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https://tr.sputniknews.com/20220120/moldovada-enerji-krizi-nedeniyle-olaganustu-hal-karari-alindi-1052942302.html
Moldova'da enerji krizi nedeniyle olağanüstü hal kararı alındı
Moldova'da enerji krizi nedeniyle olağanüstü hal kararı alındı
Rus gaz devi Gazprom’un ödenmeyen borçlar nedeniyle gaz sevkiyatını keseceği uyarısını yapmasının ardından Moldova’da 60 gün süreyle olağanüstü hale gidilmesi... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T15:40+0300
2022-01-20T15:44+0300
moldova
dünya
gazprom
olağanüstü hal
enerji
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Moldova Parlamentosu Başkanı İgor Grosu, parlamento tarafından enerji krizi ve gaz sevkiyatının kesilmesi riski nedeniyle, hükümetin yönelttiği teklifin kabul edildiğini ve 60 gün süreliğine olağanüstü hale gidilmesi kararı alındığını söyledi.Grosu’ya göre kararı 50 vekil destekledi. ‘Komünistler ve Sosyalistler’ blokundan vekiller hükümetin teklifini desteklemeyi reddetti.Başbakan Natalia Gavrilita, parlamentodaki konuşmasında bugün bir acil durum komisyonunun toplanacağını ve birtakım kararlar alınacağını ifade etti. Gavrilita’ya göre bu kararlar arasında Moldovagaz’ın geçici olarak KDV’den muaf tutulması, gaz fiyatlarındaki artışın telafi edilmesi için hükümet tarafından ayrılan fonları alması yer alıyor. Bu adımlar, Gazprom’a bir sonraki ödemenin vaktinde yapılması için eksik kalan miktarı elde etmelerini sağlayacak.Enerji sektörünü yönetebilmeleri için kabinenin yetkilerinin genişletilmesi gerektiğini kaydeden Gavrilita, “Olağanüstü hal ilan edilmesi ülkenin ve tüm vatandaşların kışı sorunsuz atlatması ve gaza ulaşması için gerekiyor” dedi.Moldova hükümeti dün Gazprom’un ocak ayı doğalgaz ödemesinde yeni bir planlamaya gidilmesi talebini reddettiğini ve sevkiyatlar için 63 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu duyurmuştu.Gavrila daha sonra Gazprom’a ocak ayı ödemesini vaktinde yapacaklarını söylemişti.Moldova ekim ayında da enerji krizi ile mücadele için olağanüstü hal ilan etmişti, bunun ardından Moldovagaz ve Gazprom, aylık ödemeler üzerinde anlaşıldığı beş yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Gazprom’un sevkiyatı durduracağını belirtmesinin ardından Moldova, kasım ödemesinde de uzatmaya gidilmesi talebinde bulunmak zorunda kalmıştı. Ancak ülke nihayetinde 75 milyon dolarlık borcunu ödeyebilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211126/moldova-26-kasimda-gazproma-para-aktaracak-borc-zamaninda-odenmis-olacak-1051163590.html
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moldova, gazprom, olağanüstü hal, enerji

Moldova'da enerji krizi nedeniyle olağanüstü hal kararı alındı

15:40 20.01.2022 (güncellendi: 15:44 20.01.2022)
© AAMoldova Parlamentosu
Moldova Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Rus gaz devi Gazprom’un ödenmeyen borçlar nedeniyle gaz sevkiyatını keseceği uyarısını yapmasının ardından Moldova’da 60 gün süreyle olağanüstü hale gidilmesi kararı alındı.
Moldova Parlamentosu Başkanı İgor Grosu, parlamento tarafından enerji krizi ve gaz sevkiyatının kesilmesi riski nedeniyle, hükümetin yönelttiği teklifin kabul edildiğini ve 60 gün süreliğine olağanüstü hale gidilmesi kararı alındığını söyledi.
Grosu’ya göre kararı 50 vekil destekledi. ‘Komünistler ve Sosyalistler’ blokundan vekiller hükümetin teklifini desteklemeyi reddetti.
Başbakan Natalia Gavrilita, parlamentodaki konuşmasında bugün bir acil durum komisyonunun toplanacağını ve birtakım kararlar alınacağını ifade etti. Gavrilita’ya göre bu kararlar arasında Moldovagaz’ın geçici olarak KDV’den muaf tutulması, gaz fiyatlarındaki artışın telafi edilmesi için hükümet tarafından ayrılan fonları alması yer alıyor. Bu adımlar, Gazprom’a bir sonraki ödemenin vaktinde yapılması için eksik kalan miktarı elde etmelerini sağlayacak.
Enerji sektörünü yönetebilmeleri için kabinenin yetkilerinin genişletilmesi gerektiğini kaydeden Gavrilita, “Olağanüstü hal ilan edilmesi ülkenin ve tüm vatandaşların kışı sorunsuz atlatması ve gaza ulaşması için gerekiyor” dedi.
Moldova hükümeti dün Gazprom’un ocak ayı doğalgaz ödemesinde yeni bir planlamaya gidilmesi talebini reddettiğini ve sevkiyatlar için 63 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu duyurmuştu.
Gavrila daha sonra Gazprom’a ocak ayı ödemesini vaktinde yapacaklarını söylemişti.
Moldova ekim ayında da enerji krizi ile mücadele için olağanüstü hal ilan etmişti, bunun ardından Moldovagaz ve Gazprom, aylık ödemeler üzerinde anlaşıldığı beş yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Gazprom’un sevkiyatı durduracağını belirtmesinin ardından Moldova, kasım ödemesinde de uzatmaya gidilmesi talebinde bulunmak zorunda kalmıştı. Ancak ülke nihayetinde 75 milyon dolarlık borcunu ödeyebilmişti.
Moldova - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
EKONOMİ
‘Moldova 26 Kasım'da Gazprom'a para aktaracak, borç zamanında ödenmiş olacak’
26 Kasım 2021, 02:13
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