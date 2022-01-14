Yıllık basın toplantısı düzenleyen Lavrov: ABD ve NATO'dan madde madde, detaylı yanıt bekliyoruz

'NATO yapay biçimde kendine yeni üyeler bulmaya çalışıyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkelerinin eylemlerinin negatif gelişmelere sebep olduğunu ve bu eylemlerin dünyadaki çatışma potansiyelini artırdığını söyledi.

Lavrov, NATO’yu ‘yapay bir biçimde kendine yeni üyeler bulmaya çalışmakla’ ve Ukrayna ile İskandinav ülkelerini kendi saflarına çekmekle suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı, NATO’nun bu eylemlerini durdurmasını da içeren güvenlik garantilerine ilişkin ABD ile ittifaktan yazılı yanıt beklemekte olduklarını kaydetti.

Lavrov, Rusya’nın kendi güvenliği için istediği söz konusu güvenlik garantileri konusunda ABD ile NATO’dan gelebilecek her yanıta karşı hazırlıklı olma konusunda çalışmayı sürdürdüklerini de vurguladı.