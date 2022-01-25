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Japonya'daki araştırmaya göre Omicron plastik yüzeyde 8 gün, insan derisinde 21 saat hayatta kalıyor
Japonya'daki araştırmaya göre Omicron plastik yüzeyde 8 gün, insan derisinde 21 saat hayatta kalıyor
Japon bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırmaya göre Kovid-19'un Omicron varyantı, plastik yüzeyler ve insan derisi üzerinde önceki varyantlardan daha... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T18:24+0300
2022-01-25T18:42+0300
koronavirüs
omicron
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Kyoto Vilayeti Tıp Üniversitesi'nden bir ekibin henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen araştırması, bir dizi laboratuvar testinin ardından, varyantların orijinal virüsten çok daha uzun süre hayatta kaldığı sonucuna ulaştı. Araştırmaya göre Omicron'un ortamda kalmaya yönelik yüksek kararlılığı - bulaşıcı kalma yeteneği - özellikle baskın varyant olarak Delta'nın yerini almasına ve daha hızlı yayılmasına yardımcı olmuş olabilir.Biorxiv.org sitesinde yayımlanan araştırma raporunda şöyle denildi:"Çalışmamız, plastik ve insan derisi yüzeylerinde Alpha, Beta, Delta ve Omicron varyantlarının Vuhan'da çıkan virüse göre iki kattan daha uzun hayatta kalma eğilimi sergilediğini ve genelde ciltte 16 saatten fazla bulaşıcılığını koruduğunu gösterdi."Plastik yüzeylerde orijinal virüs 56 saat, Alfa varyantı 191.3 saat, Beta varyantı 156.6 saat, Gamma varyantı 59.3 saat, Delta varyantı 114 saat hayatta kaldı. Omicron için bu süre 8 güne denk gelen 193.5 saat oldu. Kadavralardan alınan deri örneklerinde orijinal virüs 8.6 saat, Alfa varyantı 19.6 saat, Beta varyantı 19.1 saat, Gamma varyantı 11 saat, Delta varyantı 16.8 saat ve Omicron varyantı 21.1 saat hayatta kaldı. Raporda "Bu çalışma, Omicron varyantının endişe verici varyantlar arasında da en yüksek çevresel kararlılığa sahip olduğunu gösterdi. Bu durum, yüksek istikrarın, Omicron varyantının Delta varyantının yerini alması ve hızla yayılmasını sağlayan etkenlerden biri olabileceğini düşündürmektedir" denildi. Araştırmaya göre varyantlar orijinal virüse kıyasla etanole karşı daha dirençli, ancak hepsi alkol bazlı el dezenfektanlarına 15 saniye maruz kaldıktan sonra cilt üzerinde tamamen etkisiz hale geldi. Bu nedenle el hijyeni gibi mevcut enfeksiyon kontrol uygulamalarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tavsiyeleri uyarınca dezenfektanların kullanılması gerektiği belirtildi.
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Japonya'daki araştırmaya göre Omicron plastik yüzeyde 8 gün, insan derisinde 21 saat hayatta kalıyor

18:24 25.01.2022 (güncellendi: 18:42 25.01.2022)
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Rusya-koronavirüs-metro-maske-genç kız - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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Japon bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırmaya göre Kovid-19'un Omicron varyantı, plastik yüzeyler ve insan derisi üzerinde önceki varyantlardan daha uzun süre hayatta kalabiliyor.
Kyoto Vilayeti Tıp Üniversitesi'nden bir ekibin henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen araştırması, bir dizi laboratuvar testinin ardından, varyantların orijinal virüsten çok daha uzun süre hayatta kaldığı sonucuna ulaştı. Araştırmaya göre Omicron'un ortamda kalmaya yönelik yüksek kararlılığı - bulaşıcı kalma yeteneği - özellikle baskın varyant olarak Delta'nın yerini almasına ve daha hızlı yayılmasına yardımcı olmuş olabilir.
Biorxiv.org sitesinde yayımlanan araştırma raporunda şöyle denildi:
"Çalışmamız, plastik ve insan derisi yüzeylerinde Alpha, Beta, Delta ve Omicron varyantlarının Vuhan'da çıkan virüse göre iki kattan daha uzun hayatta kalma eğilimi sergilediğini ve genelde ciltte 16 saatten fazla bulaşıcılığını koruduğunu gösterdi."
Plastik yüzeylerde orijinal virüs 56 saat, Alfa varyantı 191.3 saat, Beta varyantı 156.6 saat, Gamma varyantı 59.3 saat, Delta varyantı 114 saat hayatta kaldı. Omicron için bu süre 8 güne denk gelen 193.5 saat oldu.
Kadavralardan alınan deri örneklerinde orijinal virüs 8.6 saat, Alfa varyantı 19.6 saat, Beta varyantı 19.1 saat, Gamma varyantı 11 saat, Delta varyantı 16.8 saat ve Omicron varyantı 21.1 saat hayatta kaldı.
Raporda "Bu çalışma, Omicron varyantının endişe verici varyantlar arasında da en yüksek çevresel kararlılığa sahip olduğunu gösterdi. Bu durum, yüksek istikrarın, Omicron varyantının Delta varyantının yerini alması ve hızla yayılmasını sağlayan etkenlerden biri olabileceğini düşündürmektedir" denildi.
Araştırmaya göre varyantlar orijinal virüse kıyasla etanole karşı daha dirençli, ancak hepsi alkol bazlı el dezenfektanlarına 15 saniye maruz kaldıktan sonra cilt üzerinde tamamen etkisiz hale geldi. Bu nedenle el hijyeni gibi mevcut enfeksiyon kontrol uygulamalarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tavsiyeleri uyarınca dezenfektanların kullanılması gerektiği belirtildi.
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