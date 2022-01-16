https://tr.sputniknews.com/20220116/kremlin-sozcusu-nato-giderek-rusya-sinirlarina-yaklasan-bir-zitlasma-aracidir-1052789756.html

Kremlin Sözcüsü: NATO, giderek Rusya sınırlarına yaklaşan bir zıtlaşma aracıdır

Kremlin Sözcüsü: NATO, giderek Rusya sınırlarına yaklaşan bir zıtlaşma aracıdır

Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO’nun barış güvercini değil, giderek Rusya sınırlarına doğru yaklaşan bir zıtlaşma enstrümanı olduğunu belirtti. 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T19:09+0300

2022-01-16T19:09+0300

2022-01-16T19:12+0300

dünya

rusya

nato

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN televizyonuna demecinde NATO’yu savunma için değil, zıtlaşma için kurulan bir örgüt olarak tanımladı.Peskov, “Bizim anlayışımıza göre NATO savunma için değil, zıtlaşma için kurulmuş bir örgüttür. Ve NATO barış, istikrar ve refah güvercini değil. Ve bu zıtlaşma silahı her geçen gün sınırlarımıza daha da yaklaştı” diye konuştu.‘Rusya, NATO'nun kademeli olarak Ukrayna’yı işgal etmesine artık katlanamaz’Rusya'nın NATO’nun Ukrayna'daki eylemlerine bundan böyle katlanamayacağını söyleyen Peskov, Moskova’nın Ukrayna etrafındaki duruma ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:Bu gelişmelerin Rusya ile NATO arasındaki ilişkileri ‘kırmızı çizgiye’, Moskova’nın ‘artık katlanamadığı’ bir duruma getirdiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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rusya, nato, dmitriy peskov