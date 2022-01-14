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Yıllık basın toplantısı düzenleyen Lavrov: ABD ve NATO'dan madde madde, detaylı yanıt bekliyoruz
Yıllık basın toplantısı düzenleyen Lavrov: ABD ve NATO'dan madde madde, detaylı yanıt bekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ülkesinin dış politikasına dair değerlendirmelerde bulunacağı yıllık basın toplantısı başladı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
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Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye

Yıllık basın toplantısı düzenleyen Lavrov: ABD ve NATO'dan madde madde, detaylı yanıt bekliyoruz

11:07 14.01.2022 (güncellendi: 12:05 14.01.2022)
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ülkesinin dış politikasına dair değerlendirmelerde bulunacağı yıllık basın toplantısı başladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geride bırakılan yılda dış politikada yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı basın toplantısını düzenliyor. Lavrov’un basın toplantısı, Rusya’nın kendi güvenliği için NATO’dan istediği garantiler konusunda yapılan görüşmelerin ilk turunun tamamlanmasının hemen ardından gerçekleşiyor.
Rus yetkililer, söz konusu görüşmelerde uzlaşıya yaklaşılmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Rusya’nın istediği güvenlik garantileri, güvenlik garantisi talepleri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, ittifakın 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi gibi şartlar içeriyor.
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12:00 14.01.2022
'Güvenlik tekliflerimizin geri çevrilmesi halinde pek çok farklı şekilde yanıt verebiliriz'
Rusya Dışişleri Bakanı, ABD ve NATO’dan sözlü taahhütler istemediklerini, yazılı ve hukuki olarak bağlayıcı güvenlik garantileri beklentisinde olduklarını vurguladı: “ABD ile NATO, Rusya’ya iletecekleri yanıt içine kendi tekliflerini ekleyebilir fakat kilit olan, her şeyin yazılı biçimde iletiliyor olması. Zira her şeyin karşılıklı saygı ve çıkarlar dengesi çerçevesinde çözümlenmesini istiyoruz. (NATO’nun genişlemeyi durdurması maddesini de içeren güvenlik tekliflerinin) geri çevrilmesi halinde Rusya buna pek çok farklı şekilde yanıt verebilir.”
11:50 14.01.2022
NATO-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
DÜNYA
Peskov: NATO genişlemeye devam edeceğini söylerken Rusya gerilimi düşüremez
Dün, 16:06
11:49 14.01.2022
Lavrov şöyle devam etti: “Güvenlik garantileri konusunda gelecek yanıtın belirleyicisi, Washington olacak, bu açık. ABD ile NATO’nun, güvenlik garantileri konusunda Rusya’nın karşı taraftan gelecek yanıtı sonsuza dek beklemeyeceğini fark ettiğini düşünüyoruz. Tekliflerimizin reddedilmesi halinde durum değerlendirmesi yapıp durumu Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’e rapor edeceğiz ve kendi güvenlik menfaatlerimiz doğrultusunda eylemlerimizi belirleyeceğiz.”
11:41 14.01.2022
'ABD ile NATO'dan detaylı yanıt bekliyoruz'
Lavrov, “Rusya, güvenlik garantisi teklifleri konusunda ABD ile NATO’dan madde madde, çok detaylı bir yanıt bekliyor. Bu yanıtın, neyin uygun olduğu, neyin olmadığı ve bunların nedenlerini içermesini istiyoruz. Fakat sonsuza dek beklemeye niyetimiz de yok” ifadelerini kullandı.
11:28 14.01.2022
'NATO yapay biçimde kendine yeni üyeler bulmaya çalışıyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkelerinin eylemlerinin negatif gelişmelere sebep olduğunu ve bu eylemlerin dünyadaki çatışma potansiyelini artırdığını söyledi.
Lavrov, NATO’yu ‘yapay bir biçimde kendine yeni üyeler bulmaya çalışmakla’ ve Ukrayna ile İskandinav ülkelerini kendi saflarına çekmekle suçladı.
Rusya Dışişleri Bakanı, NATO’nun bu eylemlerini durdurmasını da içeren güvenlik garantilerine ilişkin ABD ile ittifaktan yazılı yanıt beklemekte olduklarını kaydetti.
Lavrov, Rusya’nın kendi güvenliği için istediği söz konusu güvenlik garantileri konusunda ABD ile NATO’dan gelebilecek her yanıta karşı hazırlıklı olma konusunda çalışmayı sürdürdüklerini de vurguladı.
11:07 14.01.2022
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