama sistemi üzerinde anlaşmaya vardı.Dr Simões, "Zo'é halkının kültür ve bilgisine saygı duyan ve dikkate alan uygulamaları benimsedik" dedi.

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brezilya, oğul, eşitsizlik, amazon ormanları, baba, erişim, aşı, yerli