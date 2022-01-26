https://tr.sputniknews.com/20220126/polonyada-kar-leopari-koronavirusten-oldu-insanlardan-kapmis-olabilir-1053152039.html

Polonya'da kar leoparı koronavirüsten öldü: 'İnsanlardan kapmış olabilir'

Polonya'da kar leoparı koronavirüsten öldü: 'İnsanlardan kapmış olabilir'

Polonya'daki bir hayvanat bahçesinde kar leoparı Ayana, Kovid-19 sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T16:19+0300

2022-01-26T16:19+0300

2022-01-26T16:22+0300

kar leoparı

koronavirüs

ölüm

antikor testi

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Polonya'daki Varşova Hayvanat Bahçesi, kar parsı olarak da bilinen kar leoparı Ayana'nın Kovid-19 sonrası görülen komplikasyonlara bağlı olarak hayatını kaybettiğini duyurdu.Hayvanat bahçesi yetkilileri, Kasım ayı sonunda solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren 7 yaşındaki kar leoparına yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.Kovid-19 semptomu göstermeye devam eden leopara bir kez de antikor testi yaptıklarını söyleyen yetkililer, pozitif test sonucuyla birlikte kar leoparının Kovid-19’a yakalandığı açıkladı.Solunum probleminin gittikçe kötüleşmesinin ardından farklı alanlardan uzman veteriner hekimler tarafından tedavisine devam edilen talihsiz kar leoparı, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ayana'nın ölüm nedeni Kovid-19 sonrası görülen komplikasyonlardan biri olan kalp ve solunum yetmezliği olarak açıklandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri leoparın koronavirüsü insanlardan kaptığını düşünüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211114/nebraskada-hayvanat-bahcesindeki-3-kar-leopari-koronavirusten-oldu-1050788212.html

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kar leoparı, ölüm, antikor testi