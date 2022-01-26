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Polonya'da kar leoparı koronavirüsten öldü: 'İnsanlardan kapmış olabilir'
Polonya'da kar leoparı koronavirüsten öldü: 'İnsanlardan kapmış olabilir'
Polonya'daki bir hayvanat bahçesinde kar leoparı Ayana, Kovid-19 sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T16:19+0300
2022-01-26T16:22+0300
kar leoparı
koronavirüs
ölüm
antikor testi
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Polonya'daki Varşova Hayvanat Bahçesi, kar parsı olarak da bilinen kar leoparı Ayana'nın Kovid-19 sonrası görülen komplikasyonlara bağlı olarak hayatını kaybettiğini duyurdu.Hayvanat bahçesi yetkilileri, Kasım ayı sonunda solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren 7 yaşındaki kar leoparına yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.Kovid-19 semptomu göstermeye devam eden leopara bir kez de antikor testi yaptıklarını söyleyen yetkililer, pozitif test sonucuyla birlikte kar leoparının Kovid-19’a yakalandığı açıkladı.Solunum probleminin gittikçe kötüleşmesinin ardından farklı alanlardan uzman veteriner hekimler tarafından tedavisine devam edilen talihsiz kar leoparı, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ayana'nın ölüm nedeni Kovid-19 sonrası görülen komplikasyonlardan biri olan kalp ve solunum yetmezliği olarak açıklandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri leoparın koronavirüsü insanlardan kaptığını düşünüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211114/nebraskada-hayvanat-bahcesindeki-3-kar-leopari-koronavirusten-oldu-1050788212.html
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kar leoparı, ölüm, antikor testi

Polonya'da kar leoparı koronavirüsten öldü: 'İnsanlardan kapmış olabilir'

16:19 26.01.2022 (güncellendi: 16:22 26.01.2022)
© İHAkar leoparı
kar leoparı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA
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Polonya'daki bir hayvanat bahçesinde kar leoparı Ayana, Kovid-19 sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.
Polonya'daki Varşova Hayvanat Bahçesi, kar parsı olarak da bilinen kar leoparı Ayana'nın Kovid-19 sonrası görülen komplikasyonlara bağlı olarak hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hayvanat bahçesi yetkilileri, Kasım ayı sonunda solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren 7 yaşındaki kar leoparına yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.
Kovid-19 semptomu göstermeye devam eden leopara bir kez de antikor testi yaptıklarını söyleyen yetkililer, pozitif test sonucuyla birlikte kar leoparının Kovid-19’a yakalandığı açıkladı.
Solunum probleminin gittikçe kötüleşmesinin ardından farklı alanlardan uzman veteriner hekimler tarafından tedavisine devam edilen talihsiz kar leoparı, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ayana'nın ölüm nedeni Kovid-19 sonrası görülen komplikasyonlardan biri olan kalp ve solunum yetmezliği olarak açıklandı.
Hayvanat bahçesi yetkilileri leoparın koronavirüsü insanlardan kaptığını düşünüyor.
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