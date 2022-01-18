https://tr.sputniknews.com/20220118/avrupa-parlamentosuna-maltali-kadin-baskan-1052847742.html

Avrupa Parlamentosu'na Maltalı kadın başkan

Avrupa Parlamentosu'na Maltalı kadın başkan

AB'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu (AP), İtalyan Sosyal Demokrat David Sassoli'nin ölümünün ardından yeni başkanını belirledi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T13:21+0300

2022-01-18T13:21+0300

2022-01-18T14:34+0300

dünya

ab

avrupa parlamentosu (ap)

malta

kadın

başkan

david sassoli

roberta metsola

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Maltalı muhafazakar parlamenter Roberta Metsola, AP'nin yeni başkanı seçildi. Metsola, AP'nin 20 yıldır ilk ve genelde üçüncü kadın başkanı oldu. 705 üyeli AP'deki ilk turda Metsola, 458 oyla mutlak çoğunluğu elde ederek ipi göğüsledi. Yeşiller'den İsveçli Alice Bah Kuhnke 101 oyla ikinci, Sol'dan İspanyol Sira Rego 57 oyla üçüncü oldu.Güç paylaşımı anlaşması uyarınca65 yaşındaki David Sassoli hastalanıp ölmeseydi bile bu hafta AP başkanlığı görevini bırakacaktı. Zira Sassoli'nin üyesi olduğu Sosyalist grup, Metsola'nın üyesi olduğu merkez sağcı Avrupa Halk Partisi (EPP) grubuyla AP'nin 5 yıllık görev süresinin yarısında başkanlığı devretmeye yönelik güç paylaşımı anlaşması yapmıştı.Metsola, seçilmesinin ardından AP Başkanı koltuğundan parlamenterlere hitabında, “Bana emanet ettiğiniz bu sorumluluktan onur duyuyorum. Bu parlamento adına ve tüm AB yurttaşlarının yararına çalışmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum” dedi.'Kadın tarafından yönetilmesinin zamanı geldi'Seçim öncesinde Twitter'da paylaştığı kampanya mesajlarında "Avrupa Parlamentosu'nun bir kadın tarafından yönetilmesinin zamanı geldi" diyen 42 yaşındaki Metsola, AP'ye 'Brüksel ve Strasbourg kapsülünde halktan kopuk hareket etmemesi, AB yurttaşlarıyla bağlantı kurması' çağrısı yaptı.'Dünyada eşi benzeri olmayan bir kurum'Güç paylaşımı anlaşması uyarınca bu dönemin kalan 2.5 yılında başkanlık yapacak Maltalı siyasetçi, parlamenterlere "Bizimki dünyada eşi benzeri olmayan bir kurum. Bunu güçlendirmemiz gerekiyor" diye seslendi.Yeni başkan, "Yetkinin kalan döneminde parlamentomuzu daha modern, daha etkili ve daha verimli hale getirmek için bir fırsat penceresi göreceksiniz” vaadinde bulundu.

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ab, avrupa parlamentosu (ap), malta, kadın, başkan, david sassoli, roberta metsola