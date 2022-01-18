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https://tr.sputniknews.com/20220118/avrupa-parlamentosuna-maltali-kadin-baskan-1052847742.html
Avrupa Parlamentosu'na Maltalı kadın başkan
Avrupa Parlamentosu'na Maltalı kadın başkan
AB'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu (AP), İtalyan Sosyal Demokrat David Sassoli'nin ölümünün ardından yeni başkanını belirledi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T13:21+0300
2022-01-18T14:34+0300
dünya
ab
avrupa parlamentosu (ap)
malta
kadın
başkan
david sassoli
roberta metsola
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Maltalı muhafazakar parlamenter Roberta Metsola, AP'nin yeni başkanı seçildi. Metsola, AP'nin 20 yıldır ilk ve genelde üçüncü kadın başkanı oldu. 705 üyeli AP'deki ilk turda Metsola, 458 oyla mutlak çoğunluğu elde ederek ipi göğüsledi. Yeşiller'den İsveçli Alice Bah Kuhnke 101 oyla ikinci, Sol'dan İspanyol Sira Rego 57 oyla üçüncü oldu.Güç paylaşımı anlaşması uyarınca65 yaşındaki David Sassoli hastalanıp ölmeseydi bile bu hafta AP başkanlığı görevini bırakacaktı. Zira Sassoli'nin üyesi olduğu Sosyalist grup, Metsola'nın üyesi olduğu merkez sağcı Avrupa Halk Partisi (EPP) grubuyla AP'nin 5 yıllık görev süresinin yarısında başkanlığı devretmeye yönelik güç paylaşımı anlaşması yapmıştı.Metsola, seçilmesinin ardından AP Başkanı koltuğundan parlamenterlere hitabında, “Bana emanet ettiğiniz bu sorumluluktan onur duyuyorum. Bu parlamento adına ve tüm AB yurttaşlarının yararına çalışmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum” dedi.'Kadın tarafından yönetilmesinin zamanı geldi'Seçim öncesinde Twitter'da paylaştığı kampanya mesajlarında "Avrupa Parlamentosu'nun bir kadın tarafından yönetilmesinin zamanı geldi" diyen 42 yaşındaki Metsola, AP'ye 'Brüksel ve Strasbourg kapsülünde halktan kopuk hareket etmemesi, AB yurttaşlarıyla bağlantı kurması' çağrısı yaptı.'Dünyada eşi benzeri olmayan bir kurum'Güç paylaşımı anlaşması uyarınca bu dönemin kalan 2.5 yılında başkanlık yapacak Maltalı siyasetçi, parlamenterlere "Bizimki dünyada eşi benzeri olmayan bir kurum. Bunu güçlendirmemiz gerekiyor" diye seslendi.Yeni başkan, "Yetkinin kalan döneminde parlamentomuzu daha modern, daha etkili ve daha verimli hale getirmek için bir fırsat penceresi göreceksiniz” vaadinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220111/avrupa-parlamentosu-baskani-sassoli-hayatini-kaybetti-1052604151.html
https://tr.sputniknews.com/20220103/avrupa-parlamentosu-milletvekillerinden-bogazicili-berke-ve-perit-icin-cagri-1052356310.html
https://tr.sputniknews.com/20211116/eski-ap-baskani-schulz-kotu-hava-yuzunden-putinin-suclanmasina-sevinirim-1050836503.html
https://tr.sputniknews.com/20211104/avrupa-parlamentosundan-cini-kizdiran-tayvan-ziyareti-yalniz-degilsiniz-sizin-yaninizdayiz-1050486770.html
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ab, avrupa parlamentosu (ap), malta, kadın, başkan, david sassoli, roberta metsola

Avrupa Parlamentosu'na Maltalı kadın başkan

13:21 18.01.2022 (güncellendi: 14:34 18.01.2022)
© REUTERS / GONZALO FUENTESMerkez sağcı Avrupa Halk Partisi (EPP) grubundan Maltalı kadın parlamenter Roberta Metsola, yeni Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı seçildi.
Merkez sağcı Avrupa Halk Partisi (EPP) grubundan Maltalı kadın parlamenter Roberta Metsola, yeni Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı seçildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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AB'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu (AP), İtalyan Sosyal Demokrat David Sassoli'nin ölümünün ardından yeni başkanını belirledi.
Maltalı muhafazakar parlamenter Roberta Metsola, AP'nin yeni başkanı seçildi. Metsola, AP'nin 20 yıldır ilk ve genelde üçüncü kadın başkanı oldu.
705 üyeli AP'deki ilk turda Metsola, 458 oyla mutlak çoğunluğu elde ederek ipi göğüsledi. Yeşiller'den İsveçli Alice Bah Kuhnke 101 oyla ikinci, Sol'dan İspanyol Sira Rego 57 oyla üçüncü oldu.

Güç paylaşımı anlaşması uyarınca

65 yaşındaki David Sassoli hastalanıp ölmeseydi bile bu hafta AP başkanlığı görevini bırakacaktı. Zira Sassoli'nin üyesi olduğu Sosyalist grup, Metsola'nın üyesi olduğu merkez sağcı Avrupa Halk Partisi (EPP) grubuyla AP'nin 5 yıllık görev süresinin yarısında başkanlığı devretmeye yönelik güç paylaşımı anlaşması yapmıştı.
Yeni AP Başkanı David Sassoli, katıldığı ilk AB liderler zirvesinde basın toplantısı düzenlerken - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
11 Ocak, 07:36
Metsola, seçilmesinin ardından AP Başkanı koltuğundan parlamenterlere hitabında, “Bana emanet ettiğiniz bu sorumluluktan onur duyuyorum. Bu parlamento adına ve tüm AB yurttaşlarının yararına çalışmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum” dedi.
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3 Ocak, 15:39

'Kadın tarafından yönetilmesinin zamanı geldi'

Seçim öncesinde Twitter'da paylaştığı kampanya mesajlarında "Avrupa Parlamentosu'nun bir kadın tarafından yönetilmesinin zamanı geldi" diyen 42 yaşındaki Metsola, AP'ye 'Brüksel ve Strasbourg kapsülünde halktan kopuk hareket etmemesi, AB yurttaşlarıyla bağlantı kurması' çağrısı yaptı.
Martin Schulz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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Eski AP Başkanı Schulz: Kötü hava yüzünden Putin’in suçlanmasına sevinirim
16 Kasım 2021, 02:56

'Dünyada eşi benzeri olmayan bir kurum'

Güç paylaşımı anlaşması uyarınca bu dönemin kalan 2.5 yılında başkanlık yapacak Maltalı siyasetçi, parlamenterlere "Bizimki dünyada eşi benzeri olmayan bir kurum. Bunu güçlendirmemiz gerekiyor" diye seslendi.
Yeni başkan, "Yetkinin kalan döneminde parlamentomuzu daha modern, daha etkili ve daha verimli hale getirmek için bir fırsat penceresi göreceksiniz” vaadinde bulundu.
İlk kez bir Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti Tayvan'ı ziyaret etti: Avrupa Parlamentosu dış müdahale özel komisyonu başkanı Raphael Glucksmann, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in konuşmasını dinlerken - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
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