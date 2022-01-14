https://tr.sputniknews.com/20220114/kremlin-putin-biden-gorusmesi-washingtonun-guvenlik-garantileri-konusundaki-yanitina-bagli---1052748324.html

Kremlin: Putin-Biden görüşmesi, Washington'ın güvenlik garantileri konusundaki yanıtına bağlı

Kremlin: Putin-Biden görüşmesi, Washington'ın güvenlik garantileri konusundaki yanıtına bağlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesiyle ilgili henüz somut bir plan bulunmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T17:05+0300

2022-01-14T17:05+0300

2022-01-14T17:06+0300

abd

rusya

vladimir putin

nato

agit

kremlin

dmitriy peskov

joe biden

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Günlük basın toplantısında Peskov'a, bu hafta güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO ile yapılan görüşmelerin ardından Moskova ve Washington arasında en üst düzeyde temas beklenip beklenemeyeceği soruldu. Peskov, "Henüz somut plan yok, yazılı yanıtların gelmesini beklememiz, onları analiz etmemiz gerekiyor. Bunun ardından Devlet Başkanı tarafından bir çizgi belirlenecektir" yanıtını verdi. Rus lider Putin'e bu haftaki müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verildiğini kaydeden Peskov, şu anda yazılı yanıtların beklendiğini ve yanıtlar alındıktan sonra nihai analizin ortaya çıkacağını ifade etti. 10 Ocak'ta Cenevre'de Rusya ile ABD heyetleri arasında yapılan güvenlik garantileriyle ilgili görüşmelerin ardından 12 Ocak'ta Brüksel'de yine Moskova'nın güvenlik garantileri tekliflerinin ele alındığı Rusya-NATO Konseyi toplantısı yapıldı. 13 Ocak'ta da Viyana'da AGİT Daimi Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Rusya’nın istediği, hukuki bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, Ukrayna’nın ittifaka üye olmayacağına ilişkin taahhütte bulunulması ve NATO’nun 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi gibi şartlar içeriyor.

https://tr.sputniknews.com/20220114/lavrov-yillik-basin-toplantisi-duzenliyor-1052732559.html

https://tr.sputniknews.com/20220113/peskov-nato-genislemeye-devam-edecegini-soylerken-rusya-gerilimi-dusuremez-1052708597.html

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abd, rusya, vladimir putin, nato, agit, kremlin, dmitriy peskov, joe biden