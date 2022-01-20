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https://tr.sputniknews.com/20220120/bakan-varank-bizi-elestirenlerin-sesleri-kesildi-1052942648.html
Bakan Varank: Bizi eleştirenlerin sesleri kesildi
Bakan Varank: Bizi eleştirenlerin sesleri kesildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı kişilerin milli uzay programından bahsettiklerinde küçümsemeye çalıştıklarını belirterek, “Ama biz onların bu... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T15:47+0300
2022-01-20T15:47+0300
türkiye
ak parti
antarktika
mustafa varank
akp
açıklama
kutuplar
tübitak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlık Binası’nda düzenlenen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Kullanılacak Milli Teknolojilerin Tanıtım ve Teslim Töreni’ne katıldı.Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında, Antarktika Anlaşmalar sisteminde 'danışman ülke' statüsü kazanarak, Antarktika’da Türk bayrağını dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olma hedefi güttüklerini dile getirdi.Kutupların doğal bir laboratuvar niteliğinde olduğunu ifade eden Varank, kutupların dünyanın geçmişine de bugününe de ışık tutabilecek bir yapıya sahip olduğunu belirtti.'Kutup çalışmalarında ülkemizin en ön sıralarda yer almasından gerçekten gurur duyuyoruz'Varank, kutuplarda yapılacak her keşfin; doğanın, canlıların ve yer kürenin anlaşılması noktasında çok kıymetli olduğunu dile getirerek, “Dolayısıyla, tüm dünyayı ilgilendiren sonuçlar doğurabilecek bu çalışmalarda, ülkemizin en ön sıralarda yer almasından gerçekten gurur duyuyoruz” dedi.'Bizi eleştirenlerin sesi, biz hedefleri birer birer gerçekleştirince kesildi'Bakan Varank, kutup araştırmacılarının sefere uğurlandığı gibi yakın gelecekte de uzay araştırmaları yapacak insanları uzaya uğurlayacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:Bakan Varank, Milli Teknoloji Hamlesi ruhu ve yerli imkanlarla geliştirilen birçok teknolojik ürünü, test edilmesi amacıyla sefer ekibinin hizmetine sunduklarını dile getirdi.Bakan Varank, kutuplarda yapılan çalışmaların çok zorlu hava şartları altında gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Bu nedenle hem ekibin güvenliği hem de çalışmaların kalitesi açısından burada kullanılacak makine ve teçhizatın yetkinliği çok önemli. Eğer makine teçhizat konusunda dışa bağımlı iseniz çalışmalarınızın sürdürülebilirliği risk altına girebilir. Her şeyden önce, bunlar yüksek teknolojili pahalı ürünler. Sürekli dışardan aldığınızda ciddi bir maliyet ortaya çıkarıyor” diye konuştu.'Kutup çalışmalarımızı milli teknoloji vizyonumuzla harmanlıyoruz'Söz konusu teknolojik aletlerin maliyetinin fazla olmasından daha önemli olan konunun, bu teknolojik ürünlerin temin edildiği yerin çok rahat bir şekilde tedariği birden sonlandırabileceklerini ifade ederek, “Savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda biz bu yaklaşımları bizzat yaşadık. Kutup araştırmaları da hem üretebileceği ekonomik değer hem de bilimsel prestij bakımından büyük bir potansiyele sahip. Bu nedenle burada da yoğun bir uluslararası rekabet söz konusu. İşte biz de ülkemizin, ‘Bu alanda ben de varım’ iddiasını güçlendirmek için kutup çalışmalarımızı milli teknoloji vizyonumuzla harmanlıyoruz” dedi.Bakan Varank, konuşmasının ardından Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy’a milli teknolojileri teslim etti. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.22 Ocak’ta yola çıkacak 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde kullanılacak milli teknolojilerin tanımı ve tesliminin yapıldığı törene Bakan Varank’ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy da katıldı.Antarktika Bilim Seferi’nde kullanılacak milli teknolojilerTÜBİTAK SAGE ürünü ısıl piller, uzun raf ömrü, bakım gerektirmeme, kısa sürelerde yüksek enerji sağlama, hızlı tetiklenme, kendi kendine tükenmeme, yüksek güvenilirlik, geniş çalışma sıcaklık aralığı, zorlu çevresel koşullara dayanıklılık gibi gereksinimleri aynı anda karşılaması sayesinde kullanıldığı çoğu alanda alternatiflerine üstünlük sağlıyor.ASELSAN tarafından geliştirilen Taşınabilir Hibrit Güç Destek Birimi, sistemlerin kesintisiz çalışabilmesi için yüksek verimli güneş panelleriyle enerji üreten, kurulumu iki kişi ile yapılabiliyor. Bu teknoloji, Türk bilim insanlarına elektrik altyapısının olmadığı Antarktika’da enerji desteği verecek.TÜRKSAT tarafından geliştirilen İNMARSAT uydu operatörü ile karada, havada ve denizde hareketli ve sabit platformlara telefon ve internet hizmeti verilebiliyor. ISATPHONE 2 uydu telefonu ile dünyanın her yerinden telefon haberleşmesi yapılabiliyor. Aynı zamanda acil durumlarda bir tuş ile yerini gönderebiliyor ve yardım talep edilebiliyor.
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ak parti, antarktika, mustafa varank, akp, açıklama, kutuplar, tübitak

Bakan Varank: Bizi eleştirenlerin sesleri kesildi

15:47 20.01.2022
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı kişilerin milli uzay programından bahsettiklerinde küçümsemeye çalıştıklarını belirterek, “Ama biz onların bu tavırlarına alıştık. Artık şaşırmıyoruz. Biz hedeflerimizi birer birer gerçekleşince sesleri kesildi” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlık Binası’nda düzenlenen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Kullanılacak Milli Teknolojilerin Tanıtım ve Teslim Töreni’ne katıldı.
Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında, Antarktika Anlaşmalar sisteminde 'danışman ülke' statüsü kazanarak, Antarktika’da Türk bayrağını dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olma hedefi güttüklerini dile getirdi.
Kutupların doğal bir laboratuvar niteliğinde olduğunu ifade eden Varank, kutupların dünyanın geçmişine de bugününe de ışık tutabilecek bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

'Kutup çalışmalarında ülkemizin en ön sıralarda yer almasından gerçekten gurur duyuyoruz'

Varank, kutuplarda yapılacak her keşfin; doğanın, canlıların ve yer kürenin anlaşılması noktasında çok kıymetli olduğunu dile getirerek, “Dolayısıyla, tüm dünyayı ilgilendiren sonuçlar doğurabilecek bu çalışmalarda, ülkemizin en ön sıralarda yer almasından gerçekten gurur duyuyoruz” dedi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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'Bizi eleştirenlerin sesi, biz hedefleri birer birer gerçekleştirince kesildi'

Bakan Varank, kutup araştırmacılarının sefere uğurlandığı gibi yakın gelecekte de uzay araştırmaları yapacak insanları uzaya uğurlayacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:
“Biz buna inanıyoruz. Birileri bu vizyonu ortaya koyduğumuzda, milli uzay programından bahsettiğimizde kendilerince küçümsemeye çalışıyorlar. Ama biz onların bu tavırlarına alıştık. Artık şaşırmıyoruz. Zamanında İHA’lar için, TOGG için, Turcorn’lar için hep aynısını yaptılar. Ama hedefler birer birer gerçekleşince sesleri kesildi. Bu yüzden biz, onların ne dediğine aldırış etmeyeceğiz, kendi işimize odaklanacağız. Ülkemizi bilim ve teknoloji yarışında hep en ön sıralarda tutmaya gayret edeceğiz.”
Bakan Varank, Milli Teknoloji Hamlesi ruhu ve yerli imkanlarla geliştirilen birçok teknolojik ürünü, test edilmesi amacıyla sefer ekibinin hizmetine sunduklarını dile getirdi.
Bakan Varank, kutuplarda yapılan çalışmaların çok zorlu hava şartları altında gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Bu nedenle hem ekibin güvenliği hem de çalışmaların kalitesi açısından burada kullanılacak makine ve teçhizatın yetkinliği çok önemli. Eğer makine teçhizat konusunda dışa bağımlı iseniz çalışmalarınızın sürdürülebilirliği risk altına girebilir. Her şeyden önce, bunlar yüksek teknolojili pahalı ürünler. Sürekli dışardan aldığınızda ciddi bir maliyet ortaya çıkarıyor” diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
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'Kutup çalışmalarımızı milli teknoloji vizyonumuzla harmanlıyoruz'

Söz konusu teknolojik aletlerin maliyetinin fazla olmasından daha önemli olan konunun, bu teknolojik ürünlerin temin edildiği yerin çok rahat bir şekilde tedariği birden sonlandırabileceklerini ifade ederek, “Savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda biz bu yaklaşımları bizzat yaşadık. Kutup araştırmaları da hem üretebileceği ekonomik değer hem de bilimsel prestij bakımından büyük bir potansiyele sahip. Bu nedenle burada da yoğun bir uluslararası rekabet söz konusu. İşte biz de ülkemizin, ‘Bu alanda ben de varım’ iddiasını güçlendirmek için kutup çalışmalarımızı milli teknoloji vizyonumuzla harmanlıyoruz” dedi.
Bakan Varank, konuşmasının ardından Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy’a milli teknolojileri teslim etti. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
22 Ocak’ta yola çıkacak 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde kullanılacak milli teknolojilerin tanımı ve tesliminin yapıldığı törene Bakan Varank’ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy da katıldı.
Antarktika Bilim Seferi’nde kullanılacak milli teknolojiler
TÜBİTAK SAGE ürünü ısıl piller, uzun raf ömrü, bakım gerektirmeme, kısa sürelerde yüksek enerji sağlama, hızlı tetiklenme, kendi kendine tükenmeme, yüksek güvenilirlik, geniş çalışma sıcaklık aralığı, zorlu çevresel koşullara dayanıklılık gibi gereksinimleri aynı anda karşılaması sayesinde kullanıldığı çoğu alanda alternatiflerine üstünlük sağlıyor.
ASELSAN tarafından geliştirilen Taşınabilir Hibrit Güç Destek Birimi, sistemlerin kesintisiz çalışabilmesi için yüksek verimli güneş panelleriyle enerji üreten, kurulumu iki kişi ile yapılabiliyor. Bu teknoloji, Türk bilim insanlarına elektrik altyapısının olmadığı Antarktika’da enerji desteği verecek.
TÜRKSAT tarafından geliştirilen İNMARSAT uydu operatörü ile karada, havada ve denizde hareketli ve sabit platformlara telefon ve internet hizmeti verilebiliyor. ISATPHONE 2 uydu telefonu ile dünyanın her yerinden telefon haberleşmesi yapılabiliyor. Aynı zamanda acil durumlarda bir tuş ile yerini gönderebiliyor ve yardım talep edilebiliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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