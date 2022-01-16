Kremlin Sözcüsü: NATO, giderek Rusya sınırlarına yaklaşan bir zıtlaşma aracıdır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN televizyonuna demecinde NATO’yu savunma için değil, zıtlaşma için kurulan bir örgüt olarak tanımladı.Peskov, “Bizim anlayışımıza göre NATO savunma için değil, zıtlaşma için kurulmuş bir örgüttür. Ve NATO barış, istikrar ve refah güvercini değil. Ve bu zıtlaşma silahı her geçen gün sınırlarımıza daha da yaklaştı” diye konuştu.‘Rusya, NATO'nun kademeli olarak Ukrayna’yı işgal etmesine artık katlanamaz’Rusya'nın NATO’nun Ukrayna'daki eylemlerine bundan böyle katlanamayacağını söyleyen Peskov, Moskova’nın Ukrayna etrafındaki duruma ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:Bu gelişmelerin Rusya ile NATO arasındaki ilişkileri ‘kırmızı çizgiye’, Moskova’nın ‘artık katlanamadığı’ bir duruma getirdiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO’nun barış güvercini değil, giderek Rusya sınırlarına doğru yaklaşan bir zıtlaşma enstrümanı olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN televizyonuna demecinde NATO’yu savunma için değil, zıtlaşma için kurulan bir örgüt olarak tanımladı.
Peskov, “Bizim anlayışımıza göre NATO savunma için değil, zıtlaşma için kurulmuş bir örgüttür. Ve NATO barış, istikrar ve refah güvercini değil. Ve bu zıtlaşma silahı her geçen gün sınırlarımıza daha da yaklaştı” diye konuştu.
‘Rusya, NATO'nun kademeli olarak Ukrayna’yı işgal etmesine artık katlanamaz’
Rusya'nın NATO’nun Ukrayna'daki eylemlerine bundan böyle katlanamayacağını söyleyen Peskov, Moskova’nın Ukrayna etrafındaki duruma ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:
“Kendi altyapısı, askeri eğitmenleri, savunma ve saldırı silahları stokları ile, Ukrayna ordusunu eğiterek ve benzer faaliyetlerle NATO'nun kademeli olarak Ukrayna topraklarına işgaline tanık oluyoruz.”
Bu gelişmelerin Rusya ile NATO arasındaki ilişkileri ‘kırmızı çizgiye’, Moskova’nın ‘artık katlanamadığı’ bir duruma getirdiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in 'Beyler, bu bizim için gerçek bir tehdit' demesinin ana nedeni de buydu. Ve bu, Avrupa'daki istikrar ve güvenliğe, Avrupa’nın güvenlik mimarisine yönelik gerçek bir tehdittir.”